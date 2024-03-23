Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент

Отправлено: - 03:37

И нестыковки какие то ну очень децкие..

Начиная от того, откуда там внезапно взялся автомат РДК, это который русский добровольческий корпус..

Они и на украинцев то не очень похожи, а тут еще и под русского проканать, не умея на русском говорить, так себе версия..