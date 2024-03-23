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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
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Я робот(Пользователи)
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- 48838
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 00:31
Цитата:
Оружие так и не нашли. Террористы говорят, что выбросили, но не помнят, где именно. Если их якобы вели всю дорогу от Москвы до Украины, то почему не увидели момент сброса оружия?
Vit:
побросали оружия
побросали оружия
Оружие так и не нашли. Террористы говорят, что выбросили, но не помнят, где именно. Если их якобы вели всю дорогу от Москвы до Украины, то почему не увидели момент сброса оружия?
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 00:33
Цитата:
maxsaf:Ну вели наверно камерами, поэтому не увидели. Врятли смогли быстро организовать скрытую погоню. И пишут пистолеты они оставили.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 00:34
Комментарий проходит проверку.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 00:48
Комментарий проходит проверку.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 00:50
Комментарий проходит проверку.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 00:53
Цитата:
Виталя, ты много ездишь, сколько обычно нарядов патрулирует территорию вокруг таких зданий как Крокус?
Vit:
Ну вели наверно камерами, поэтому не увидели. Врятли смогли быстро организовать скрытую погоню. И пишут пистолеты они оставили.
Ну вели наверно камерами, поэтому не увидели. Врятли смогли быстро организовать скрытую погоню. И пишут пистолеты они оставили.
Виталя, ты много ездишь, сколько обычно нарядов патрулирует территорию вокруг таких зданий как Крокус?
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 01:03
Цитата:
maxsaf:Крокус стоит буквально на Мкаде.( очень красивый, ночью весь светится) Патрулек ваще по России мало катаются, очень редко, щас даже на ДТП уже не выезжают, оформляются сами по европротоколу. Это не Казахстан где через каждый 20 км обезательно встретится. На Брянск куда рванули террористы скоростной автобан. Можно утром на легковой выехать с Москвы и в обед быть в Киеве. Так было до войны. Как щас они планировали прорваться через границу, непонятно.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 01:14
У одного таджика была временная регистрация в Новосибирске и ее дал кто?
Нет, не правильно, это не Зеленский с Будановым, это чиновники России!
Это насчет того, кто виноват, ну не какой то проповедник же его в Россию привез насильно..
Далерджон Мирзоев, которого сегодня судили или как там еще это делается, предъявили обвинение наверно..
[Исправлено: 111, 25.03.2024 - 02:15]
Нет, не правильно, это не Зеленский с Будановым, это чиновники России!
Это насчет того, кто виноват, ну не какой то проповедник же его в Россию привез насильно..
Далерджон Мирзоев, которого сегодня судили или как там еще это делается, предъявили обвинение наверно..
[Исправлено: 111, 25.03.2024 - 02:15]
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 01:42
Тест. Передумал. Не хочу обсуждать нацию. Как говорится у террористов нету национальности.
[Исправлено: Vit, 25.03.2024 - 02:10]
[Исправлено: Vit, 25.03.2024 - 02:10]
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 01:48
Цитата:
А родила его кто? Правильно, женщина какая-то, значит и она виновата, по твоей логике. Ты можешь их сколько угодно обелять. Сам от этого ты белее и пушистее не станешь.
111:
У одного таджика была временная регистрация в Новосибирске и ее дал кто?
У одного таджика была временная регистрация в Новосибирске и ее дал кто?
А родила его кто? Правильно, женщина какая-то, значит и она виновата, по твоей логике. Ты можешь их сколько угодно обелять. Сам от этого ты белее и пушистее не станешь.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 02:14
Еще непонятно.
Круто вооруженные террористы, залезли в ту же машину это ладно, можно сказать что это самые тупые террористы в мире, но избавляться от оружия, это не то что тупо, это невозможно!
Они же знали, что на смерть идут, могли в случае чего, дать последний бой, взорвать себя, потому что каждый террорист знает и ознакомлен, что такое пытки и что в тюрьме они не выживут, как тот же Салман Радуев.
Остается только одно, умереть.
Однако же они выкидывают оружие и сдаются такими тепленькими и пушистыми, в той же одежде, террористы и ее не сменили и на том же авто..
Да вывезли их попросту наверно.
Поймали и погрузили вместе с авто.
По дороге пытали естественно.
Хотели довезти до границ Украины, да вывезли к границе Белоруссии..
Теперь закрыв от журналистов заседания, будут делать что хотят, чтобы те сознались, что проповедник был с Украины..
Круто вооруженные террористы, залезли в ту же машину это ладно, можно сказать что это самые тупые террористы в мире, но избавляться от оружия, это не то что тупо, это невозможно!
Они же знали, что на смерть идут, могли в случае чего, дать последний бой, взорвать себя, потому что каждый террорист знает и ознакомлен, что такое пытки и что в тюрьме они не выживут, как тот же Салман Радуев.
Остается только одно, умереть.
Однако же они выкидывают оружие и сдаются такими тепленькими и пушистыми, в той же одежде, террористы и ее не сменили и на том же авто..
Да вывезли их попросту наверно.
Поймали и погрузили вместе с авто.
По дороге пытали естественно.
Хотели довезти до границ Украины, да вывезли к границе Белоруссии..
Теперь закрыв от журналистов заседания, будут делать что хотят, чтобы те сознались, что проповедник был с Украины..
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 02:17
Цитата:
Меня это как то интересует меньше всего, точнее не интересует принадлежность его матери к какой нибудь секте.
Скорее можно сказать отца, которого нужно проверить на предмет радикализма.
maxsaf:
А родила его кто?
А родила его кто?
Меня это как то интересует меньше всего, точнее не интересует принадлежность его матери к какой нибудь секте.
Скорее можно сказать отца, которого нужно проверить на предмет радикализма.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 02:39
Цитата:
[Исправлено: Vit, 25.03.2024 - 03:00]
111: Поймали и погрузили вместе с автоДа не кто их не успел бы так быстро поймать. Всё равно нужно было время спецслужбам что бы оценить ситуацию. А те за это время выехали уже с Москвы. Там от крокуса до киевского шоссе ну 10 минут по мкаду 5 полос в одну только сторону. В начале комента ты правильно сказал : это самые тупые террористы. Конченые отморозки. Вспомни норд - ост вот там были профи. И то они так безбожно не расстреливали людей,. Если мне память не изменяет в основном погибли все от газа.
[Исправлено: Vit, 25.03.2024 - 03:00]
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 03:17
Файзов, зарегистрирован в Иваново.
Пожалуйста, господа россияне, как?
С какого перепуга они не проверяют никого, только потому что им нужно увеличить рождаемость, хоть от кого, хоть от самих радикалов или как их там?
Свои то все на войне.
Вот двое уже практически россияне, кто их привел к себе же?
Не было бы этих двоих, не было бы ничего вообще.
Теперь собственную вину не разглашаем, а замазываем ее, сами же превращаясь в животных.
Только превращение в зверей, не вернет уже погибших.
Как то надо было мозги иметь прежде всего самим..
Пожалуйста, господа россияне, как?
С какого перепуга они не проверяют никого, только потому что им нужно увеличить рождаемость, хоть от кого, хоть от самих радикалов или как их там?
Свои то все на войне.
Вот двое уже практически россияне, кто их привел к себе же?
Не было бы этих двоих, не было бы ничего вообще.
Теперь собственную вину не разглашаем, а замазываем ее, сами же превращаясь в животных.
Только превращение в зверей, не вернет уже погибших.
Как то надо было мозги иметь прежде всего самим..
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 03:32
Цитата:
То есть ты думаешь, что буквально все силовики Москвы и подмосковья, ФСБ, Россгвардия, просто полиция, военные, все эти сто или сколько их там, 500 тысяч человек, не смогли найти их авто по номеру на первой же камере слежения?
Да наши гайцы просто рассмеются тому в лицо, уж они то кого угодно найдут и малым количеством.
Это просто фантастично.
Vit:
Да не кто их не успел бы так быстро поймать
Да не кто их не успел бы так быстро поймать
То есть ты думаешь, что буквально все силовики Москвы и подмосковья, ФСБ, Россгвардия, просто полиция, военные, все эти сто или сколько их там, 500 тысяч человек, не смогли найти их авто по номеру на первой же камере слежения?
Да наши гайцы просто рассмеются тому в лицо, уж они то кого угодно найдут и малым количеством.
Это просто фантастично.
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