Отправлено: - 01:48

111:

У одного таджика была временная регистрация в Новосибирске и ее дал кто?

Цитата:А родила его кто? Правильно, женщина какая-то, значит и она виновата, по твоей логике. Ты можешь их сколько угодно обелять. Сам от этого ты белее и пушистее не станешь.