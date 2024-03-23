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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48838
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 1293
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 22:57
Цитата:
Проспись
Эл-починно:
Проспись
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15371
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 22:58
Мусульманин может стать террористом? Может для этого есть ячейки и секты
А христианин? Тоже может, христианских сект и ячеек тоже полно
А коммунист атеист? Да как заздрасьте
Самый страшный террорист до Усамы был коммунист по имени Карлос Ильич Рамирес
А до него кто?
Не поверите
Социалисты революционеры России
Желябовы и Калягины
Запретить коммунистические партии в мире надо значит
А христианин? Тоже может, христианских сект и ячеек тоже полно
А коммунист атеист? Да как заздрасьте
Самый страшный террорист до Усамы был коммунист по имени Карлос Ильич Рамирес
А до него кто?
Не поверите
Социалисты революционеры России
Желябовы и Калягины
Запретить коммунистические партии в мире надо значит
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:01
Цитата:
Давай теперь фактами это подтверди.
abaika95:
А христианин? Тоже может, христианских сект и ячеек тоже полно
А христианин? Тоже может, христианских сект и ячеек тоже полно
Давай теперь фактами это подтверди.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37232
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:01
Цитата:
Блин, устал уже говорить, но блин круто сказано, и Мишаня круто сказал.
abaika95:
Кстати соглашусь с мишаней Он хоть не лицемерит Приезжай из германии в Россию и поговорим О терроризме Таджиках итд А то сидит в Европе и обсуждает новости страны в которой и не жил даже
Кстати соглашусь с мишаней Он хоть не лицемерит Приезжай из германии в Россию и поговорим О терроризме Таджиках итд А то сидит в Европе и обсуждает новости страны в которой и не жил даже
Блин, устал уже говорить, но блин круто сказано, и Мишаня круто сказал.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:06
Цитата:
Заметь, это ты предложил. Я то предлагаю предупредительные меры, которые могут быть вполне законными и мирными. Например разъяснительная беседа. Ну и кто теперь в лужу сел?
abaika95:
будем кастрировать
будем кастрировать
Заметь, это ты предложил. Я то предлагаю предупредительные меры, которые могут быть вполне законными и мирными. Например разъяснительная беседа. Ну и кто теперь в лужу сел?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15371
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:25
Цитата:
1993 год
секта ветвь давидова в техасе
почти 100 трупов
фбр их брали штурмом
террористы сами себя подожгли
в итоге дети и женщины большинством погибли
еще? Цитата:
а мне не плевать что ты там предлагаешь делать с нашими террористами?
кому ты сдался сис админ из винипега ?))
maxsaf:
Давай теперь фактами это подтверди.
Давай теперь фактами это подтверди.
1993 год
секта ветвь давидова в техасе
почти 100 трупов
фбр их брали штурмом
террористы сами себя подожгли
в итоге дети и женщины большинством погибли
еще? Цитата:
maxsaf:
аметь, это ты предложил. Я то предлагаю предупредительные меры, которые могут быть вполне законными и мирными. Например разъяснительная беседа. Ну и кто теперь в лужу сел?
аметь, это ты предложил. Я то предлагаю предупредительные меры, которые могут быть вполне законными и мирными. Например разъяснительная беседа. Ну и кто теперь в лужу сел?
а мне не плевать что ты там предлагаешь делать с нашими террористами?
кому ты сдался сис админ из винипега ?))
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:29
Цитата:
Ну а чё тогда нервничаешь, если плевать? Обсуждайте пиво с напарником...
abaika95:
а мне не плевать что ты там предлагаешь делать с нашими террористами?
а мне не плевать что ты там предлагаешь делать с нашими террористами?
Ну а чё тогда нервничаешь, если плевать? Обсуждайте пиво с напарником...
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:32
Цитата:
Если я начну приводить в ответ теракты, совершенные исламистами, то у газеты сервак рухнет от перегрузки и стыда, за тебя. Так что не надо сравнивать несравнимое
abaika95:
1993 год секта ветвь давидова в техасе почти 100 трупов фбр их брали штурмом террористы сами себя подожгли в итоге дети и женщины большинством погибли
1993 год секта ветвь давидова в техасе почти 100 трупов фбр их брали штурмом террористы сами себя подожгли в итоге дети и женщины большинством погибли
Если я начну приводить в ответ теракты, совершенные исламистами, то у газеты сервак рухнет от перегрузки и стыда, за тебя. Так что не надо сравнивать несравнимое
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:36
Комментарий проходит проверку.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:40
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15371
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:45
Цитата:
электрон уснул пьяный
не с кем уже
Цитата:
исламисты это кто? секта вахабитов? так это к мусульманам не относится
или хочешь сказать что секта хлыстов популярная в царской россии
которая себе гениталии отрезала и била себя плетями это христиане?
а те ребята которые в крестовые походы шли и жгли Константинополь (христианский город) они христиане?
а те парни кто сжигал людей на площадях за то что те сказали что земля круглая они христиане?
ууу да ты мракобес
maxsaf:
Ну а чё тогда нервничаешь, если плевать? Обсуждайте пиво с напарником...
Ну а чё тогда нервничаешь, если плевать? Обсуждайте пиво с напарником...
электрон уснул пьяный
не с кем уже
Цитата:
maxsaf:
Если я начну приводить в ответ теракты, совершенные исламистами, то у газеты сервак рухнет от перегрузки и стыда, за тебя. Так что не надо сравнивать несравнимое
Если я начну приводить в ответ теракты, совершенные исламистами, то у газеты сервак рухнет от перегрузки и стыда, за тебя. Так что не надо сравнивать несравнимое
исламисты это кто? секта вахабитов? так это к мусульманам не относится
или хочешь сказать что секта хлыстов популярная в царской россии
которая себе гениталии отрезала и била себя плетями это христиане?
а те ребята которые в крестовые походы шли и жгли Константинополь (христианский город) они христиане?
а те парни кто сжигал людей на площадях за то что те сказали что земля круглая они христиане?
ууу да ты мракобес
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15371
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:46
Цитата:
ты спросил привести факты христианских сект с терактами
я привел только первый
ты тут же завыл
кто дурак в этой ситуации?
акрос с утра запишет 10 в мою пользу?
maxsaf:
Если я начну п
Если я начну п
ты спросил привести факты христианских сект с терактами
я привел только первый
ты тут же завыл
кто дурак в этой ситуации?
акрос с утра запишет 10 в мою пользу?
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 00:06
Цитата:
Ты прекрасно знаешь, что в последнее время исламские радикалы совершили больше терактов, чем кто бы то ни был. Можете завтра отпраздновать это с Акросом.
abaika95:
акрос с утра запишет 10 в мою пользу?
акрос с утра запишет 10 в мою пользу?
Ты прекрасно знаешь, что в последнее время исламские радикалы совершили больше терактов, чем кто бы то ни был. Можете завтра отпраздновать это с Акросом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15371
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 00:16
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 14311
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 00:21
А задержание террористов красивое получилось что бы не говорили. От следили направление. Подготовили на встречу им спецназ. И финал какой! Террористы при виде настоящих мужиков-войнов - спецназовцев, труханули, колени задрожали, побросали оружия и разбежались по лесу. Это им не в безоружных людей стрелять. Ну вроде всех поймали тут же. Уверен, войны их бы там на месте казнили бы, но все понимали они нужны что б дать инфу спецслужбам.
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