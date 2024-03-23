Отправлено: - 23:01

abaika95:

Кстати соглашусь с мишаней Он хоть не лицемерит Приезжай из германии в Россию и поговорим О терроризме Таджиках итд А то сидит в Европе и обсуждает новости страны в которой и не жил даже

Цитата:Блин, устал уже говорить, но блин круто сказано, и Мишаня круто сказал.