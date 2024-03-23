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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48838
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1293
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 22:57
#480
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Цитата:
Эл-починно:

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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15371
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 22:58
#481
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Мусульманин может стать террористом? Может для этого есть ячейки и секты
А христианин? Тоже может, христианских сект и ячеек тоже полно
А коммунист атеист? Да как заздрасьте
Самый страшный террорист до Усамы был коммунист по имени Карлос Ильич Рамирес
А до него кто?
Не поверите
Социалисты революционеры России
Желябовы и Калягины
Запретить коммунистические партии в мире надо значит
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22659
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:01
#482
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Цитата:
abaika95:
А христианин? Тоже может, христианских сект и ячеек тоже полно

Давай теперь фактами это подтверди.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37232
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:01
#483
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Цитата:
abaika95:
Кстати соглашусь с мишаней Он хоть не лицемерит Приезжай из германии в Россию и поговорим О терроризме Таджиках итд А то сидит в Европе и обсуждает новости страны в которой и не жил даже

Блин, устал уже говорить, но блин круто сказано, и Мишаня круто сказал.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22659
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:06
#484
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Цитата:
abaika95:
будем кастрировать

Заметь, это ты предложил. Я то предлагаю предупредительные меры, которые могут быть вполне законными и мирными. Например разъяснительная беседа. Ну и кто теперь в лужу сел?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15371
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:25
#485
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Цитата:
maxsaf:
Давай теперь фактами это подтверди.

1993 год
секта ветвь давидова в техасе
почти 100 трупов
фбр их брали штурмом
террористы сами себя подожгли
в итоге дети и женщины большинством погибли
еще? Цитата:
maxsaf:
аметь, это ты предложил. Я то предлагаю предупредительные меры, которые могут быть вполне законными и мирными. Например разъяснительная беседа. Ну и кто теперь в лужу сел?

а мне не плевать что ты там предлагаешь делать с нашими террористами?
кому ты сдался сис админ из винипега ?))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22659
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:29
#486
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Цитата:
abaika95:
а мне не плевать что ты там предлагаешь делать с нашими террористами?

Ну а чё тогда нервничаешь, если плевать? Обсуждайте пиво с напарником...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22659
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:32
#487
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Цитата:
abaika95:
1993 год секта ветвь давидова в техасе почти 100 трупов фбр их брали штурмом террористы сами себя подожгли в итоге дети и женщины большинством погибли

Если я начну приводить в ответ теракты, совершенные исламистами, то у газеты сервак рухнет от перегрузки и стыда, за тебя. Так что не надо сравнивать несравнимое
Профайл
Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10041
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:36
#488
Комментарий проходит проверку.
Профайл
Гога
* Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10041
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:40
#489
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15371
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:45
#490
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Цитата:
maxsaf:
Ну а чё тогда нервничаешь, если плевать? Обсуждайте пиво с напарником...

электрон уснул пьяный
не с кем уже
Цитата:
maxsaf:
Если я начну приводить в ответ теракты, совершенные исламистами, то у газеты сервак рухнет от перегрузки и стыда, за тебя. Так что не надо сравнивать несравнимое

исламисты это кто? секта вахабитов? так это к мусульманам не относится
или хочешь сказать что секта хлыстов популярная в царской россии
которая себе гениталии отрезала и била себя плетями это христиане?
а те ребята которые в крестовые походы шли и жгли Константинополь (христианский город) они христиане?
а те парни кто сжигал людей на площадях за то что те сказали что земля круглая они христиане?
ууу да ты мракобес
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15371
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 23:46
#491
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Цитата:
maxsaf:
Если я начну п

ты спросил привести факты христианских сект с терактами
я привел только первый
ты тут же завыл
кто дурак в этой ситуации?
акрос с утра запишет 10 в мою пользу?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22659
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 00:06
#492
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Цитата:
abaika95:
акрос с утра запишет 10 в мою пользу?

Ты прекрасно знаешь, что в последнее время исламские радикалы совершили больше терактов, чем кто бы то ни был. Можете завтра отпраздновать это с Акросом.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15371
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 00:16
#493
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14311
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 25.03.24 - 00:21
#494
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А задержание террористов красивое получилось что бы не говорили. От следили направление. Подготовили на встречу им спецназ. И финал какой! Террористы при виде настоящих мужиков-войнов - спецназовцев, труханули, колени задрожали, побросали оружия и разбежались по лесу. Это им не в безоружных людей стрелять. Ну вроде всех поймали тут же. Уверен, войны их бы там на месте казнили бы, но все понимали они нужны что б дать инфу спецслужбам.
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