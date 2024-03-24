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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 278 из 279«1...276277278279»
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22659
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:33
#4156
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Цитата:
abaika95:
я в ваших сортах не разбираюсь вы все для меня одинаковые поуехи

Как и вы для меня - #хазаинстраны
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22659
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:35
#4157
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Цитата:
abaika95:
если осужу

Нет, не вздумай, продолжай поддерживать крокусовских террористов - народ должен знать, кто ты есть на самом деле.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20399
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:35
#4158
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Да, к ночи абайка95 совсем расклеился.
Акросу будет утром стыдно за него.
Не обижайте его,пусть поплачет, выговорится, он просто расстроен. Что пошло все не так.

[Исправлено: alex_60, 25.03.2024 - 00:39]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15371
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:38
#4159
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детская какаято позиция

осуди теракт иначе мы не общаемся
дурак чтоли? хочется спросить?

я пишу террористам надо отрезать гениталии
нееет осуди теракт это важнее!

я так общался с одним пробитым (украинцем чтобы меня не подозревали в субъективности)
у него на любой аргумент или рассказ даже- было
а докажи!
расказываешь ему просто про фильм который посмотрел
вот там рэмбо себе руку штопает прикинь??
а он-докажи что смотрел

и как на такое отвечать? хрен знает
я грю ну я же не придумал этот сюжет
нет докажи что это в фильме было
ну тут два варианта
либо отказаться от общения
либо бить по морде пока не поумнеет
я отказался от общения и не потерял
дурак как был он так и остался
спился в итоге
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15371
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:40
#4160
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Цитата:
maxsaf:
ак и вы для меня - #хазаинстраны

но причем ты у нас на форуме сидишь сутками
идиот или лицемер? Цитата:
maxsaf:
Нет, не вздумай, продолжай поддерживать крокусовских террористов - народ должен знать, кто ты есть на самом деле.

ммммммммммммм
ну я так и думал
у макса паранойя
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15371
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:40
#4161
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Цитата:
alex_60:
Да, к ночи абайка95 совсем расклеился. Акросу будет утром стыдно за него. Не обижайте его,пусть поплачет, выговорится, он просто расстроен. Что пошло все не так.

скажи про себя слово сахар
слаще во рту станет
сто пудов)))
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22659
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:45
#4162
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Цитата:
alex_60:
Акросу будет утром стыдно за него.

Не, АКРОС будет гордиться очередной победой, потому что свой...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22659
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:46
#4163
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Цитата:
abaika95:
но причем ты у нас на форуме сидишь сутками идиот или лицемер?

Третье. Уже озвучивал
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10040
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:48
#4164
Комментарий проходит проверку.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15371
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:48
#4165
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Цитата:
maxsaf:
Не, АКРОС будет гордиться очередной победой, потому что свой...

свой своему по неволе брат
народная нацистская мудрость

цитата из российского фильма брат 2

ржуу))) Цитата:
maxsaf:
Третье. Уже озвучивал

третий вариант
это умалишенный?
блин
извини тогда

[Исправлено: abaika95, 25.03.2024 - 00:49]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22659
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:49
#4166
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Цитата:
abaika95:
дурак как был он так и остался спился в итоге

Теперь я начинаю реально за тебя переживать
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22659
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:50
#4167
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Цитата:
abaika95:
третий вариант

Поржать над тем, как ты вилки у вентиляторов за деньги чинишь

[Исправлено: maxsaf, 25.03.2024 - 00:51]
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15371
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:50
#4168
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Цитата:
maxsaf:
Теперь я начинаю реально за тебя переживать

слушай
а может и не спился
а переехал куда
надо уточнить
он вроде ближе к сша хотел
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15371
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:51
#4169
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Цитата:
maxsaf:
Поржать над тобой, как ты вилки у вентиляторов за деньги чинишь

я еще и уборку квартиры за деньги заказываю прикинь

лень возиться
если можно заказать
у вас такого в колхозе нет?
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10040
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:53
#4170
Комментарий проходит проверку.
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