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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:33
Цитата:
Как и вы для меня - #хазаинстраны
abaika95:
я в ваших сортах не разбираюсь вы все для меня одинаковые поуехи
я в ваших сортах не разбираюсь вы все для меня одинаковые поуехи
Как и вы для меня - #хазаинстраны
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:35
Цитата:
Нет, не вздумай, продолжай поддерживать крокусовских террористов - народ должен знать, кто ты есть на самом деле.
abaika95:
если осужу
если осужу
Нет, не вздумай, продолжай поддерживать крокусовских террористов - народ должен знать, кто ты есть на самом деле.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20399
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:35
Да, к ночи абайка95 совсем расклеился.
Акросу будет утром стыдно за него.
Не обижайте его,пусть поплачет, выговорится, он просто расстроен. Что пошло все не так.
[Исправлено: alex_60, 25.03.2024 - 00:39]
Акросу будет утром стыдно за него.
Не обижайте его,пусть поплачет, выговорится, он просто расстроен. Что пошло все не так.
[Исправлено: alex_60, 25.03.2024 - 00:39]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15371
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:38
детская какаято позиция
осуди теракт иначе мы не общаемся
дурак чтоли? хочется спросить?
я пишу террористам надо отрезать гениталии
нееет осуди теракт это важнее!
я так общался с одним пробитым (украинцем чтобы меня не подозревали в субъективности)
у него на любой аргумент или рассказ даже- было
а докажи!
расказываешь ему просто про фильм который посмотрел
вот там рэмбо себе руку штопает прикинь??
а он-докажи что смотрел
и как на такое отвечать? хрен знает
я грю ну я же не придумал этот сюжет
нет докажи что это в фильме было
ну тут два варианта
либо отказаться от общения
либо бить по морде пока не поумнеет
я отказался от общения и не потерял
дурак как был он так и остался
спился в итоге
осуди теракт иначе мы не общаемся
дурак чтоли? хочется спросить?
я пишу террористам надо отрезать гениталии
нееет осуди теракт это важнее!
я так общался с одним пробитым (украинцем чтобы меня не подозревали в субъективности)
у него на любой аргумент или рассказ даже- было
а докажи!
расказываешь ему просто про фильм который посмотрел
вот там рэмбо себе руку штопает прикинь??
а он-докажи что смотрел
и как на такое отвечать? хрен знает
я грю ну я же не придумал этот сюжет
нет докажи что это в фильме было
ну тут два варианта
либо отказаться от общения
либо бить по морде пока не поумнеет
я отказался от общения и не потерял
дурак как был он так и остался
спился в итоге
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15371
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:40
Цитата:
но причем ты у нас на форуме сидишь сутками
идиот или лицемер? Цитата:
ммммммммммммм
ну я так и думал
у макса паранойя
maxsaf:
ак и вы для меня - #хазаинстраны
ак и вы для меня - #хазаинстраны
но причем ты у нас на форуме сидишь сутками
идиот или лицемер? Цитата:
maxsaf:
Нет, не вздумай, продолжай поддерживать крокусовских террористов - народ должен знать, кто ты есть на самом деле.
Нет, не вздумай, продолжай поддерживать крокусовских террористов - народ должен знать, кто ты есть на самом деле.
ммммммммммммм
ну я так и думал
у макса паранойя
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15371
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:40
Цитата:
скажи про себя слово сахар
слаще во рту станет
сто пудов)))
alex_60:
Да, к ночи абайка95 совсем расклеился. Акросу будет утром стыдно за него. Не обижайте его,пусть поплачет, выговорится, он просто расстроен. Что пошло все не так.
Да, к ночи абайка95 совсем расклеился. Акросу будет утром стыдно за него. Не обижайте его,пусть поплачет, выговорится, он просто расстроен. Что пошло все не так.
скажи про себя слово сахар
слаще во рту станет
сто пудов)))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:45
Цитата:
Не, АКРОС будет гордиться очередной победой, потому что свой...
alex_60:
Акросу будет утром стыдно за него.
Акросу будет утром стыдно за него.
Не, АКРОС будет гордиться очередной победой, потому что свой...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:46
Цитата:
Третье. Уже озвучивал
abaika95:
но причем ты у нас на форуме сидишь сутками идиот или лицемер?
но причем ты у нас на форуме сидишь сутками идиот или лицемер?
Третье. Уже озвучивал
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:48
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15371
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:48
Цитата:
свой своему по неволе брат
народная нацистская мудрость
цитата из российского фильма брат 2
ржуу))) Цитата:
третий вариант
это умалишенный?
блин
извини тогда
[Исправлено: abaika95, 25.03.2024 - 00:49]
maxsaf:
Не, АКРОС будет гордиться очередной победой, потому что свой...
Не, АКРОС будет гордиться очередной победой, потому что свой...
свой своему по неволе брат
народная нацистская мудрость
цитата из российского фильма брат 2
ржуу))) Цитата:
maxsaf:
Третье. Уже озвучивал
Третье. Уже озвучивал
третий вариант
это умалишенный?
блин
извини тогда
[Исправлено: abaika95, 25.03.2024 - 00:49]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:49
Цитата:
Теперь я начинаю реально за тебя переживать
abaika95:
дурак как был он так и остался спился в итоге
дурак как был он так и остался спился в итоге
Теперь я начинаю реально за тебя переживать
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:50
Цитата:
Поржать над тем, как ты вилки у вентиляторов за деньги чинишь
[Исправлено: maxsaf, 25.03.2024 - 00:51]
abaika95:
третий вариант
третий вариант
Поржать над тем, как ты вилки у вентиляторов за деньги чинишь
[Исправлено: maxsaf, 25.03.2024 - 00:51]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15371
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:50
Цитата:
слушай
а может и не спился
а переехал куда
надо уточнить
он вроде ближе к сша хотел
maxsaf:
Теперь я начинаю реально за тебя переживать
Теперь я начинаю реально за тебя переживать
слушай
а может и не спился
а переехал куда
надо уточнить
он вроде ближе к сша хотел
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15371
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:51
Цитата:
я еще и уборку квартиры за деньги заказываю прикинь
лень возиться
если можно заказать
у вас такого в колхозе нет?
maxsaf:
Поржать над тобой, как ты вилки у вентиляторов за деньги чинишь
Поржать над тобой, как ты вилки у вентиляторов за деньги чинишь
я еще и уборку квартиры за деньги заказываю прикинь
лень возиться
если можно заказать
у вас такого в колхозе нет?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 23:53
Комментарий проходит проверку.
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