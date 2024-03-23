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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48838
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1285
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:48
#405
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Цитата:
111:
За него, дословно - За Сталина, за Родину.

Мой дед говорил, что на войне атака никогда не была со словами "За Сталина", это всё - кино. Он воевал за Родину. Но теперь тебе и мне фантазировать хоть сколько и никто не осадит. Дедов уж давно нет.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37213
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:49
#406
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Цитата:
abaika95:
Если твоих женщин и детей стреляют у тебя же дома

Ну зайдем по другому.
Вот много пленных россиян в Украине.
Есть, которые убивали мирных женщин, им дают там по 12 лет максималка по моему.
Должны ли украинцы прилюдно отрезать им головы в таком случае?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37213
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:49
#407
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Цитата:
Мишаня:
Мой дед говорил, что на войне атака никогда

Я еще помню.
Он умер в 1988м, он же не женат был тогда.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15323
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:51
#408
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Цитата:
mks2703:
Каждый второй "прфессион де фуа"...самим не смешно...

Не смешно
А зачем тогда вообще форум нужен?
Вроде как обсуждаем ситуацию и делимся мнением
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Мишаня
§ Мишаня
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
1285
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:52
#409
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Цитата:
111:
Ну зайдем по другому.

А ты как ни заходи, у тебя очередной вопрос. Абайка правильно сказал. Ты парируй, а не задавай вопрос. Это будет сильно!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15323
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:53
#410
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Цитата:
111:
Должны ли украинцы прилюдно отрезать им головы в таком случае?

Так режут же

И пленных пачками расстреливают
Есть факты
Видео
Что ж прокуратура украинская не завела ни одного дела на солдат ВСУ за расстрел пленных и стрельбе по коленам?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37213
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:55
#411
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Цитата:
mks2703:
На 27 страниц развели флуда. Может уже пора устаканиться. Я думал 111 с распухшими пальцами, красными глазами валяется возле компа

Давай к нам, с тобой интересней.
Мы же обсуждаем эту тему, не просто лясы точим.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37213
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:56
#412
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Цитата:
abaika95:
И пленных пачками расстреливают

Давай отбросим пропаганду.
Вот посадили они там кого то, ты предлагаешь всем военным преступникам, резать головы?
Ну в Украине погибло к слову допустим 10 тысяч мирных граждан.
За каждого ты предлагаешь кровь, как у чеченцев, кровную месть?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15323
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:58
#413
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Что делали цивилизованные и культурные французы во время войны в Алжире?

Заходя в арабскую деревню
Находят оружие из которого недавно были убиты их товарищи
Берут женщин-насилуют потом убивают
Детей насаживают на штыки
Мужчин кастрируют потом режут головы и частоколом вдоль деревни вешают
Есть фотографии кому интересно загуглите
Там веселые французские парни с лицами Алена Делона позируют с головами арабов

Потом французы стали толерантными
И тут бац
У них в городах уже арабы начали резать головы француженкам
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37213
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 21:01
#414
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Цитата:
abaika95:
Что делали цивилизованные и культурные французы во время войны в Алжире?


То есть они стали террористами и им алжирцы просто обязаны были резать головы?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15323
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 21:09
#415
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Цитата:
111:
Давай отбросим пропаганду.

Какую пропаганду?

Украинцы открыто убивают пленных
Это факты а не пропаганда
Факт в том что ни одного украинца за это не посадили
Цитата:
111:
Вот посадили они там кого то, ты предлагаешь всем военным преступникам, резать головы?

Нет
Только террористам
Которые умышлено заходят в города и режут женщин и детей
Этих собак брать в плен не надо
Больше того
Их родню тоже надо искать
Как делает культурный Моссад
Израиль можно обвинить не в цивилизованности?
У Моссада логика простая
Если ты идиот взял нож и идёшь резать детей
То помни
Мы тоже возьмём нож
Зарежем тебя и твоего сына
Оооо дошло да тебя да? Что оказывается за убийство детей может быть ответка по твоему сыночку? Молодец
Сиди смирно тогда
Во время второй интифады в Израиле резко сократилось количество терактов
Это когда израильский спецназ начал брать семьи ХАМАСа в заложники
А потом арабских женщин находили убитыми в канаве
Не выйдешь из подполья мы и твоих детей также убьем
Выйдешь,ребенок останется цел но учится будет в нашей школе
Удивительно правда?
Цитата:
111:
Ну в Украине погибло к слову допустим 10 тысяч мирных граждан. За каждого ты предлагаешь кровь, как у чеченцев, кровную месть?

Если человек погиб под завалами
Это в военной терминологии сопутствующий ущерб называется
Ничего не попишешь аллягер ком
А если солдат специально заходит в дом
Режет детей и женщин
Такого в плен не возьмут
Да и не берут их
Убивают там же


Почему чеченцы убили полковника Буданова у него же дома? Именно по этому
Чтобы русские знали
Война войной но насиловать женщин и убивать их это уже дело другое
За такое и спрос другой как за терроризм
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15323
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 21:11
#416
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Цитата:
111:
То есть они стали террористами и им алжирцы просто обязаны были резать головы?

Они мстили за терроризм в их сторону
Ну арабы могли мстить
Но что-то тогда они сидели ниже травы тише воды
Боялись
Советский союз пока их не натравливал на Францию
А сейчас Франция стала изнеженная
В итоге у них как и у русских случился батаклан в 2015
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Страница 28 из 28«1...262728
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