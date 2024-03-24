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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37213
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:04
#4096
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Что то навеяло..
Я Узки-и-и-и-и-й......
Вот крутится в голове и крутится..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3157
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:04
#4097
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Редакция нашей газеты походу реально хочет избавится от своих читателей и остаться один на один со своим троллем. Новостная лента из КН нравится мне больше. Мои пожертвования в пригоду своим амбициям и якобы новым правилам, они походу тоже не хотят принять. Иначе не могу объяснить, почему 500 евро до сих пор не взяты или сняты с вестерн унион. Но если для редакции так важно, что условия участия изменились. То так тому и быть.

[Исправлено: Эл-починно, 24.03.2024 - 21:06]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37213
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:14
#4098
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Цитата:
Эл-починно:
Редакция нашей газеты походу реально хочет избавится от своих читателей и остаться один на один со своим троллем. Новостная лента из КН нравится мне больше. Мои пожертвования в пригоду своим амбициям и якобы новым правилам, они походу тоже не хотят принять. Иначе не могу объяснить, почему 500 евро до сих пор не взяты или сняты с вестерн унион. Но если для редакции так важно, что условия участия изменились. То так тому и быть.

А что за тролль?
И причем тут нравится какое то издание?
Мне тоже разные нравятся, ну потыкать как то уж совсем неприлично.
И причем тут деньги?
Это все как то связано с денежным вопросом?
Все эти три составляющие?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3157
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:18
#4099
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Цитата:
111:
И причем тут деньги?

абсолютно не причём. Просто если они не будут сняты до определённого времени, то за вычетом приличной комиссии вернутся ко мне и не дойдут до адресата. Вот и всё.

[Исправлено: Эл-починно, 24.03.2024 - 21:19]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3157
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:21
#4100
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Цитата:
111:
А что за тролль?

:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37213
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:22
#4101
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Цитата:
Эл-починно:
Просто если они не будут

Ты как Монгерштерн.
Тот тоже миллион ойро дал Герою России Исламу и вся Россия гордится им, хотя он ее предал и не живет в ней..
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10035
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:22
#4102
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37213
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:29
#4103
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Вот они, Герои России нашего времени


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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3157
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:31
#4104
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Цитата:
111:
Ты как Монгерштерн.

Не совсем, или совсем не как он. Я помогаю чем могу. детям которые родились в стране, которая от них отказалась и помогать им не хочет. По другому я эти сборы объяснить не могу.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37213
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:44
#4105
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Цитата:
Эл-починно:
стране, которая от них отказалась и помогать им не хочет.

Это как отказалась?
Поподробней можно пожалуйста?
Или опять клевета?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3157
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:49
#4106
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Цитата:
111:
Это как отказалась? Поподробней можно пожалуйста?

Ну а для чего тут проект "Нужные деньги"? Почему страна не оплачивает лечение своих граждан? или это лож?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37213
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:51
#4107
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Цитата:
Эл-починно:
Почему страна не оплачивает лечение своих граждан? или это лож?

Лож, это Лож.
Государство так же помогает, помогают многочисленные люди, не ты один.
У многих есть отцы, матери, никто не отказывается от них.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3157
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:55
#4108
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Цитата:
111:
Лож, это Лож.

Ну я не против и даже рад был бы, если бы это было ложью.
Почему тогда люди обращаются в Нашу Газету?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37213
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:59
#4109
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Цитата:
Эл-починно:
Почему тогда люди обращаются в Нашу Газету?

Я еще помню как все начиналось, как септики им копали, как заводили уток, собирали на велики.
Кстати те, кому купили утят, как то отблагодарили сами кого то?
И кто их бросил то?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3157
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 21:03
#4110
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Цитата:
111:
еще помню как все начиналось, как септики им копали, как заводили

Ты прикидываешься или серьёзно не понимаешь разницы?
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