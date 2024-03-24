Отправлено: - 20:14

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Редакция нашей газеты походу реально хочет избавится от своих читателей и остаться один на один со своим троллем. Новостная лента из КН нравится мне больше. Мои пожертвования в пригоду своим амбициям и якобы новым правилам, они походу тоже не хотят принять. Иначе не могу объяснить, почему 500 евро до сих пор не взяты или сняты с вестерн унион. Но если для редакции так важно, что условия участия изменились. То так тому и быть.

Цитата:А что за тролль?И причем тут нравится какое то издание?Мне тоже разные нравятся, ну потыкать как то уж совсем неприлично.И причем тут деньги?Это все как то связано с денежным вопросом?Все эти три составляющие?