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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:04
Что то навеяло..
Я Узки-и-и-и-и-й......
Вот крутится в голове и крутится..
Я Узки-и-и-и-и-й......
Вот крутится в голове и крутится..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:04
Редакция нашей газеты походу реально хочет избавится от своих читателей и остаться один на один со своим троллем. Новостная лента из КН нравится мне больше. Мои пожертвования в пригоду своим амбициям и якобы новым правилам, они походу тоже не хотят принять. Иначе не могу объяснить, почему 500 евро до сих пор не взяты или сняты с вестерн унион. Но если для редакции так важно, что условия участия изменились. То так тому и быть.
[Исправлено: Эл-починно, 24.03.2024 - 21:06]
[Исправлено: Эл-починно, 24.03.2024 - 21:06]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:14
Цитата:
А что за тролль?
И причем тут нравится какое то издание?
Мне тоже разные нравятся, ну потыкать как то уж совсем неприлично.
И причем тут деньги?
Это все как то связано с денежным вопросом?
Все эти три составляющие?
Эл-починно:
Редакция нашей газеты походу реально хочет избавится от своих читателей и остаться один на один со своим троллем. Новостная лента из КН нравится мне больше. Мои пожертвования в пригоду своим амбициям и якобы новым правилам, они походу тоже не хотят принять. Иначе не могу объяснить, почему 500 евро до сих пор не взяты или сняты с вестерн унион. Но если для редакции так важно, что условия участия изменились. То так тому и быть.
Редакция нашей газеты походу реально хочет избавится от своих читателей и остаться один на один со своим троллем. Новостная лента из КН нравится мне больше. Мои пожертвования в пригоду своим амбициям и якобы новым правилам, они походу тоже не хотят принять. Иначе не могу объяснить, почему 500 евро до сих пор не взяты или сняты с вестерн унион. Но если для редакции так важно, что условия участия изменились. То так тому и быть.
А что за тролль?
И причем тут нравится какое то издание?
Мне тоже разные нравятся, ну потыкать как то уж совсем неприлично.
И причем тут деньги?
Это все как то связано с денежным вопросом?
Все эти три составляющие?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:18
Цитата:
абсолютно не причём. Просто если они не будут сняты до определённого времени, то за вычетом приличной комиссии вернутся ко мне и не дойдут до адресата. Вот и всё.
[Исправлено: Эл-починно, 24.03.2024 - 21:19]
111:
И причем тут деньги?
И причем тут деньги?
абсолютно не причём. Просто если они не будут сняты до определённого времени, то за вычетом приличной комиссии вернутся ко мне и не дойдут до адресата. Вот и всё.
[Исправлено: Эл-починно, 24.03.2024 - 21:19]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:21
Цитата:
111:
А что за тролль?
А что за тролль?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:22
Цитата:
Ты как Монгерштерн.
Тот тоже миллион ойро дал Герою России Исламу и вся Россия гордится им, хотя он ее предал и не живет в ней..
Эл-починно:
Просто если они не будут
Просто если они не будут
Ты как Монгерштерн.
Тот тоже миллион ойро дал Герою России Исламу и вся Россия гордится им, хотя он ее предал и не живет в ней..
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- Сообщений:
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Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:22
Комментарий проходит проверку.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:29
Вот они, Герои России нашего времени
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:31
Цитата:
Не совсем, или совсем не как он. Я помогаю чем могу. детям которые родились в стране, которая от них отказалась и помогать им не хочет. По другому я эти сборы объяснить не могу.
111:
Ты как Монгерштерн.
Ты как Монгерштерн.
Не совсем, или совсем не как он. Я помогаю чем могу. детям которые родились в стране, которая от них отказалась и помогать им не хочет. По другому я эти сборы объяснить не могу.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:44
Цитата:
Это как отказалась?
Поподробней можно пожалуйста?
Или опять клевета?
Эл-починно:
стране, которая от них отказалась и помогать им не хочет.
стране, которая от них отказалась и помогать им не хочет.
Это как отказалась?
Поподробней можно пожалуйста?
Или опять клевета?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:49
Цитата:
Ну а для чего тут проект "Нужные деньги"? Почему страна не оплачивает лечение своих граждан? или это лож?
111:
Это как отказалась? Поподробней можно пожалуйста?
Это как отказалась? Поподробней можно пожалуйста?
Ну а для чего тут проект "Нужные деньги"? Почему страна не оплачивает лечение своих граждан? или это лож?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:51
Цитата:
Лож, это Лож.
Государство так же помогает, помогают многочисленные люди, не ты один.
У многих есть отцы, матери, никто не отказывается от них.
Эл-починно:
Почему страна не оплачивает лечение своих граждан? или это лож?
Почему страна не оплачивает лечение своих граждан? или это лож?
Лож, это Лож.
Государство так же помогает, помогают многочисленные люди, не ты один.
У многих есть отцы, матери, никто не отказывается от них.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:55
Цитата:
Ну я не против и даже рад был бы, если бы это было ложью.
Почему тогда люди обращаются в Нашу Газету?
111:
Лож, это Лож.
Лож, это Лож.
Ну я не против и даже рад был бы, если бы это было ложью.
Почему тогда люди обращаются в Нашу Газету?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 20:59
Цитата:
Я еще помню как все начиналось, как септики им копали, как заводили уток, собирали на велики.
Кстати те, кому купили утят, как то отблагодарили сами кого то?
И кто их бросил то?
Эл-починно:
Почему тогда люди обращаются в Нашу Газету?
Почему тогда люди обращаются в Нашу Газету?
Я еще помню как все начиналось, как септики им копали, как заводили уток, собирали на велики.
Кстати те, кому купили утят, как то отблагодарили сами кого то?
И кто их бросил то?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 21:03
Цитата:
Ты прикидываешься или серьёзно не понимаешь разницы?
111:
еще помню как все начиналось, как септики им копали, как заводили
еще помню как все начиналось, как септики им копали, как заводили
Ты прикидываешься или серьёзно не понимаешь разницы?
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