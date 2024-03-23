Отправлено: - 21:09

111:

Давай отбросим пропаганду.

111:

Вот посадили они там кого то, ты предлагаешь всем военным преступникам, резать головы?

111:

Ну в Украине погибло к слову допустим 10 тысяч мирных граждан. За каждого ты предлагаешь кровь, как у чеченцев, кровную месть?

Цитата:Какую пропаганду?Украинцы открыто убивают пленныхЭто факты а не пропагандаФакт в том что ни одного украинца за это не посадилиЦитата:НетТолько террористамКоторые умышлено заходят в города и режут женщин и детейЭтих собак брать в плен не надоБольше тогоИх родню тоже надо искатьКак делает культурный МоссадИзраиль можно обвинить не в цивилизованности?У Моссада логика простаяЕсли ты идиот взял нож и идёшь резать детейТо помниМы тоже возьмём ножЗарежем тебя и твоего сынаОооо дошло да тебя да? Что оказывается за убийство детей может быть ответка по твоему сыночку? МолодецСиди смирно тогдаВо время второй интифады в Израиле резко сократилось количество терактовЭто когда израильский спецназ начал брать семьи ХАМАСа в заложникиА потом арабских женщин находили убитыми в канавеНе выйдешь из подполья мы и твоих детей также убьемВыйдешь,ребенок останется цел но учится будет в нашей школеУдивительно правда?Цитата:Если человек погиб под заваламиЭто в военной терминологии сопутствующий ущерб называетсяНичего не попишешь аллягер комА если солдат специально заходит в домРежет детей и женщинТакого в плен не возьмутДа и не берут ихУбивают там жеПочему чеченцы убили полковника Буданова у него же дома? Именно по этомуЧтобы русские зналиВойна войной но насиловать женщин и убивать их это уже дело другоеЗа такое и спрос другой как за терроризм