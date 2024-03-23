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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48837
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:48
Цитата:
Мой дед говорил, что на войне атака никогда не была со словами "За Сталина", это всё - кино. Он воевал за Родину. Но теперь тебе и мне фантазировать хоть сколько и никто не осадит. Дедов уж давно нет.
111:
За него, дословно - За Сталина, за Родину.
За него, дословно - За Сталина, за Родину.
Мой дед говорил, что на войне атака никогда не была со словами "За Сталина", это всё - кино. Он воевал за Родину. Но теперь тебе и мне фантазировать хоть сколько и никто не осадит. Дедов уж давно нет.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:49
Цитата:
Ну зайдем по другому.
Вот много пленных россиян в Украине.
Есть, которые убивали мирных женщин, им дают там по 12 лет максималка по моему.
Должны ли украинцы прилюдно отрезать им головы в таком случае?
abaika95:
Если твоих женщин и детей стреляют у тебя же дома
Если твоих женщин и детей стреляют у тебя же дома
Ну зайдем по другому.
Вот много пленных россиян в Украине.
Есть, которые убивали мирных женщин, им дают там по 12 лет максималка по моему.
Должны ли украинцы прилюдно отрезать им головы в таком случае?
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:49
Цитата:
Я еще помню.
Он умер в 1988м, он же не женат был тогда.
Мишаня:
Мой дед говорил, что на войне атака никогда
Мой дед говорил, что на войне атака никогда
Я еще помню.
Он умер в 1988м, он же не женат был тогда.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15323
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:51
Цитата:
Не смешно
А зачем тогда вообще форум нужен?
Вроде как обсуждаем ситуацию и делимся мнением
mks2703:
Каждый второй "прфессион де фуа"...самим не смешно...
Каждый второй "прфессион де фуа"...самим не смешно...
Не смешно
А зачем тогда вообще форум нужен?
Вроде как обсуждаем ситуацию и делимся мнением
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:52
Цитата:
А ты как ни заходи, у тебя очередной вопрос. Абайка правильно сказал. Ты парируй, а не задавай вопрос. Это будет сильно!
111:
Ну зайдем по другому.
Ну зайдем по другому.
А ты как ни заходи, у тебя очередной вопрос. Абайка правильно сказал. Ты парируй, а не задавай вопрос. Это будет сильно!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15323
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:53
Цитата:
Так режут же
И пленных пачками расстреливают
Есть факты
Видео
Что ж прокуратура украинская не завела ни одного дела на солдат ВСУ за расстрел пленных и стрельбе по коленам?
111:
Должны ли украинцы прилюдно отрезать им головы в таком случае?
Должны ли украинцы прилюдно отрезать им головы в таком случае?
Так режут же
И пленных пачками расстреливают
Есть факты
Видео
Что ж прокуратура украинская не завела ни одного дела на солдат ВСУ за расстрел пленных и стрельбе по коленам?
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:55
Цитата:
Давай к нам, с тобой интересней.
Мы же обсуждаем эту тему, не просто лясы точим.
mks2703:
На 27 страниц развели флуда. Может уже пора устаканиться. Я думал 111 с распухшими пальцами, красными глазами валяется возле компа
На 27 страниц развели флуда. Может уже пора устаканиться. Я думал 111 с распухшими пальцами, красными глазами валяется возле компа
Давай к нам, с тобой интересней.
Мы же обсуждаем эту тему, не просто лясы точим.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:56
Цитата:
Давай отбросим пропаганду.
Вот посадили они там кого то, ты предлагаешь всем военным преступникам, резать головы?
Ну в Украине погибло к слову допустим 10 тысяч мирных граждан.
За каждого ты предлагаешь кровь, как у чеченцев, кровную месть?
abaika95:
И пленных пачками расстреливают
И пленных пачками расстреливают
Давай отбросим пропаганду.
Вот посадили они там кого то, ты предлагаешь всем военным преступникам, резать головы?
Ну в Украине погибло к слову допустим 10 тысяч мирных граждан.
За каждого ты предлагаешь кровь, как у чеченцев, кровную месть?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15323
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 20:58
Что делали цивилизованные и культурные французы во время войны в Алжире?
Заходя в арабскую деревню
Находят оружие из которого недавно были убиты их товарищи
Берут женщин-насилуют потом убивают
Детей насаживают на штыки
Мужчин кастрируют потом режут головы и частоколом вдоль деревни вешают
Есть фотографии кому интересно загуглите
Там веселые французские парни с лицами Алена Делона позируют с головами арабов
Потом французы стали толерантными
И тут бац
У них в городах уже арабы начали резать головы француженкам
Заходя в арабскую деревню
Находят оружие из которого недавно были убиты их товарищи
Берут женщин-насилуют потом убивают
Детей насаживают на штыки
Мужчин кастрируют потом режут головы и частоколом вдоль деревни вешают
Есть фотографии кому интересно загуглите
Там веселые французские парни с лицами Алена Делона позируют с головами арабов
Потом французы стали толерантными
И тут бац
У них в городах уже арабы начали резать головы француженкам
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 21:01
Цитата:
То есть они стали террористами и им алжирцы просто обязаны были резать головы?
abaika95:
Что делали цивилизованные и культурные французы во время войны в Алжире?
Что делали цивилизованные и культурные французы во время войны в Алжире?
То есть они стали террористами и им алжирцы просто обязаны были резать головы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15323
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 21:09
Цитата:
Какую пропаганду?
Украинцы открыто убивают пленных
Это факты а не пропаганда
Факт в том что ни одного украинца за это не посадили
Цитата:
Нет
Только террористам
Которые умышлено заходят в города и режут женщин и детей
Этих собак брать в плен не надо
Больше того
Их родню тоже надо искать
Как делает культурный Моссад
Израиль можно обвинить не в цивилизованности?
У Моссада логика простая
Если ты идиот взял нож и идёшь резать детей
То помни
Мы тоже возьмём нож
Зарежем тебя и твоего сына
Оооо дошло да тебя да? Что оказывается за убийство детей может быть ответка по твоему сыночку? Молодец
Сиди смирно тогда
Во время второй интифады в Израиле резко сократилось количество терактов
Это когда израильский спецназ начал брать семьи ХАМАСа в заложники
А потом арабских женщин находили убитыми в канаве
Не выйдешь из подполья мы и твоих детей также убьем
Выйдешь,ребенок останется цел но учится будет в нашей школе
Удивительно правда?
Цитата:
Если человек погиб под завалами
Это в военной терминологии сопутствующий ущерб называется
Ничего не попишешь аллягер ком
А если солдат специально заходит в дом
Режет детей и женщин
Такого в плен не возьмут
Да и не берут их
Убивают там же
Почему чеченцы убили полковника Буданова у него же дома? Именно по этому
Чтобы русские знали
Война войной но насиловать женщин и убивать их это уже дело другое
За такое и спрос другой как за терроризм
111:
Давай отбросим пропаганду.
Давай отбросим пропаганду.
Какую пропаганду?
Украинцы открыто убивают пленных
Это факты а не пропаганда
Факт в том что ни одного украинца за это не посадили
Цитата:
111:
Вот посадили они там кого то, ты предлагаешь всем военным преступникам, резать головы?
Вот посадили они там кого то, ты предлагаешь всем военным преступникам, резать головы?
Нет
Только террористам
Которые умышлено заходят в города и режут женщин и детей
Этих собак брать в плен не надо
Больше того
Их родню тоже надо искать
Как делает культурный Моссад
Израиль можно обвинить не в цивилизованности?
У Моссада логика простая
Если ты идиот взял нож и идёшь резать детей
То помни
Мы тоже возьмём нож
Зарежем тебя и твоего сына
Оооо дошло да тебя да? Что оказывается за убийство детей может быть ответка по твоему сыночку? Молодец
Сиди смирно тогда
Во время второй интифады в Израиле резко сократилось количество терактов
Это когда израильский спецназ начал брать семьи ХАМАСа в заложники
А потом арабских женщин находили убитыми в канаве
Не выйдешь из подполья мы и твоих детей также убьем
Выйдешь,ребенок останется цел но учится будет в нашей школе
Удивительно правда?
Цитата:
111:
Ну в Украине погибло к слову допустим 10 тысяч мирных граждан. За каждого ты предлагаешь кровь, как у чеченцев, кровную месть?
Ну в Украине погибло к слову допустим 10 тысяч мирных граждан. За каждого ты предлагаешь кровь, как у чеченцев, кровную месть?
Если человек погиб под завалами
Это в военной терминологии сопутствующий ущерб называется
Ничего не попишешь аллягер ком
А если солдат специально заходит в дом
Режет детей и женщин
Такого в плен не возьмут
Да и не берут их
Убивают там же
Почему чеченцы убили полковника Буданова у него же дома? Именно по этому
Чтобы русские знали
Война войной но насиловать женщин и убивать их это уже дело другое
За такое и спрос другой как за терроризм
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15323
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 21:11
Цитата:
Они мстили за терроризм в их сторону
Ну арабы могли мстить
Но что-то тогда они сидели ниже травы тише воды
Боялись
Советский союз пока их не натравливал на Францию
А сейчас Франция стала изнеженная
В итоге у них как и у русских случился батаклан в 2015
111:
То есть они стали террористами и им алжирцы просто обязаны были резать головы?
То есть они стали террористами и им алжирцы просто обязаны были резать головы?
Они мстили за терроризм в их сторону
Ну арабы могли мстить
Но что-то тогда они сидели ниже травы тише воды
Боялись
Советский союз пока их не натравливал на Францию
А сейчас Франция стала изнеженная
В итоге у них как и у русских случился батаклан в 2015
-
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