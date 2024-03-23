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Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48837
Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 23.03.24 - 16:06
Казахстанцам напомнили о штрафах за захоронение кошек и собак. Тело умершего животного - это биологические отходы, поэтому питомцев запрещено хоронить во дворах жилых домов, в том числе и частных, рассказал юрист.
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m
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.12.23
- Сообщений:
- 214
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 23.03.24 - 16:06
Хорошо, что это было давно и неправда. Васька был предан земле возле котельной, где я не продолжительно трудился, на благо построения капитализма в отдельно взятой стране Q...
Кот Васька ничем не болел - просто отказала печень. Как сказал ветеринар. Тогда не было Гугла, и интернета, так что я верю этому ветеринару. Василий прожил без малого 10 лет, хапнул все тяготы становления страны. Я его похоронил рядом со своим рабочим местом, далеко за городом, в промышленном палисаднике среди разных деревьев и кустов - красивое место...
После него был еще один котейка. Недолго. Был отдан в хорошие, теплые руки продавщицы компьютерного салона. У жены оказалась аллергия. Всю жизнь мучалась со мной и котом. Оказалось это на кота аллергия. Отдали - всё прошло - как с белых яблонь дым...
Кот Васька ничем не болел - просто отказала печень. Как сказал ветеринар. Тогда не было Гугла, и интернета, так что я верю этому ветеринару. Василий прожил без малого 10 лет, хапнул все тяготы становления страны. Я его похоронил рядом со своим рабочим местом, далеко за городом, в промышленном палисаднике среди разных деревьев и кустов - красивое место...
После него был еще один котейка. Недолго. Был отдан в хорошие, теплые руки продавщицы компьютерного салона. У жены оказалась аллергия. Всю жизнь мучалась со мной и котом. Оказалось это на кота аллергия. Отдали - всё прошло - как с белых яблонь дым...
О
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 01.08.20
- Сообщений:
- 269
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 23.03.24 - 16:20
Штраф, штраф, штраф,заболбали эти долбоящеры. За все штраф,они другие слова знают?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6054
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 23.03.24 - 16:45
Цитата:
Токаев хочет герб поменять: - предложите ему заодно поменять название страны- Штрафстан.
Везде штрафы, даже жёлтый свет отменяют - сразу штраф, говорят и фуры уже обьезжают Казахстан, лишь бы не платить этим жолполицаям штрафы. За превышение вводят конские штрафы.
Охотник:
штраф,заболбали эти долбоящеры.
штраф,заболбали эти долбоящеры.
Токаев хочет герб поменять: - предложите ему заодно поменять название страны- Штрафстан.
Везде штрафы, даже жёлтый свет отменяют - сразу штраф, говорят и фуры уже обьезжают Казахстан, лишь бы не платить этим жолполицаям штрафы. За превышение вводят конские штрафы.
s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4559
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 23.03.24 - 16:51
Цитата:
А сейчас они не конские? По величине штрафа мы где то чуть превышаем Германию.Но есть куда стремиться.
ACROS:
конские штрафы
конские штрафы
А сейчас они не конские? По величине штрафа мы где то чуть превышаем Германию.Но есть куда стремиться.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 37161
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 23.03.24 - 17:02
В степи за городом мест полно, на тот же 120й сесть, вывезти на трассу Костанай Рудный и закопать, ничего сложного.
У кого авто, тому еще проще.
Зачем платить еще за похороны хомячка или собаки?
У кого авто, тому еще проще.
Зачем платить еще за похороны хомячка или собаки?
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6054
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 23.03.24 - 17:16
Цитата:
Ситуация: сбили собаку на трассе возле посёлка и она погибла: - нужно вызывать ветеринара и ждать его когда он оформит все бумажные дела и похоронит собаку ??
Абсурд какой то и и полная чушь написанная, очевидно для того что бы попасть в 30-ку развитых стран.
Это очевидно из той же оперы что и про похищение невест, про герб и Эфиопию- это уровень нашей власти.
И как понять: БЛАГОПОЛУЧНЫЕ и НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ пункты ??
saba:
Ситуация: сбили собаку на трассе возле посёлка и она погибла: - нужно вызывать ветеринара и ждать его когда он оформит все бумажные дела и похоронит собаку ??
Абсурд какой то и и полная чушь написанная, очевидно для того что бы попасть в 30-ку развитых стран.
Это очевидно из той же оперы что и про похищение невест, про герб и Эфиопию- это уровень нашей власти.
И как понять: БЛАГОПОЛУЧНЫЕ и НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ пункты ??
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6792
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 23.03.24 - 17:31
В прошлом году моего кота собаки покусали,на следующий день бедный кот сдох. Я его похоронил за огородом. Через день кто-то расхопал могилу и похитил трупп. Соседка сказала,что это те же собаки толпой приходили,это они...
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20398
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 24.03.24 - 10:08
//Казахстанцам напомнили о штрафах за захоронение кошек и собак.///
скоро никакой шаг не останется без штрафа.
скоро никакой шаг не останется без штрафа.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20398
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 24.03.24 - 10:11
Матрос и Царапка, кот и кошка, которые прожили с нами
14 и 15 лет соответственно, похоронены за забором кладбища,
где лежат родственники.
когда ездим посещать, ложим и им по пакетику еды,
как и другим членам семьи.
14 и 15 лет соответственно, похоронены за забором кладбища,
где лежат родственники.
когда ездим посещать, ложим и им по пакетику еды,
как и другим членам семьи.
р
(Пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1026
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 24.03.24 - 17:26
Цитата:
....всё правильно мы ведь хотим жить как в европе!!!!! ACROS я тебе скажу как это делается в европе, вызываешь полицию оформляют проишествие а потом приезжает фирма по утилизации и согласно бирке на животном тебя оповещают и высылают тебе счита на приезд полиции и утилизации,имеешь страховку может и оплатит страховка согласно договора страховки....
ACROS:
Ситуация: сбили собаку на трассе возле посёлка и она погибла: - нужно вызывать ветеринара и ждать его когда он оформит все бумажные дела и похоронит собаку ??
Ситуация: сбили собаку на трассе возле посёлка и она погибла: - нужно вызывать ветеринара и ждать его когда он оформит все бумажные дела и похоронит собаку ??
....всё правильно мы ведь хотим жить как в европе!!!!! ACROS я тебе скажу как это делается в европе, вызываешь полицию оформляют проишествие а потом приезжает фирма по утилизации и согласно бирке на животном тебя оповещают и высылают тебе счита на приезд полиции и утилизации,имеешь страховку может и оплатит страховка согласно договора страховки....
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