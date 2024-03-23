Отправлено: - 17:26

ACROS:

Ситуация: сбили собаку на трассе возле посёлка и она погибла: - нужно вызывать ветеринара и ждать его когда он оформит все бумажные дела и похоронит собаку ??

Цитата:....всё правильно мы ведь хотим жить как в европе!!!!! ACROS я тебе скажу как это делается в европе, вызываешь полицию оформляют проишествие а потом приезжает фирма по утилизации и согласно бирке на животном тебя оповещают и высылают тебе счита на приезд полиции и утилизации,имеешь страховку может и оплатит страховка согласно договора страховки....