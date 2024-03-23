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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48837
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 16:22
Цитата:
[Исправлено: Vit, 24.03.2024 - 16:24]
abaika95: Они мясо причем очень тупое мясо и лживоеДа 100% и не о каком профи и речи не может быть. Набрали отморозков. Стреляли да как рэмбо в безоружных. А когда задержали, губы тресутся. Боятся.
[Исправлено: Vit, 24.03.2024 - 16:24]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15316
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 16:23
Цитата:
Причем таджики очень таджичные
По русски еле еле
Один вообще через переводчика общается
Как ОНИ РАБОТАЛИ В РОССИИ? кто выдал им визу? Они же не на стройке пахали
Они работали в барбершопе
Тоесть стригли людей,общались
Что в России вообще происходит последнее время с мигрантской политикой? Они там совсем уже ебну***е ?
Олигархи везут себя дешёвых рабов из Таджикистана
А ФСБ, менты, миграционная служба закрывают глаза за взятку что к ним едут все подряд,и исламисты и бандиты и маньяки всякие кто не пригодился на родине
Итог
150 убитых женщин и детей
Если в России президент терпила то народ то сколько терпеть эту систему может?
Режут их, сжигают, взрывают,гонят на убой, россияне терпят
Бабы новых нарожают
111:
Вот это по крайней мере странно, как будто свои им что то наобещали и никакие они не ИГИЛовцы.. Тоже запутано все.
Вот это по крайней мере странно, как будто свои им что то наобещали и никакие они не ИГИЛовцы.. Тоже запутано все.
Причем таджики очень таджичные
По русски еле еле
Один вообще через переводчика общается
Как ОНИ РАБОТАЛИ В РОССИИ? кто выдал им визу? Они же не на стройке пахали
Они работали в барбершопе
Тоесть стригли людей,общались
Что в России вообще происходит последнее время с мигрантской политикой? Они там совсем уже ебну***е ?
Олигархи везут себя дешёвых рабов из Таджикистана
А ФСБ, менты, миграционная служба закрывают глаза за взятку что к ним едут все подряд,и исламисты и бандиты и маньяки всякие кто не пригодился на родине
Итог
150 убитых женщин и детей
Если в России президент терпила то народ то сколько терпеть эту систему может?
Режут их, сжигают, взрывают,гонят на убой, россияне терпят
Бабы новых нарожают
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15316
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 16:30
Цитата:
Не фанатики видно по кадрам
Фанатики прям там же засели и бились с ментами до конца
Эти же тупые бараны просто бандюганы по всей видимости
Им сказали что надо жёстко делать
Они жёстко и делали причем не профессионально
Оставляя за собой живых которые прятались за колонами
Профи бы зачистил тыл
Мало ли кто там в холле с ножом будет
Причем тоже странно
Сейчас вся либерда орет что их при задержании пытали
Резали уши
Били
Но при этом они там же дают показания что учились в Турции и слушали проповедников
Про Украину которую обвинил Путин ни слова
Тоесть фсбшники не выбивали из них нужные слова
Эти сами от страха все выдали
Почему никто не обсуждает турецкий след?
Vit:
Да 100% и не о каком профи и речи не может быть. Набрали отморозков
Да 100% и не о каком профи и речи не может быть. Набрали отморозков
Не фанатики видно по кадрам
Фанатики прям там же засели и бились с ментами до конца
Эти же тупые бараны просто бандюганы по всей видимости
Им сказали что надо жёстко делать
Они жёстко и делали причем не профессионально
Оставляя за собой живых которые прятались за колонами
Профи бы зачистил тыл
Мало ли кто там в холле с ножом будет
Причем тоже странно
Сейчас вся либерда орет что их при задержании пытали
Резали уши
Били
Но при этом они там же дают показания что учились в Турции и слушали проповедников
Про Украину которую обвинил Путин ни слова
Тоесть фсбшники не выбивали из них нужные слова
Эти сами от страха все выдали
Почему никто не обсуждает турецкий след?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15316
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 16:44
И самое интересное
А где официальные заявления таджикской общины России? Где все таджикские землячества? Лидеры таджиков? Где официальное заявление Таджикистана?
Граждане Таджикистана, таджики по национальности бегают по Москве и режут людей
От Таджикистана тишина
Ну хоть извинитесь за своих бабуинов
Это же не бытовая драка была
А теракт
Всё таджики теперь под ударом автоматически
Я бы живя в России вообще бы поднял тему выгнать всех таджикских мигрантов из страны
Мало ли кто им 500 тыс ещё закинет
Они опасный элемент получается
А Таджикистан молчит
Россия опять проглотит
А где официальные заявления таджикской общины России? Где все таджикские землячества? Лидеры таджиков? Где официальное заявление Таджикистана?
Граждане Таджикистана, таджики по национальности бегают по Москве и режут людей
От Таджикистана тишина
Ну хоть извинитесь за своих бабуинов
Это же не бытовая драка была
А теракт
Всё таджики теперь под ударом автоматически
Я бы живя в России вообще бы поднял тему выгнать всех таджикских мигрантов из страны
Мало ли кто им 500 тыс ещё закинет
Они опасный элемент получается
А Таджикистан молчит
Россия опять проглотит
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15316
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 17:09
Цитата:
Моргенштерна если я помню зовут Алишер
Он татарин или башкир
Тимати тоже татарчонок,пишет про террористов "эти ребята"
В России в отличии от казахстанского межнац котла четкое разделение свой-чужой
Русские там четко разделяют людей на сорта
Азиаты ну такое себе
Кавказцы тоже такое себе но их побаиваются
Американцы и европейцы их боги и господа на которых надо ровняться
Так и у азиатов России в ответ свое деление
Таджики для них свои хоть и заблудшие не в ту степь
Русские погибшие тоже свои но уже подальше да и не всегда свои
Поэтому зря я считаю что Россия сейчас носится с кадрами расстрела людей снятых террористами
Это показатель слабости
Всё кто точит нож правильно поймут посыл
Во сари сари режет горло русскому мужику
Сари женщин расстреливает
150 человек наваляли во герои
Надо повторить и нам
А вот кадры отрезания уха таджику надо показывать по федеральным каналам
Это правильный посыл (хоть и средневековый)
Азия по другому не понимает
С Азией надо жёстко
Когда с азиатами начинают по цивилизованному как в Европе,чуть ли в жопу террористов не целуют после захвата
Теракты будут повторяться
Незря Чингисхан и Темирлан для устрашения вырезали целые племена под корень
Детей на пики насаживали и головами в футбол играли
Это показатель,мы на голову отмороженные психи бойся нас
Так и россиянам надо в ответ
Как пишут террористов брал батальон Ахмат
Бывшие боевики
Эти умеют как надо правильно устрашать
Сейчас жуткую вещь скажу но по другому никак террор не победить
Пока в ответ на теракты, семьи террористов не начнут находить с отрезанными головами
Отбою в члены террористов не будет
А должна быть круговая порука
Расстреляли людей в Москве за 500 тыс
А твоего сына и жену и родителей которым ты эти 500 тыс послал в ответ в Душанбе взорвали
А ты как думал? С тобой играться будут? Нет террор на террор
В этом плане Моссад четко отвечает
Евреи азиаты и они знают что по другому арабов не победить
111:
Подумал было, но вот его Моргенштерн хорошо разрекламировал, чтобы прогнуться.
Подумал было, но вот его Моргенштерн хорошо разрекламировал, чтобы прогнуться.
Моргенштерна если я помню зовут Алишер
Он татарин или башкир
Тимати тоже татарчонок,пишет про террористов "эти ребята"
В России в отличии от казахстанского межнац котла четкое разделение свой-чужой
Русские там четко разделяют людей на сорта
Азиаты ну такое себе
Кавказцы тоже такое себе но их побаиваются
Американцы и европейцы их боги и господа на которых надо ровняться
Так и у азиатов России в ответ свое деление
Таджики для них свои хоть и заблудшие не в ту степь
Русские погибшие тоже свои но уже подальше да и не всегда свои
Поэтому зря я считаю что Россия сейчас носится с кадрами расстрела людей снятых террористами
Это показатель слабости
Всё кто точит нож правильно поймут посыл
Во сари сари режет горло русскому мужику
Сари женщин расстреливает
150 человек наваляли во герои
Надо повторить и нам
А вот кадры отрезания уха таджику надо показывать по федеральным каналам
Это правильный посыл (хоть и средневековый)
Азия по другому не понимает
С Азией надо жёстко
Когда с азиатами начинают по цивилизованному как в Европе,чуть ли в жопу террористов не целуют после захвата
Теракты будут повторяться
Незря Чингисхан и Темирлан для устрашения вырезали целые племена под корень
Детей на пики насаживали и головами в футбол играли
Это показатель,мы на голову отмороженные психи бойся нас
Так и россиянам надо в ответ
Как пишут террористов брал батальон Ахмат
Бывшие боевики
Эти умеют как надо правильно устрашать
Сейчас жуткую вещь скажу но по другому никак террор не победить
Пока в ответ на теракты, семьи террористов не начнут находить с отрезанными головами
Отбою в члены террористов не будет
А должна быть круговая порука
Расстреляли людей в Москве за 500 тыс
А твоего сына и жену и родителей которым ты эти 500 тыс послал в ответ в Душанбе взорвали
А ты как думал? С тобой играться будут? Нет террор на террор
В этом плане Моссад четко отвечает
Евреи азиаты и они знают что по другому арабов не победить
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 24.03.24 - 17:18
Да согласен. Проглатывает Россия все. Добрая душа. Об неё ноги вытирают. Мигранты насилуют женщин а этим пофиг, новых и новых завозят. Франция наёмников посылает убивать российскую армию а Россия в ответ рено продолжает собирать и поддерживает бизнес Франции. Война закончится все равно и сново газ пойдёт дешёвый в Германию. И тд. Вот За это я не люблю РФ. Злея надо быть. Жесче.
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