Отправлено: - 14:31

maxsaf:

Сначала надо разобраться, кто они есть на самом деле, в первую очередь.

maxsaf:

Чтобы знать, от кого ждать удар в спину

maxsaf:

А как же цены на газ? Скажи ещё, что не с таксистов все началось.

maxsaf:

111 попал, без проблем, сам хвастал...

maxsaf:

Получается что они вам президента сменили? Тогда возникает вопрос по поводу легитимности нынешней власти. Так что не пори чушь.

maxsaf:

В Америке было то же самое. Закончилось тем, что на колени перед бунтующим встали. Никто их террористами не назвал. Осуждать было нечего. Как и в вашем случае

maxsaf:

Это ты вопрос задай тем 20 тысячам террористов, которые по совместительству твои же сограждане, а не какие-то игиловцы приезжие.

Цитата:ТаджикиНанятые за копейкиИ уделавшие всё ФСБЦитата:От ваххабитовКоторые мстят за СириюА ну или от ФСБКоторые профукали все полумерыЦитата:С таксистов началось в мангыстауПричем мирноВ Алмате уже не таксисты и не за газ вышли боевики и громили городЦитата:У нас до 6 часов вечера 5 января все было тихоПосле заката началась байда откуда ушли все мирные и остались завезенные опгшникиЦитата:Чушь пока поришь тыКто кому президента сменил?Откуда у вас поуехав эти шизотеории?Цитата:Если США терпилы то пусть терпят погромы черниУ нас полиция тоже терпела до 5 январяЗатем начала давитьЦитата:Раскрою секретЧеченские ваххабиты захватившие норд ост и Беслан тоже были гражданами РоссииА не приехавшими откуда либоИгил это не страна а движение, идеология