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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 13:04
Цитата:
Красиво слился, засчитано, да ещё и на ябедничал. Круто
111: Говорить не по теме? Это нарушит правила НГ.
Красиво слился, засчитано, да ещё и на ябедничал. Круто
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 14:08
Цитата:
Это где и когда наябедничал?
И да, у тебя с русским языком какие то проблемы, опять с ошибками пишешь?
Эл-починно:
Красиво слился, засчитано, да ещё и на ябедничал.
Красиво слился, засчитано, да ещё и на ябедничал.
Это где и когда наябедничал?
И да, у тебя с русским языком какие то проблемы, опять с ошибками пишешь?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15316
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 14:31
Цитата:
Таджики
Нанятые за копейки
И уделавшие всё ФСБ
Цитата:
От ваххабитов
Которые мстят за Сирию
А ну или от ФСБ
Которые профукали все полумеры
Цитата:
С таксистов началось в мангыстау
Причем мирно
В Алмате уже не таксисты и не за газ вышли боевики и громили город
Цитата:
У нас до 6 часов вечера 5 января все было тихо
После заката началась байда откуда ушли все мирные и остались завезенные опгшники
Цитата:
Чушь пока поришь ты
Кто кому президента сменил?
Откуда у вас поуехав эти шизотеории?
Цитата:
Если США терпилы то пусть терпят погромы черни
У нас полиция тоже терпела до 5 января
Затем начала давить
Цитата:
Раскрою секрет
Чеченские ваххабиты захватившие норд ост и Беслан тоже были гражданами России
А не приехавшими откуда либо
Игил это не страна а движение, идеология
maxsaf:
Сначала надо разобраться, кто они есть на самом деле, в первую очередь.
Сначала надо разобраться, кто они есть на самом деле, в первую очередь.
Таджики
Нанятые за копейки
И уделавшие всё ФСБ
Цитата:
maxsaf:
Чтобы знать, от кого ждать удар в спину
Чтобы знать, от кого ждать удар в спину
От ваххабитов
Которые мстят за Сирию
А ну или от ФСБ
Которые профукали все полумеры
Цитата:
maxsaf:
А как же цены на газ? Скажи ещё, что не с таксистов все началось.
А как же цены на газ? Скажи ещё, что не с таксистов все началось.
С таксистов началось в мангыстау
Причем мирно
В Алмате уже не таксисты и не за газ вышли боевики и громили город
Цитата:
maxsaf:
111 попал, без проблем, сам хвастал...
111 попал, без проблем, сам хвастал...
У нас до 6 часов вечера 5 января все было тихо
После заката началась байда откуда ушли все мирные и остались завезенные опгшники
Цитата:
maxsaf:
Получается что они вам президента сменили? Тогда возникает вопрос по поводу легитимности нынешней власти. Так что не пори чушь.
Получается что они вам президента сменили? Тогда возникает вопрос по поводу легитимности нынешней власти. Так что не пори чушь.
Чушь пока поришь ты
Кто кому президента сменил?
Откуда у вас поуехав эти шизотеории?
Цитата:
maxsaf:
В Америке было то же самое. Закончилось тем, что на колени перед бунтующим встали. Никто их террористами не назвал. Осуждать было нечего. Как и в вашем случае
В Америке было то же самое. Закончилось тем, что на колени перед бунтующим встали. Никто их террористами не назвал. Осуждать было нечего. Как и в вашем случае
Если США терпилы то пусть терпят погромы черни
У нас полиция тоже терпела до 5 января
Затем начала давить
Цитата:
maxsaf:
Это ты вопрос задай тем 20 тысячам террористов, которые по совместительству твои же сограждане, а не какие-то игиловцы приезжие.
Это ты вопрос задай тем 20 тысячам террористов, которые по совместительству твои же сограждане, а не какие-то игиловцы приезжие.
Раскрою секрет
Чеченские ваххабиты захватившие норд ост и Беслан тоже были гражданами России
А не приехавшими откуда либо
Игил это не страна а движение, идеология
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 14:33
Хорошо то как на улице, опять весна..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15316
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 14:35
Цитата:
Только тебе одному
Всё более менее адекватные понимают
Что семью назика просто давят по всем фронтам
Абиш считался тем кому должна была быть передана власть после Токаева
Токаев сделал так что абиш теперь осуждённый
На 8 лет
И эти 8 лет условных могут стать реальными Цитата:
Да и что? Я не официальный представитель страны
И всем плевать осудил я или нет
И мне плевать на эти заявления
maxsaf:
Мне одному это кажется смешным?
Мне одному это кажется смешным?
Только тебе одному
Всё более менее адекватные понимают
Что семью назика просто давят по всем фронтам
Абиш считался тем кому должна была быть передана власть после Токаева
Токаев сделал так что абиш теперь осуждённый
На 8 лет
И эти 8 лет условных могут стать реальными Цитата:
maxsaf:
А ты и оцифрованный - не осудили
А ты и оцифрованный - не осудили
Да и что? Я не официальный представитель страны
И всем плевать осудил я или нет
И мне плевать на эти заявления
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15316
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 14:40
Цитата:
Я никому дифирамбы не пою
Почему я вообще должен это делать?)
Цитата:
Я и к путинистам крайне негативно отношусь
А кто то их любит
И что ?
[Исправлено: Gljuk, 24.03.2024 - 16:50]
таноми52:
Вспомнила. Надо отдать должное Абайке: он никогда не "пел дифирамбы" 111-му -
Вспомнила. Надо отдать должное Абайке: он никогда не "пел дифирамбы" 111-му -
Я никому дифирамбы не пою
Почему я вообще должен это делать?)
Цитата:
maxsaf:
Абайка крайне негативно относится ко всяким нетрадиционным религиозным течениям, фанатикам-исламистам и тому подобному промыванию мозгов, в отличие от 111.
Абайка крайне негативно относится ко всяким нетрадиционным религиозным течениям, фанатикам-исламистам и тому подобному промыванию мозгов, в отличие от 111.
Я и к путинистам крайне негативно отношусь
А кто то их любит
И что ?
[Исправлено: Gljuk, 24.03.2024 - 16:50]
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3861
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 14:53
Комментарий удален модератором.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 15:47
Цитата:
Че ты постоянно такая злая и от тебя идет только негатив?
Думал хотя бы в пост после масленницы ты станешь хоть немного сдерживать себя, да нет как обычно..
Учить жить, учись творить добро, учись веселиться!
Жизнь очень скоротечная штука, чтоб всю ее отдавать на злобу и ненависть..
[Исправлено: Gljuk, 24.03.2024 - 16:50]
таноми52:
Просто я тыкнула в то, что Акрос и саба, понимая всю 111-го,
Просто я тыкнула в то, что Акрос и саба, понимая всю 111-го,
Че ты постоянно такая злая и от тебя идет только негатив?
Думал хотя бы в пост после масленницы ты станешь хоть немного сдерживать себя, да нет как обычно..
Учить жить, учись творить добро, учись веселиться!
Жизнь очень скоротечная штука, чтоб всю ее отдавать на злобу и ненависть..
[Исправлено: Gljuk, 24.03.2024 - 16:50]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 15:53
Жизнь после того, как не взяли Украину за три дня, не остановилась.
Да, больно и плохо за Путина, который не смог, которому поверила, а он соврал, но ведь тебе с ним не детей крестить!
Да, обманул он бабье сердце, пообещал, так выкинь теперь его с головы, радуйся общепринятым вещам, улыбке ребенка, скидке в магазине, счастью в семье наконец.
Зачем одного Путина, который лжет, любить?
Может пора жизнь начать заново?
Да, больно и плохо за Путина, который не смог, которому поверила, а он соврал, но ведь тебе с ним не детей крестить!
Да, обманул он бабье сердце, пообещал, так выкинь теперь его с головы, радуйся общепринятым вещам, улыбке ребенка, скидке в магазине, счастью в семье наконец.
Зачем одного Путина, который лжет, любить?
Может пора жизнь начать заново?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 16:00
Цитата:
Если бы понимали, то не упивались бы так, всем и вся им тут 24/7 распространяемым. Ведь чел явно чудит. Ну кто ещё будет в здравом уме тут постоянно всякую бредятину с болот и прочего распространять? Это будет делать только тролль или проплаченный - вернее отрабатывающий, как и те террористы свои копейки!
таноми52:
Просто я тыкнула в то, что Акрос и саба, понимая всю ничтожность 111-го
Просто я тыкнула в то, что Акрос и саба, понимая всю ничтожность 111-го
Если бы понимали, то не упивались бы так, всем и вся им тут 24/7 распространяемым. Ведь чел явно чудит. Ну кто ещё будет в здравом уме тут постоянно всякую бредятину с болот и прочего распространять? Это будет делать только тролль или проплаченный - вернее отрабатывающий, как и те террористы свои копейки!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 16:02
Иного объяснения трудно найти. Так как СМИ официальные, все темы в достаточном объёме оповещают все события. А дополнительное распространение тут на форуме вижу, как разжигание или как выше описал.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 16:04
Как думаете, до 12 месяцев дойдем пешком с суженной?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20398
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 16:13
Проветривать надо.
А то дышать невозможно от запаха.
А то дышать невозможно от запаха.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 16:15
Цитата:
Я когда на форуме,в туалет с соткой не пытаюсь ходить, это же печатать надо, а у тебя там в туалете что ди воняет?
alex_60:
Проветривать надо. А то дышать невозможно от запаха.
Проветривать надо. А то дышать невозможно от запаха.
Я когда на форуме,в туалет с соткой не пытаюсь ходить, это же печатать надо, а у тебя там в туалете что ди воняет?
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20398
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 24.03.24 - 16:24
Цитата:
Умом тут и не пахнет. Защищать подонков и мразей, а террористов по другу не назовёшь, транслируя пометные и болотные фейки 24/7 это
Значит соотносить себя с ними.
Причем что внутри этого как видим не важно. В "техзадании" видать стоит только перепост, не более.
[Исправлено: alex_60, 24.03.2024 - 18:28]
Эл-починно:
Ну кто ещё будет в здравом уме тут постоянно всякую бредятину с болот и прочего распространять? Это будет делать только тролль или проплаченный - вернее отрабатывающий, как и те террористы свои копейки!
Ну кто ещё будет в здравом уме тут постоянно всякую бредятину с болот и прочего распространять? Это будет делать только тролль или проплаченный - вернее отрабатывающий, как и те террористы свои копейки!
Умом тут и не пахнет. Защищать подонков и мразей, а террористов по другу не назовёшь, транслируя пометные и болотные фейки 24/7 это
Значит соотносить себя с ними.
Причем что внутри этого как видим не важно. В "техзадании" видать стоит только перепост, не более.
[Исправлено: alex_60, 24.03.2024 - 18:28]
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