Отправлено: - 17:09

111:

Подумал было, но вот его Моргенштерн хорошо разрекламировал, чтобы прогнуться.

Цитата:Моргенштерна если я помню зовут АлишерОн татарин или башкирТимати тоже татарчонок,пишет про террористов "эти ребята"В России в отличии от казахстанского межнац котла четкое разделение свой-чужойРусские там четко разделяют людей на сортаАзиаты ну такое себеКавказцы тоже такое себе но их побаиваютсяАмериканцы и европейцы их боги и господа на которых надо ровнятьсяТак и у азиатов России в ответ свое делениеТаджики для них свои хоть и заблудшие не в ту степьРусские погибшие тоже свои но уже подальше да и не всегда своиПоэтому зря я считаю что Россия сейчас носится с кадрами расстрела людей снятых террористамиЭто показатель слабостиВсё кто точит нож правильно поймут посылВо сари сари режет горло русскому мужикуСари женщин расстреливает150 человек наваляли во героиНадо повторить и намА вот кадры отрезания уха таджику надо показывать по федеральным каналамЭто правильный посыл (хоть и средневековый)Азия по другому не понимаетС Азией надо жёсткоКогда с азиатами начинают по цивилизованному как в Европе,чуть ли в жопу террористов не целуют после захватаТеракты будут повторятьсяНезря Чингисхан и Темирлан для устрашения вырезали целые племена под кореньДетей на пики насаживали и головами в футбол игралиЭто показатель,мы на голову отмороженные психи бойся насТак и россиянам надо в ответКак пишут террористов брал батальон АхматБывшие боевикиЭти умеют как надо правильно устрашатьСейчас жуткую вещь скажу но по другому никак террор не победитьПока в ответ на теракты, семьи террористов не начнут находить с отрезанными головамиОтбою в члены террористов не будетА должна быть круговая порукаРасстреляли людей в Москве за 500 тысА твоего сына и жену и родителей которым ты эти 500 тыс послал в ответ в Душанбе взорвалиА ты как думал? С тобой играться будут? Нет террор на террорВ этом плане Моссад четко отвечаетЕвреи азиаты и они знают что по другому арабов не победить