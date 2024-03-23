Отправлено: - 12:42

111:

Есть просто твои додумки, но это не доказывает вообще ничего. Я тебе об этом.

Цитата:тут несколько страниц "твоего потока" таких додумок. Или это, как обычно, другое? Я же предупредил, что я ничем не хуже (и ты подтвердил это), и выложу точно также, а теперь смотри-ка, это всего лишь "мои додумки". Инфа про наемников как минимум правдивая, а значит могут нанять не только на войну, но и для терактов. Повторюсь, ГУР это не впервой.