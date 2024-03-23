Отправлено: - 22:53

maxsaf:

Любой адекватный человек на вопрос, осуждает ли он действия этих террористов в Крокусе ответит однозначно "Осуждаю". Ты осуждаешь действия этих террористов?

Цитата:Любой адекватный человек видя кадры нашего января тоже бы сказал что это ужас и он осуждает боевиков и тех кто бандитстовал в те дниДля тебя же, ТЕБЯ ЛИЧНО те дни стали днями смехуечик и иронииА почему кто-то должен в ответ изрыгать скорбь? ЗадумайсяДа плевать мне бы было, буть я более стальнымПогибли и погибли, женщины и дети, ваши проблемыВ Пакистане они вон сотнями гибнут и тишинаХа-ха-ха чё там таджики-террористы? Смеетесь что-ли? А как же Равшан и Джамшут? А как же шаверма? Вы же так над ними ржали! Чё щас то не ржете? Не смешно? Это Россия!Но я слава богу не в России живу и не считаю себя путинистомЭмпатия мне ещё присущаПоэтому даже эти жертвы для меня это ужас