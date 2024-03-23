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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 21:49
#3991
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Цитата:
111: В Исламе нет проповедников, так что ты ошибся или просто врешь.
А БиБиСи считает что ты лжешь и пишет статью об исламском проповеднике: Исламский проповедник
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3856
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 21:55
#3992
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На Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправился экипаж 21-й экспедиции посещения в составе космонавта "Роскосмоса" Олега Новицкого, участницы космического полета белоруски Марины Василевской и астронавта НАСА Трейси Дайсон.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 21:55
#3993
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Цитата:
111: Там нет слова Проповедник в Исламе и кто это такой.
Все там есть, просто ты юлишь, как и положено тебе в такой ситуации.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 22:00
#3994
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Цитата:
111: Русские нацисты приколисты. Топаз. На аукцион поставили нож, которым они отрезали ухо таджику Такова судебная система России
Когда сын Кадырова избивал поджигателя - ты был в восторге от этой судебной системы
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 22:10
#3995
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Цитата:
111: Как мило..

Умиляйся, сегодня твой день
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:03
#3996
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Цитата:
abaika95: Любой адекватный человек видя кадры нашего января тоже бы сказал что это ужас и он осуждает боевиков и тех кто бандитстовал в те дни Для тебя же, ТЕБЯ ЛИЧНО те дни стали днями смехуечик и иронии

Ничего общего с терактом в Крокусе. Зря ты это начал сравнивать - теперь не выгребешь.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:07
#3997
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Во-первых, никаких боевиков в те дни не было - это были твои же сограждане, доведенные до ручки. Во-вторых, они не шлепали всех подряд невиновных без разбору, за вознаграждение, а шли свергать строй, просто по ходу действия некоторые кое-где перегнули палку.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15296
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:16
#3998
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Цитата:
maxsaf:
Ничего общего с терактом в Крокусе. Зря ты это начал сравнивать - теперь не выгребешь.

Я тебя всегда делал думаешь тут не сделаю?
Цитата:
maxsaf:
Во-первых, никаких боевиков в те дни не было - это были твои же сограждане, доведенные до ручки.

В Крокусе были те кому Россия дала вход на въезд
Кто виноват в этом?
Цитата:
maxsaf:
доведенные до ручки.

Нет никакой ручки
Там заправляли вахи и ОПГ
Те кто действительно хотел выйти на площадь не попал
Цитата:
maxsaf:
Во-вторых, они не шлепали всех подряд невиновных без разбору, за вознаграждение, а шли свергать строй, просто по ходу действия некоторые кое-где перегнули палку.

Строй свергают там где правительство наверно да?
А где у нас правительство и правитель? В Астане
А там чеж тихо то тогда все было?
Почему правительство свергали в Алмате в магазинах?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15296
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:19
#3999
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Интересная логика
Свергают президента в 300 км от того места где президент живёт
Зато убивать женщин,грабить магазины и жечь машины простых людей это по мнению Канады бунт доведеных до ручки



Я готов сам этих доведенных до ручки тогда стрелять
Дайте патроны
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:22
#4000
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Цитата:
abaika95:
Я тебя всегда делал думаешь тут не сделаю?

Мне о твоих снах ничего не известно.

Цитата:
abaika95:
В Крокусе были те кому Россия дала вход на въезд Кто виноват в этом?

Сначала надо разобраться, кто они есть на самом деле, в первую очередь. Чтобы знать, от кого ждать удар в спину в следующий раз. А потом решить, что делать с им подобными.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:23
#4001
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Цитата:
abaika95:
Я готов сам этих доведенных до ручки тогда стрелять Дайте патроны

А чё тогда не вышел стрелять? Или вышел? Жанаозен - твоих рук дело?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:25
#4002
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Цитата:
abaika95:
Нет никакой ручки

А как же цены на газ? Скажи ещё, что не с таксистов все началось.

Цитата:
abaika95:
Те кто действительно хотел выйти на площадь не попал

111 попал, без проблем, сам хвастал...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:27
#4003
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Цитата:
abaika95:
Там заправляли вахи и ОПГ

Получается что они вам президента сменили? Тогда возникает вопрос по поводу легитимности нынешней власти. Так что не пори чушь.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:30
#4004
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Цитата:
abaika95:
грабить магазины и жечь машины простых людей это по мнению Канады бунт доведеных до ручки

В Америке было то же самое. Закончилось тем, что на колени перед бунтующим встали. Никто их террористами не назвал. Осуждать было нечего. Как и в вашем случае. Крокус - это другое.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22575
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:34
#4005
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Цитата:
abaika95:
Почему правительство свергали в Алмате в магазинах?

Это ты вопрос задай тем 20 тысячам террористов, которые по совместительству твои же сограждане, а не какие-то игиловцы приезжие.
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