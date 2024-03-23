Отправлено: - 23:16

maxsaf:

Ничего общего с терактом в Крокусе. Зря ты это начал сравнивать - теперь не выгребешь.

maxsaf:

Во-первых, никаких боевиков в те дни не было - это были твои же сограждане, доведенные до ручки.

maxsaf:

доведенные до ручки.

maxsaf:

Во-вторых, они не шлепали всех подряд невиновных без разбору, за вознаграждение, а шли свергать строй, просто по ходу действия некоторые кое-где перегнули палку.

Цитата:Я тебя всегда делал думаешь тут не сделаю?Цитата:В Крокусе были те кому Россия дала вход на въездКто виноват в этом?Цитата:Нет никакой ручкиТам заправляли вахи и ОПГТе кто действительно хотел выйти на площадь не попалЦитата:Строй свергают там где правительство наверно да?А где у нас правительство и правитель? В АстанеА там чеж тихо то тогда все было?Почему правительство свергали в Алмате в магазинах?