Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 21:49
Цитата:
Исламский проповедник
111: В Исламе нет проповедников, так что ты ошибся или просто врешь.А БиБиСи считает что ты лжешь и пишет статью об исламском проповеднике:
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 3856
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 21:55
На Международную космическую станцию с космодрома Байконур отправился экипаж 21-й экспедиции посещения в составе космонавта "Роскосмоса" Олега Новицкого, участницы космического полета белоруски Марины Василевской и астронавта НАСА Трейси Дайсон.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 21:55
Цитата:
111: Там нет слова Проповедник в Исламе и кто это такой.Все там есть, просто ты юлишь, как и положено тебе в такой ситуации.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 22:00
Цитата:
111: Русские нацисты приколисты. Топаз. На аукцион поставили нож, которым они отрезали ухо таджику Такова судебная система РоссииКогда сын Кадырова избивал поджигателя - ты был в восторге от этой судебной системы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 22:10
Цитата:
Умиляйся, сегодня твой день
111: Как мило..
Умиляйся, сегодня твой день
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:03
Цитата:
Ничего общего с терактом в Крокусе. Зря ты это начал сравнивать - теперь не выгребешь.
abaika95: Любой адекватный человек видя кадры нашего января тоже бы сказал что это ужас и он осуждает боевиков и тех кто бандитстовал в те дни Для тебя же, ТЕБЯ ЛИЧНО те дни стали днями смехуечик и иронии
Ничего общего с терактом в Крокусе. Зря ты это начал сравнивать - теперь не выгребешь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:07
Во-первых, никаких боевиков в те дни не было - это были твои же сограждане, доведенные до ручки. Во-вторых, они не шлепали всех подряд невиновных без разбору, за вознаграждение, а шли свергать строй, просто по ходу действия некоторые кое-где перегнули палку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15296
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:16
Цитата:
Я тебя всегда делал думаешь тут не сделаю?
Цитата:
В Крокусе были те кому Россия дала вход на въезд
Кто виноват в этом?
Цитата:
Нет никакой ручки
Там заправляли вахи и ОПГ
Те кто действительно хотел выйти на площадь не попал
Цитата:
Строй свергают там где правительство наверно да?
А где у нас правительство и правитель? В Астане
А там чеж тихо то тогда все было?
Почему правительство свергали в Алмате в магазинах?
maxsaf:
Ничего общего с терактом в Крокусе. Зря ты это начал сравнивать - теперь не выгребешь.
Ничего общего с терактом в Крокусе. Зря ты это начал сравнивать - теперь не выгребешь.
Я тебя всегда делал думаешь тут не сделаю?
Цитата:
maxsaf:
Во-первых, никаких боевиков в те дни не было - это были твои же сограждане, доведенные до ручки.
Во-первых, никаких боевиков в те дни не было - это были твои же сограждане, доведенные до ручки.
В Крокусе были те кому Россия дала вход на въезд
Кто виноват в этом?
Цитата:
maxsaf:
доведенные до ручки.
доведенные до ручки.
Нет никакой ручки
Там заправляли вахи и ОПГ
Те кто действительно хотел выйти на площадь не попал
Цитата:
maxsaf:
Во-вторых, они не шлепали всех подряд невиновных без разбору, за вознаграждение, а шли свергать строй, просто по ходу действия некоторые кое-где перегнули палку.
Во-вторых, они не шлепали всех подряд невиновных без разбору, за вознаграждение, а шли свергать строй, просто по ходу действия некоторые кое-где перегнули палку.
Строй свергают там где правительство наверно да?
А где у нас правительство и правитель? В Астане
А там чеж тихо то тогда все было?
Почему правительство свергали в Алмате в магазинах?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15296
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:19
Интересная логика
Свергают президента в 300 км от того места где президент живёт
Зато убивать женщин,грабить магазины и жечь машины простых людей это по мнению Канады бунт доведеных до ручки
Я готов сам этих доведенных до ручки тогда стрелять
Дайте патроны
Свергают президента в 300 км от того места где президент живёт
Зато убивать женщин,грабить магазины и жечь машины простых людей это по мнению Канады бунт доведеных до ручки
Я готов сам этих доведенных до ручки тогда стрелять
Дайте патроны
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:22
Цитата:
Мне о твоих снах ничего не известно.
Цитата:
Сначала надо разобраться, кто они есть на самом деле, в первую очередь. Чтобы знать, от кого ждать удар в спину в следующий раз. А потом решить, что делать с им подобными.
abaika95:
Я тебя всегда делал думаешь тут не сделаю?
Я тебя всегда делал думаешь тут не сделаю?
Мне о твоих снах ничего не известно.
Цитата:
abaika95:
В Крокусе были те кому Россия дала вход на въезд Кто виноват в этом?
В Крокусе были те кому Россия дала вход на въезд Кто виноват в этом?
Сначала надо разобраться, кто они есть на самом деле, в первую очередь. Чтобы знать, от кого ждать удар в спину в следующий раз. А потом решить, что делать с им подобными.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:23
Цитата:
А чё тогда не вышел стрелять? Или вышел? Жанаозен - твоих рук дело?
abaika95:
Я готов сам этих доведенных до ручки тогда стрелять Дайте патроны
Я готов сам этих доведенных до ручки тогда стрелять Дайте патроны
А чё тогда не вышел стрелять? Или вышел? Жанаозен - твоих рук дело?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:25
Цитата:
А как же цены на газ? Скажи ещё, что не с таксистов все началось.
Цитата:
111 попал, без проблем, сам хвастал...
abaika95:
Нет никакой ручки
Нет никакой ручки
А как же цены на газ? Скажи ещё, что не с таксистов все началось.
Цитата:
abaika95:
Те кто действительно хотел выйти на площадь не попал
Те кто действительно хотел выйти на площадь не попал
111 попал, без проблем, сам хвастал...
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:27
Цитата:
Получается что они вам президента сменили? Тогда возникает вопрос по поводу легитимности нынешней власти. Так что не пори чушь.
abaika95:
Там заправляли вахи и ОПГ
Там заправляли вахи и ОПГ
Получается что они вам президента сменили? Тогда возникает вопрос по поводу легитимности нынешней власти. Так что не пори чушь.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:30
Цитата:
В Америке было то же самое. Закончилось тем, что на колени перед бунтующим встали. Никто их террористами не назвал. Осуждать было нечего. Как и в вашем случае. Крокус - это другое.
abaika95:
грабить магазины и жечь машины простых людей это по мнению Канады бунт доведеных до ручки
грабить магазины и жечь машины простых людей это по мнению Канады бунт доведеных до ручки
В Америке было то же самое. Закончилось тем, что на колени перед бунтующим встали. Никто их террористами не назвал. Осуждать было нечего. Как и в вашем случае. Крокус - это другое.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 23.03.24 - 23:34
Цитата:
Это ты вопрос задай тем 20 тысячам террористов, которые по совместительству твои же сограждане, а не какие-то игиловцы приезжие.
abaika95:
Почему правительство свергали в Алмате в магазинах?
Почему правительство свергали в Алмате в магазинах?
Это ты вопрос задай тем 20 тысячам террористов, которые по совместительству твои же сограждане, а не какие-то игиловцы приезжие.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 17
|Зарегистрированные пользователи: maxsaf
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать