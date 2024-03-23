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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48835
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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s
(Пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 4549
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 22:33
Комментарий проходит проверку.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15296
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 23.03.24 - 22:44
Цитата:
Путин и КО сказали что США нагнетают обстановку
Народ поверил
За такое, любую выборную власть можно выкинуть на мороз в более демократических странах а лучше осудить
В наших же широтах всем похер
В том и беда
Власть не отчитывается за ошибки
Нет над ними контроля и это чревато
Путин раз херню сделал
Два
Три
А кто спросит? А некому все кто мог убиты либо у них тромб оторвался
Удобно своего начальника убить и чё хочешь творить бабки получая...
maxsaf:
Мало того, народ же все эти новости читал, и все равно спокойно пошли на концерты. Хотя вероятность совершения терракта оценивалась как максимальная.
Мало того, народ же все эти новости читал, и все равно спокойно пошли на концерты. Хотя вероятность совершения терракта оценивалась как максимальная.
Путин и КО сказали что США нагнетают обстановку
Народ поверил
За такое, любую выборную власть можно выкинуть на мороз в более демократических странах а лучше осудить
В наших же широтах всем похер
В том и беда
Власть не отчитывается за ошибки
Нет над ними контроля и это чревато
Путин раз херню сделал
Два
Три
А кто спросит? А некому все кто мог убиты либо у них тромб оторвался
Удобно своего начальника убить и чё хочешь творить бабки получая...
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 22:50
Цитата:
Скорее всего у штатов есть некие источники, возможно высокотехнологичные, которые и Сноудену не снились. Разумеется, они не могли поделиться ни разведданными, ни источником. Поэтому степень доверия этой информации была разная, а тем более в нынешних условиях. Лично я бы перестраховался, и прислушался с сообщению посольства к американским гражданам.
abaika95:
Путин и КО сказали что США нагнетают обстановку Народ поверил
Путин и КО сказали что США нагнетают обстановку Народ поверил
Скорее всего у штатов есть некие источники, возможно высокотехнологичные, которые и Сноудену не снились. Разумеется, они не могли поделиться ни разведданными, ни источником. Поэтому степень доверия этой информации была разная, а тем более в нынешних условиях. Лично я бы перестраховался, и прислушался с сообщению посольства к американским гражданам.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15296
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 23.03.24 - 22:53
Цитата:
Любой адекватный человек видя кадры нашего января тоже бы сказал что это ужас и он осуждает боевиков и тех кто бандитстовал в те дни
Для тебя же, ТЕБЯ ЛИЧНО те дни стали днями смехуечик и иронии
А почему кто-то должен в ответ изрыгать скорбь? Задумайся
Да плевать мне бы было, буть я более стальным
Погибли и погибли, женщины и дети, ваши проблемы
В Пакистане они вон сотнями гибнут и тишина
Ха-ха-ха чё там таджики-террористы? Смеетесь что-ли? А как же Равшан и Джамшут? А как же шаверма? Вы же так над ними ржали! Чё щас то не ржете? Не смешно? Это Россия!
Но я слава богу не в России живу и не считаю себя путинистом
Эмпатия мне ещё присуща
Поэтому даже эти жертвы для меня это ужас
maxsaf:
Любой адекватный человек на вопрос, осуждает ли он действия этих террористов в Крокусе ответит однозначно "Осуждаю". Ты осуждаешь действия этих террористов?
Любой адекватный человек на вопрос, осуждает ли он действия этих террористов в Крокусе ответит однозначно "Осуждаю". Ты осуждаешь действия этих террористов?
Любой адекватный человек видя кадры нашего января тоже бы сказал что это ужас и он осуждает боевиков и тех кто бандитстовал в те дни
Для тебя же, ТЕБЯ ЛИЧНО те дни стали днями смехуечик и иронии
А почему кто-то должен в ответ изрыгать скорбь? Задумайся
Да плевать мне бы было, буть я более стальным
Погибли и погибли, женщины и дети, ваши проблемы
В Пакистане они вон сотнями гибнут и тишина
Ха-ха-ха чё там таджики-террористы? Смеетесь что-ли? А как же Равшан и Джамшут? А как же шаверма? Вы же так над ними ржали! Чё щас то не ржете? Не смешно? Это Россия!
Но я слава богу не в России живу и не считаю себя путинистом
Эмпатия мне ещё присуща
Поэтому даже эти жертвы для меня это ужас
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 22:56
Цитата:
Отвечу во флуде
abaika95:
Отвечу во флуде
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15296
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 22:57
Цитата:
У спецслужб есть негласное правило
Делится инфой о терактах
Даже если страны враждуют
Спецслужбы на своем уровне делятся полученной информацией
Может даже в обход президентов
Это кодекс чести как у мафии а спецслужбы и есть мафия
Иначе завтра настанет ужас
Так ЦРУ поделились информацией что будут теракты
ФСБ забило
Итог 150 трупов и это ещё не конечная цифра
maxsaf:
Скорее всего у штатов есть некие источники, возможно высокотехнологичные, которые и Сноудену не снились. Разумеется, они не могли поделиться ни разведданными, ни источником. Поэтому степень доверия этой информации была разная, а тем более в нынешних условиях. Лично я бы перестраховался, и прислушался с сообщению посольства к американским гражданам.
Скорее всего у штатов есть некие источники, возможно высокотехнологичные, которые и Сноудену не снились. Разумеется, они не могли поделиться ни разведданными, ни источником. Поэтому степень доверия этой информации была разная, а тем более в нынешних условиях. Лично я бы перестраховался, и прислушался с сообщению посольства к американским гражданам.
У спецслужб есть негласное правило
Делится инфой о терактах
Даже если страны враждуют
Спецслужбы на своем уровне делятся полученной информацией
Может даже в обход президентов
Это кодекс чести как у мафии а спецслужбы и есть мафия
Иначе завтра настанет ужас
Так ЦРУ поделились информацией что будут теракты
ФСБ забило
Итог 150 трупов и это ещё не конечная цифра
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 23:00
Цитата:
Вот именно, а не через сайты посольств и новостные ресурсы, чтобы спугнуть и повлиять на перенос даты. Кто знает, может быть у ФСБ была своя достоверная инфа, с датой и временем, а сообщение на сайте посольства наоборот, добавило неопределенности. Ты хоть читай, то что сам пишешь.
abaika95:
Спецслужбы на своем уровне делятся полученной информацией
Спецслужбы на своем уровне делятся полученной информацией
Вот именно, а не через сайты посольств и новостные ресурсы, чтобы спугнуть и повлиять на перенос даты. Кто знает, может быть у ФСБ была своя достоверная инфа, с датой и временем, а сообщение на сайте посольства наоборот, добавило неопределенности. Ты хоть читай, то что сам пишешь.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15296
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 23:05
Цитата:
Я читаю что пишут СМИ и инсайдеры
Есть данные из американских СМИ что ЦРУ на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне предупредили ФСБ что будут теракты (Россия это никак не прокеминтровала)
В ответ Путин провел совещание ФСБ и сказал что запад нагнетает обстановку....
В итоге 150 трупов
И 4 обоссаных таджика которые руки то держать прямо не могут
Я ещё 2 года назад писал
А если Россия начнет враждовать с Казахстаном?
Сколько таких спящих таджиков,узбеков и кыргызов убьют народу по заданию арабов или талибов?
Страх
maxsaf:
Ты хоть читай, то что сам пишешь.
Ты хоть читай, то что сам пишешь.
Я читаю что пишут СМИ и инсайдеры
Есть данные из американских СМИ что ЦРУ на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне предупредили ФСБ что будут теракты (Россия это никак не прокеминтровала)
В ответ Путин провел совещание ФСБ и сказал что запад нагнетает обстановку....
В итоге 150 трупов
И 4 обоссаных таджика которые руки то держать прямо не могут
Я ещё 2 года назад писал
А если Россия начнет враждовать с Казахстаном?
Сколько таких спящих таджиков,узбеков и кыргызов убьют народу по заданию арабов или талибов?
Страх
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 23:16
Цитата:
Зачем тогда надо было об этом трубить на сайтах? Чтобы террористы перестраховались и даты терактов передвинули?
abaika95:
Есть данные из американских СМИ что ЦРУ на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне предупредили ФСБ что будут теракты (Россия это никак не прокеминтровала)
Есть данные из американских СМИ что ЦРУ на ОФИЦИАЛЬНОМ уровне предупредили ФСБ что будут теракты (Россия это никак не прокеминтровала)
Зачем тогда надо было об этом трубить на сайтах? Чтобы террористы перестраховались и даты терактов передвинули?
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 23:17
Цитата:
Не пойму, где тут связь.
abaika95:
А если Россия начнет враждовать с Казахстаном? Сколько таких спящих таджиков,узбеков и кыргызов убьют народу по заданию арабов или талибов?
А если Россия начнет враждовать с Казахстаном? Сколько таких спящих таджиков,узбеков и кыргызов убьют народу по заданию арабов или талибов?
Не пойму, где тут связь.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 23:39
Цитата:
Не нужно изрыгать. Весь цивилизованный мир, включая врагов России, осудил теракт в Крокусе. Кроме тебя и оцифрованного.Цитата:
abaika95:
А почему кто-то должен в ответ изрыгать скорбь? Задумайся
А почему кто-то должен в ответ изрыгать скорбь? Задумайся
Не нужно изрыгать. Весь цивилизованный мир, включая врагов России, осудил теракт в Крокусе. Кроме тебя и оцифрованного.Цитата:
abaika95:
Погибли и погибли, женщины и дети, ваши проблемы
Погибли и погибли, женщины и дети, ваши проблемы
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