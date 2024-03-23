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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48835
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37060
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:22
#135
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Цитата:
maxsaf:
католики

Я тебе ссылку дал, что такое Проповедники.
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22552
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:23
#136
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Цитата:
111:
Хезболлах осудила терракт в России. Это уже отлично.

А вот ты не осудил, и это тоже отлично - сразу все встало на свои места.
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1021
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:24
#137
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37060
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:25
#138
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Мда уж.
ИГИЛ открыто созналось.
Но виноваты хохлы!
Как так вообще может?


Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22552
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:27
#139
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Цитата:
111:
Я тебе ссылку дал, что такое Проповедники.

И что с того? Я тебе тоже могу ссылку дать на Википедию, читай...

Исламские проповедники
Профайл
р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1021
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:27
#140
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37060
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:29
#141
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Мда уж..
Все что касается судебной системы в России, и это пишет журналист государственного канала..



Профайл
Страница 10 из 10«1...8910
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