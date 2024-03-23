Отправлено: - 21:11

maxsaf:

Так может ты их тогда и оправдаешь

Цитата:Зачем мне каких то таджиков оправдывать?Твой неадекватный вопрос не совсем понятен.Это иди к их адвокатам обращайся, не ко мне.