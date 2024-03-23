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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48835
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:09
Цитата:
С чего ты сделал такой вывод?
111:
Выходит Католики командуют ИГИЛовцами?
Выходит Католики командуют ИГИЛовцами?
С чего ты сделал такой вывод?
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:11
Комментарий проходит проверку.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:11
Цитата:
Зачем мне каких то таджиков оправдывать?
Твой неадекватный вопрос не совсем понятен.
Это иди к их адвокатам обращайся, не ко мне.
maxsaf:
Так может ты их тогда и оправдаешь
Так может ты их тогда и оправдаешь
Зачем мне каких то таджиков оправдывать?
Твой неадекватный вопрос не совсем понятен.
Это иди к их адвокатам обращайся, не ко мне.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:12
Цитата:
Это не вывод, это вопрос, почему католические проповедники командуют ИГИЛовцами, по твоему мнению.
Ты там не видишь соответствующего знака?
[Исправлено: 111, 23.03.2024 - 22:13]
maxsaf:
чего ты сделал такой вывод?
чего ты сделал такой вывод?
Это не вывод, это вопрос, почему католические проповедники командуют ИГИЛовцами, по твоему мнению.
Ты там не видишь соответствующего знака?
[Исправлено: 111, 23.03.2024 - 22:13]
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:15
Цитата:
Любой адекватный человек на вопрос, осуждает ли он действия этих террористов в Крокусе ответит однозначно "Осуждаю". А гнида игиловская начнет юлить. Ты осуждаешь действия этих террористов?
111:
Зачем мне каких то таджиков оправдывать? Твой неадекватный вопрос не совсем понятен. Это иди к их адвокатам обращайся, не ко мне.
Зачем мне каких то таджиков оправдывать? Твой неадекватный вопрос не совсем понятен. Это иди к их адвокатам обращайся, не ко мне.
Любой адекватный человек на вопрос, осуждает ли он действия этих террористов в Крокусе ответит однозначно "Осуждаю". А гнида игиловская начнет юлить. Ты осуждаешь действия этих террористов?
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:16
Весьма странная находка
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:16
Цитата:
Я такого мнения не высказывал. Редакция, обратите внимание на грубое передергивание.
111:
по твоему мнению.
по твоему мнению.
Я такого мнения не высказывал. Редакция, обратите внимание на грубое передергивание.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:16
Комментарий проходит проверку.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:17
Комментарий проходит проверку.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:17
Цитата:
А что, был уже суд и там доказали, что именно эти террористы?
Такие вопросы задают только гниды и отвечать на них бессмысленно.
maxsaf:
Ты осуждаешь действия этих террористов?
Ты осуждаешь действия этих террористов?
А что, был уже суд и там доказали, что именно эти террористы?
Такие вопросы задают только гниды и отвечать на них бессмысленно.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:18
Цитата:
Что и требовалось доказать. Началось юление хвостом. Алекс оказался прав.
[Исправлено: maxsaf, 23.03.2024 - 22:20]
111:
А что, был уже суд и там доказали, что именно эти террористы? Такие вопросы задают только гниды и отвечать на них бессмысленно.
А что, был уже суд и там доказали, что именно эти террористы? Такие вопросы задают только гниды и отвечать на них бессмысленно.
Что и требовалось доказать. Началось юление хвостом. Алекс оказался прав.
[Исправлено: maxsaf, 23.03.2024 - 22:20]
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:18
Цитата:
Ты высказал, что там были какие то проповедники и не звонили ли они мне.
Смотри выше.
maxsaf:
такого мнения не высказывал.
такого мнения не высказывал.
Ты высказал, что там были какие то проповедники и не звонили ли они мне.
Смотри выше.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:19
Цитата:
А причем тут католики? Я ничего не говорил про католиков.
111:
Ты высказал, что там были какие то проповедники и не звонили ли они мне.
Ты высказал, что там были какие то проповедники и не звонили ли они мне.
А причем тут католики? Я ничего не говорил про католиков.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 977
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 23.03.24 - 21:21
Цитата:
Можно было бы сказать сумасшедший-весна-обострение, но время года здесь не при чём. Изо дня в день бредятина льётся в форум, видимо у писаки есть фанаты в редакции. Которые кстати удаляют любые неугодные комменты, за исключением бреда сумасшедшего.
alex_60:
Гуфуров, на вашем сайте пособники терррористов распространают фашистские и нацисткие идеи.
Гуфуров, на вашем сайте пособники терррористов распространают фашистские и нацисткие идеи.
Можно было бы сказать сумасшедший-весна-обострение, но время года здесь не при чём. Изо дня в день бредятина льётся в форум, видимо у писаки есть фанаты в редакции. Которые кстати удаляют любые неугодные комменты, за исключением бреда сумасшедшего.
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:21
Хезболлах осудила терракт в России.
Это уже отлично.
Это уже отлично.
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