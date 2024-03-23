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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
Страница 9 из 10«1...78910»
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48835
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22552
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:09
#120
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Цитата:
111:
Выходит Католики командуют ИГИЛовцами?

С чего ты сделал такой вывод?
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4548
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:11
#121
Комментарий проходит проверку.
Профайл
1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37059
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:11
#122
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Цитата:
maxsaf:
Так может ты их тогда и оправдаешь

Зачем мне каких то таджиков оправдывать?
Твой неадекватный вопрос не совсем понятен.
Это иди к их адвокатам обращайся, не ко мне.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37059
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:12
#123
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Цитата:
maxsaf:
чего ты сделал такой вывод?

Это не вывод, это вопрос, почему католические проповедники командуют ИГИЛовцами, по твоему мнению.
Ты там не видишь соответствующего знака?

[Исправлено: 111, 23.03.2024 - 22:13]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22552
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:15
#124
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Цитата:
111:
Зачем мне каких то таджиков оправдывать? Твой неадекватный вопрос не совсем понятен. Это иди к их адвокатам обращайся, не ко мне.

Любой адекватный человек на вопрос, осуждает ли он действия этих террористов в Крокусе ответит однозначно "Осуждаю". А гнида игиловская начнет юлить. Ты осуждаешь действия этих террористов?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37059
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:16
#125
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Весьма странная находка


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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22552
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:16
#126
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
по твоему мнению.

Я такого мнения не высказывал. Редакция, обратите внимание на грубое передергивание.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4548
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:16
#127
Комментарий проходит проверку.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4548
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:17
#128
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37059
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:17
#129
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Цитата:
maxsaf:
Ты осуждаешь действия этих террористов?

А что, был уже суд и там доказали, что именно эти террористы?
Такие вопросы задают только гниды и отвечать на них бессмысленно.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22552
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:18
#130
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
А что, был уже суд и там доказали, что именно эти террористы? Такие вопросы задают только гниды и отвечать на них бессмысленно.

Что и требовалось доказать. Началось юление хвостом. Алекс оказался прав.

[Исправлено: maxsaf, 23.03.2024 - 22:20]
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37059
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:18
#131
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Цитата:
maxsaf:
такого мнения не высказывал.

Ты высказал, что там были какие то проповедники и не звонили ли они мне.
Смотри выше.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22552
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:19
#132
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Цитата:
111:
Ты высказал, что там были какие то проповедники и не звонили ли они мне.

А причем тут католики? Я ничего не говорил про католиков.
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K
* KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
977
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 23.03.24 - 21:21
#133
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Цитата:
alex_60:
Гуфуров, на вашем сайте пособники терррористов распространают фашистские и нацисткие идеи.

Можно было бы сказать сумасшедший-весна-обострение, но время года здесь не при чём. Изо дня в день бредятина льётся в форум, видимо у писаки есть фанаты в редакции. Которые кстати удаляют любые неугодные комменты, за исключением бреда сумасшедшего.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37059
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 21:21
#134
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Хезболлах осудила терракт в России.
Это уже отлично.
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Страница 9 из 10«1...78910»
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