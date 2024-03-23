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≡ Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48833
Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 23.03.24 - 16:06
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Казахстанцам напомнили о штрафах за захоронение кошек и собак. Тело умершего животного - это биологические отходы, поэтому питомцев запрещено хоронить во дворах жилых домов, в том числе и частных, рассказал юрист.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
207
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 23.03.24 - 16:06
#1
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Хорошо, что это было давно и неправда. Васька был предан земле возле котельной, где я не продолжительно трудился, на благо построения капитализма в отдельно взятой стране Q...
Кот Васька ничем не болел - просто отказала печень. Как сказал ветеринар. Тогда не было Гугла, и интернета, так что я верю этому ветеринару. Василий прожил без малого 10 лет, хапнул все тяготы становления страны. Я его похоронил рядом со своим рабочим местом, далеко за городом, в промышленном палисаднике среди разных деревьев и кустов - красивое место...
После него был еще один котейка. Недолго. Был отдан в хорошие, теплые руки продавщицы компьютерного салона. У жены оказалась аллергия. Всю жизнь мучалась со мной и котом. Оказалось это на кота аллергия. Отдали - всё прошло - как с белых яблонь дым...
Профайл
О
§ Охотник
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
01.08.20
Сообщений:
269
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 23.03.24 - 16:20
#2
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Штраф, штраф, штраф,заболбали эти долбоящеры. За все штраф,они другие слова знают?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6041
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 23.03.24 - 16:45
#3
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Цитата:
Охотник:
штраф,заболбали эти долбоящеры.


Токаев хочет герб поменять: - предложите ему заодно поменять название страны- Штрафстан.
Везде штрафы, даже жёлтый свет отменяют - сразу штраф, говорят и фуры уже обьезжают Казахстан, лишь бы не платить этим жолполицаям штрафы. За превышение вводят конские штрафы.
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s
* saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4543
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 23.03.24 - 16:51
#4
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Цитата:
ACROS:
конские штрафы

А сейчас они не конские? По величине штрафа мы где то чуть превышаем Германию.Но есть куда стремиться.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37026
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 23.03.24 - 17:02
#5
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В степи за городом мест полно, на тот же 120й сесть, вывезти на трассу Костанай Рудный и закопать, ничего сложного.
У кого авто, тому еще проще.
Зачем платить еще за похороны хомячка или собаки?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6041
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 23.03.24 - 17:16
#6
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Цитата:
saba:


Ситуация: сбили собаку на трассе возле посёлка и она погибла: - нужно вызывать ветеринара и ждать его когда он оформит все бумажные дела и похоронит собаку ??

Абсурд какой то и и полная чушь написанная, очевидно для того что бы попасть в 30-ку развитых стран.
Это очевидно из той же оперы что и про похищение невест, про герб и Эфиопию- это уровень нашей власти.

И как понять: БЛАГОПОЛУЧНЫЕ и НЕБЛАГОПОЛУЧНЫЕ пункты ??
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6792
Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак
Отправлено: 23.03.24 - 17:31
#7
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В прошлом году моего кота собаки покусали,на следующий день бедный кот сдох. Я его похоронил за огородом. Через день кто-то расхопал могилу и похитил трупп. Соседка сказала,что это те же собаки толпой приходили,это они...
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