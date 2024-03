Отправлено: - 15:50

[Исправлено: mks2703, 23.03.2024 - 16:51]

Ассанж о ЦРУ: "Служба, породившая "Аль-Каиду" и ИГИЛ"Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж борется с нападками со стороны директора ЦРУ Майка Помпео.Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж борется с нападками со стороны директора ЦРУ Майка Помпео. На своей странице в Twitter Ассанж написал, что именно ЦРУ породило такие группировки, как “Аль-Каида” и ИГИЛ.Called a “non-state intelligence service” today by the “state non-intelligence agency” which produced al-Qaeda, ISIS, Iraq, Iran & Pinochet.— Julian Assange (@JulianAssange) 14. April 2017Ранее глава разведслужбы заявил, что сайт WikiLeaks представляет угрозу для национальной безопасности США:“Пришло время назвать сайт WikiLeaks тем, чем он является на самом деле. Это негосударственная враждебная разведслужба, которой зачастую содействуют другие страны, например, Россия. На самом деле они не борются ни за что, кроме своей популярности. Их валюта – это компьютерные клики. У них нет моральных ориентиров. Их цель – собственное расширение путём разрушения западных ценностей.В прошлом месяце на сайте WikiLeaks были обнародованы около 8000 документов о кибершпионаже ЦРУ. В материалах отмечается, что служба имеет доступ к данным из компьютеров, телефонов и даже телевизоров.Сам основатель WikiLeaks уже пять скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне.пысы: это 17 год если шо