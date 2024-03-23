Отправлено: - 15:30

111:

Так кого там поймали, если многие таджики и тот что с Самары или откуда то там, непричастны?

Цитата:При чем здесь таджики... Хотя щась гребут всех...типа сначала всех загребем, потом отфильтруем...Сами пострадавшие, кто выжил и видел и слышал, говорят, что нападавшие были славяне с бородами. А кто это - хохлы, или РДК, не суть важно. Вот вы можете отличить русского с бородой от таджика с бородой? Я могу. Легко...