Re: Казахстанцам грозит крупный штраф за похороны кошек и собак

Отправлено: - 16:06

Хорошо, что это было давно и неправда. Васька был предан земле возле котельной, где я не продолжительно трудился, на благо построения капитализма в отдельно взятой стране Q...

Кот Васька ничем не болел - просто отказала печень. Как сказал ветеринар. Тогда не было Гугла, и интернета, так что я верю этому ветеринару. Василий прожил без малого 10 лет, хапнул все тяготы становления страны. Я его похоронил рядом со своим рабочим местом, далеко за городом, в промышленном палисаднике среди разных деревьев и кустов - красивое место...

После него был еще один котейка. Недолго. Был отдан в хорошие, теплые руки продавщицы компьютерного салона. У жены оказалась аллергия. Всю жизнь мучалась со мной и котом. Оказалось это на кота аллергия. Отдали - всё прошло - как с белых яблонь дым...