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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48833
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
207
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 23.03.24 - 15:30
#60
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Цитата:
111:
Так кого там поймали, если многие таджики и тот что с Самары или откуда то там, непричастны?


При чем здесь таджики... Хотя щась гребут всех...типа сначала всех загребем, потом отфильтруем...
Сами пострадавшие, кто выжил и видел и слышал, говорят, что нападавшие были славяне с бородами. А кто это - хохлы, или РДК, не суть важно. Вот вы можете отличить русского с бородой от таджика с бородой? Я могу. Легко...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
207
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 15:50
#61
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Ассанж о ЦРУ: "Служба, породившая "Аль-Каиду" и ИГИЛ"

Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж борется с нападками со стороны директора ЦРУ Майка Помпео.
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж борется с нападками со стороны директора ЦРУ Майка Помпео. На своей странице в Twitter Ассанж написал, что именно ЦРУ породило такие группировки, как “Аль-Каида” и ИГИЛ.
Called a “non-state intelligence service” today by the “state non-intelligence agency” which produced al-Qaeda, ISIS, Iraq, Iran & Pinochet.— Julian Assange (@JulianAssange) 14. April 2017
Ранее глава разведслужбы заявил, что сайт WikiLeaks представляет угрозу для национальной безопасности США:“Пришло время назвать сайт WikiLeaks тем, чем он является на самом деле. Это негосударственная враждебная разведслужба, которой зачастую содействуют другие страны, например, Россия. На самом деле они не борются ни за что, кроме своей популярности. Их валюта – это компьютерные клики. У них нет моральных ориентиров. Их цель – собственное расширение путём разрушения западных ценностей.В прошлом месяце на сайте WikiLeaks были обнародованы около 8000 документов о кибершпионаже ЦРУ. В материалах отмечается, что служба имеет доступ к данным из компьютеров, телефонов и даже телевизоров.Сам основатель WikiLeaks уже пять скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне.

пысы: это 17 год если шо

[Исправлено: mks2703, 23.03.2024 - 16:51]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37026
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 16:11
#62
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Цитата:
mks2703:
Вот вы можете отличить русского с бородой от таджика с бородой? Я могу. Легко...

Проверим.
Это кто?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37026
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 16:29
#63
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Ну и все что нужно, сделано.
Второй человек после Путина утверждает что это "хохлы"


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37026
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 16:39
#64
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Подумать только.
Обвинили украинцев.
Хорошо.
Но если бы россияне не начали войну, был бы этот терракт?
Нет.
Кровь погибших россиян на самих же россиянах.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4542
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 23.03.24 - 16:41
#65
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Цитата:
mks2703:
от таджика с бородой? Я могу. Легко...

Таджики чистокровные это индоарии. Если подкормить(чистокровные в горах живут в основном) легко за европейца сойдут.
Насчёт теракта,жаль людей! Не думаю, что к этому причастна какая либо из воюющих сторон,но выгоду сейчас будут стараться извлечь по максимуму обе стороны обвиняя друг друга.
А так.. смешно, даже уголовники продумывают пути отхода, меняют машины,запутывают следы. А тут на самой незаметной , белой машине и до нужной границы.
Скорее всего те кого задержали и те кто был на самом деле Крокусе это разные люди. Но нужно сохранить лицо и показать оперативность спецслужб.
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6041
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 23.03.24 - 16:46
#66
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Цитата:
Vit:
это шакалы


Шайтаны.
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s
§ saba
(Пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
4542
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 23.03.24 - 16:47
#67
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Такой теракт невыгоден никому, кто причисляет себя к законным государствам при общем неприятии в мире таких акций
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37026
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 16:53
#68
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Цитата:
ACROS:
Шайтаны


Совершенно верно, и украинцы и русские.




Только россиянам не надо из себя корчить жертв.
Не начни они бомбить Украину, война бы не пришла к ним.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37026
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 17:08
#69
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И да, вот не пойму, сегодня киллеры, террористы и прочие, получают деньги на свою карту что ли?
Чтоб их быстро отследили?
Наверно это карточка Каспия?


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37026
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 17:16
#70
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Цитата:
mks2703:
Вот вы можете отличить русского с бородой от таджика с бородой? Я могу. Легко...

Кстати на каком языке этот украинец говорит, если вызвали ему переводчика?

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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1017
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 17:52
#71
Комментарий проходит проверку.
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р
* родом из Шанхая2022
(Пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1017
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 18:10
#72
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Страница 5 из 5«1...345
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