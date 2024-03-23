Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения. Читать новость
111: Так кого там поймали, если многие таджики и тот что с Самары или откуда то там, непричастны?
При чем здесь таджики... Хотя щась гребут всех...типа сначала всех загребем, потом отфильтруем... Сами пострадавшие, кто выжил и видел и слышал, говорят, что нападавшие были славяне с бородами. А кто это - хохлы, или РДК, не суть важно. Вот вы можете отличить русского с бородой от таджика с бородой? Я могу. Легко...
Ассанж о ЦРУ: "Служба, породившая "Аль-Каиду" и ИГИЛ"
Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж борется с нападками со стороны директора ЦРУ Майка Помпео. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж борется с нападками со стороны директора ЦРУ Майка Помпео. На своей странице в Twitter Ассанж написал, что именно ЦРУ породило такие группировки, как “Аль-Каида” и ИГИЛ. Called a “non-state intelligence service” today by the “state non-intelligence agency” which produced al-Qaeda, ISIS, Iraq, Iran & Pinochet.— Julian Assange (@JulianAssange) 14. April 2017 Ранее глава разведслужбы заявил, что сайт WikiLeaks представляет угрозу для национальной безопасности США:“Пришло время назвать сайт WikiLeaks тем, чем он является на самом деле. Это негосударственная враждебная разведслужба, которой зачастую содействуют другие страны, например, Россия. На самом деле они не борются ни за что, кроме своей популярности. Их валюта – это компьютерные клики. У них нет моральных ориентиров. Их цель – собственное расширение путём разрушения западных ценностей.В прошлом месяце на сайте WikiLeaks были обнародованы около 8000 документов о кибершпионаже ЦРУ. В материалах отмечается, что служба имеет доступ к данным из компьютеров, телефонов и даже телевизоров.Сам основатель WikiLeaks уже пять скрывается в посольстве Эквадора в Лондоне.
Таджики чистокровные это индоарии. Если подкормить(чистокровные в горах живут в основном) легко за европейца сойдут. Насчёт теракта,жаль людей! Не думаю, что к этому причастна какая либо из воюющих сторон,но выгоду сейчас будут стараться извлечь по максимуму обе стороны обвиняя друг друга. А так.. смешно, даже уголовники продумывают пути отхода, меняют машины,запутывают следы. А тут на самой незаметной , белой машине и до нужной границы. Скорее всего те кого задержали и те кто был на самом деле Крокусе это разные люди. Но нужно сохранить лицо и показать оперативность спецслужб.
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