Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения. Читать новость
Боевики приехали и уехали на одном и том же убитом авто! Это надо быть таким тупым и даже не посмотреть ни одного американского боевика, как должно быть! На кого этот спектакль российских спецслужб расчитан?
Власть творит, что хочет! Нет гарантии, что теракт не провели сами спецслужбы ФСБ! Похожие теракты были в 1999 году! Более того, причем тут Игил? А при том, чтобы народ сам пошел на призывные пункты! Сейчас власть РФ придумает, что теракт совершили таджики Украины или другие таджики, проживающие в Чечне! Бумеранг никто еще не отменял и он будет прилетать по народу! Уже по стране пошел вой, что пора объединяться!
Читаю тут комменты некоторых товарищей и диву даюсь. Ну дали амеры инфу о готовящихся террактах в РФ - это ни о чем. В одной Москве развлекательных центров больше, чем во всей Центральной Азии, не говоря уже о области. Не говоря уже о России... Чтобы всё прикрыть - людей не хватит. К примеру РФ дала амерам инфу о готовящемся терракте в США, и что - помогло? Ни.рена... Хотя РФ дала очень много штатам, сказала, что будут чечены, фэмели сказала, и ... Да ни.рена... штаты профукали теракт на Бостонском марафоне... Детский сад наших комментаторов. Скорее всего предупреждение о терактах в РФ...это предупреждение России...смотрите, что будет, если вы на Украине не успокоитесь...когда его дали..7-8 марта...хорошая отмазка на будущее - мы же предупреждали...только если мне кажется, что они сами себя спалили, то что говорить о людях, которые сидят на ответственных постах в РФ - им давно уже всё понятно...они просто боятся за 150 млн людей, а так давно бы уже начали е.ашить налево и направо... Всё, что перепечатывает 111 - это методичка западных спецслужб...сначала, они порадовались в соцсетях...но, им дали по рукам и "подчистили"(проверял, действительно никаких следов, очень быстро, ещё вчера)...тут же ГУР перевело стрелки на ФСБ - оперативно, американцы на ИГИЛ - оперативно (в Базе появились таджики - хитро)... Проблема русских в застенчивости, они догадываются, кто это сделал, но не имея железобетонных фактов, не открывают рот. Это их проблема и беда. Вполне возможно, они из-за этого могут проиграть, потому что Запад не гнушается ни чем, в том числе и фейками - почему бы и нет, если это работает ( Белые каски один из примеров и т.д.)...
Skeptic: Сшанцы врут, как дышат. ИГИЛ уже опроверг свою причастность. Да и не надо оно им.
Чиновник США на условиях анонимности сказал, что Штаты имеют разведданные, подтверждающие заявления ИГИЛ об их ответственности за теракт, и не имеют причин ставить это заявление под сомнение. Также собеседник сказал, что США заблаговременно сообщили Москве, что имеют разведданные о возможной подготовке теракта. CBS News отмечают, что получили подтверждение этого также от пресс-секретаря Совета по нацбезопасности Адриен Ватсон, не уточнив, идет ли речь об обоих вышеупомянутых утверждениях, или об одном из них. Позже российское информагентство ТАСС сообщило, что "источник в российской спецслужбе" также подтвердил, что США предупреждали Москву об угрозе теракта. Посольство США в России и МИД Великобритании предупреждали о возможных терактах в Москве в ближайшие двое суток.
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