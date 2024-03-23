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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48832
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1755
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 23.03.24 - 14:34
#45
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Цитата:
в зал ворвались несколько мужчин в камуфляжной форме и открыли беспорядочную стрельбу.

Источник:

А что, в стрельбе есть порядок? Если есть то назовите как это? Цитата:
Число погибших в результате теракта в Москве превысило 60 человек. "Оно может увеличиться", - заявили в следственном комитете России.

Источник:

Зло поражает зло..бомбили в Сирию мирных жителей и улыбались..ну теперь получите и распишитесь!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37019
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 14:35
#46
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Путин как всегда всех переиграл


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37019
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 14:39
#47
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О чем я и говорил.
Преступники свободно ушли, из целой Москвы напичканной камерами на распознование лиц, проехали кучу километров и тд..
Как?
Тут понятно что поймали и довезли куда надо


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37019
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 14:43
#48
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Мда уж, кто то все распланировал.
Наверно Зеленский!


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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37019
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 14:45
#49
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Боевики приехали и уехали на одном и том же убитом авто!
Это надо быть таким тупым и даже не посмотреть ни одного американского боевика, как должно быть!
На кого этот спектакль российских спецслужб расчитан?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37019
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 14:48
#50
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Тарантайка, которую с самого центра Москвы не могли догнать ни вертолеты и ни самые быстрые спецмашины нашего времени, сотнями км..




[Исправлено: 111, 23.03.2024 - 15:49]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37019
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 14:52
#51
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Ну вот.
Путин молчит, чтоб сперва сделали правдоподобную версию, что причастны украинцы


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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
97
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 23.03.24 - 14:55
#52
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Власть творит, что хочет! Нет гарантии, что теракт не провели сами спецслужбы ФСБ! Похожие теракты были в 1999 году! Более того, причем тут Игил? А при том, чтобы народ сам пошел на призывные пункты! Сейчас власть РФ придумает, что теракт совершили таджики Украины или другие таджики, проживающие в Чечне! Бумеранг никто еще не отменял и он будет прилетать по народу! Уже по стране пошел вой, что пора объединяться!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37019
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 14:55
#53
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Собрали местных таджиков, российских, какие же они вахабиты, накачали их, забросили в торговый и сказали что они находятся в Украине, мочите всех..
Вывезли и "поймали"..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37019
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 14:58
#54
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А до этого хотели это с казахами замутить, но те отказались и погибли.
Эх политика Путина, это только смерть..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
203
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 23.03.24 - 15:03
#55
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Читаю тут комменты некоторых товарищей и диву даюсь. Ну дали амеры инфу о готовящихся террактах в РФ - это ни о чем. В одной Москве развлекательных центров больше, чем во всей Центральной Азии, не говоря уже о области. Не говоря уже о России... Чтобы всё прикрыть - людей не хватит.
К примеру РФ дала амерам инфу о готовящемся терракте в США, и что - помогло? Ни.рена...
Хотя РФ дала очень много штатам, сказала, что будут чечены, фэмели сказала, и ... Да ни.рена... штаты профукали теракт на Бостонском марафоне...
Детский сад наших комментаторов.
Скорее всего предупреждение о терактах в РФ...это предупреждение России...смотрите, что будет, если вы на Украине не успокоитесь...когда его дали..7-8 марта...хорошая отмазка на будущее - мы же предупреждали...только если мне кажется, что они сами себя спалили, то что говорить о людях, которые сидят на ответственных постах в РФ - им давно уже всё понятно...они просто боятся за 150 млн людей, а так давно бы уже начали е.ашить налево и направо...
Всё, что перепечатывает 111 - это методичка западных спецслужб...сначала, они порадовались в соцсетях...но, им дали по рукам и "подчистили"(проверял, действительно никаких следов, очень быстро, ещё вчера)...тут же ГУР перевело стрелки на ФСБ - оперативно, американцы на ИГИЛ - оперативно (в Базе появились таджики - хитро)...
Проблема русских в застенчивости, они догадываются, кто это сделал, но не имея железобетонных фактов, не открывают рот. Это их проблема и беда. Вполне возможно, они из-за этого могут проиграть, потому что Запад не гнушается ни чем, в том числе и фейками - почему бы и нет, если это работает ( Белые каски один из примеров и т.д.)...
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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1755
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 23.03.24 - 15:08
#56
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Цитата:
абике:
Нет гарантии, что теракт не провели сами спецслужбы ФСБ!

Подлость перешла ещё со времён НКВД, переодевались в немецкую форму и расстреливали по пол деревни..живых оставляли ради того что бы были свидетели...
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1263
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 15:12
#57
Комментарий проходит проверку.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
37019
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 15:12
#58
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Так кого там поймали, если многие таджики и тот что с Самары или откуда то там, непричастны?

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ПолиграфЪ Боярышников
* ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1755
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 23.03.24 - 15:16
#59
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Цитата:
Skeptic:
Сшанцы врут, как дышат. ИГИЛ уже опроверг свою причастность. Да и не надо оно им.

Чиновник США на условиях анонимности сказал, что Штаты имеют разведданные, подтверждающие заявления ИГИЛ об их ответственности за теракт, и не имеют причин ставить это заявление под сомнение. Также собеседник сказал, что США заблаговременно сообщили Москве, что имеют разведданные о возможной подготовке теракта. CBS News отмечают, что получили подтверждение этого также от пресс-секретаря Совета по нацбезопасности Адриен Ватсон, не уточнив, идет ли речь об обоих вышеупомянутых утверждениях, или об одном из них. Позже российское информагентство ТАСС сообщило, что "источник в российской спецслужбе" также подтвердил, что США предупреждали Москву об угрозе теракта.
Посольство США в России и МИД Великобритании предупреждали о возможных терактах в Москве в ближайшие двое суток.
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