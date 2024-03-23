Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...

Отправлено: - 15:03

Читаю тут комменты некоторых товарищей и диву даюсь. Ну дали амеры инфу о готовящихся террактах в РФ - это ни о чем. В одной Москве развлекательных центров больше, чем во всей Центральной Азии, не говоря уже о области. Не говоря уже о России... Чтобы всё прикрыть - людей не хватит.

К примеру РФ дала амерам инфу о готовящемся терракте в США, и что - помогло? Ни.рена...

Хотя РФ дала очень много штатам, сказала, что будут чечены, фэмели сказала, и ... Да ни.рена... штаты профукали теракт на Бостонском марафоне...

Детский сад наших комментаторов.

Скорее всего предупреждение о терактах в РФ...это предупреждение России...смотрите, что будет, если вы на Украине не успокоитесь...когда его дали..7-8 марта...хорошая отмазка на будущее - мы же предупреждали...только если мне кажется, что они сами себя спалили, то что говорить о людях, которые сидят на ответственных постах в РФ - им давно уже всё понятно...они просто боятся за 150 млн людей, а так давно бы уже начали е.ашить налево и направо...

Всё, что перепечатывает 111 - это методичка западных спецслужб...сначала, они порадовались в соцсетях...но, им дали по рукам и "подчистили"(проверял, действительно никаких следов, очень быстро, ещё вчера)...тут же ГУР перевело стрелки на ФСБ - оперативно, американцы на ИГИЛ - оперативно (в Базе появились таджики - хитро)...

Проблема русских в застенчивости, они догадываются, кто это сделал, но не имея железобетонных фактов, не открывают рот. Это их проблема и беда. Вполне возможно, они из-за этого могут проиграть, потому что Запад не гнушается ни чем, в том числе и фейками - почему бы и нет, если это работает ( Белые каски один из примеров и т.д.)...