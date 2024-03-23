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≡ Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48831
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
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Вчера вечером, 22 марта, в Москве, в концертном зале "Крокус сити холл", неизвестные открыли огонь из автомата. По официальным данным, погибли более 60 человек, еще свыше ста получили ранения.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36987
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 23.03.24 - 10:52
#1
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Хм..
Помнится так Путин встал у власти, за счет гексагена и всяких взрывов.
И кто в оконцовке взрывал дома, как оказалось никакие не чеченцы.
В этот раз что, решил рейтинг повысить и нашли кого, украинцев террористов?
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36987
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 23.03.24 - 11:02
#2
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Россияне решили бомбить Украину два года назад и что,думали война к ним не придет?
Пришла откуда не ждали.
Серия взрывов и россияне сами начнут идти в военкоматы и хотеть войны, ведь сейчас мало кто идет воевать, недобор в 300 тысяч.
И не надо объявлять мобилизацию даже.
Сейчас как сказал Медведев,- "Смерть за смерть", люди героически сами пойдут подписывать контракты.
На что и расчитано.
Путин опять переиграл свой народ..
Или играет с ним как хочет..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3126
Re: Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на...
Отправлено: 23.03.24 - 11:11
#3
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//Американский чиновник подтвердил CBS News, что США предоставили России.//

И что же США предоставили России, что за недописочки? :lol:
Капец просто, мозг сломать можно читая такие статьи!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36987
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 11:15
#4
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Прикольно, украинцы наняли таджиков, виновата опять Украина.
Срочно объявить мобилизацию и умирать под Авдеевкой или уже под Покровском!
И тут же пользуясь случаем отправить на войну всех этнических таджиков, киргизов и казахов..

[Исправлено: 111, 23.03.2024 - 12:16]
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1200
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 11:21
#5
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Сшанцы врут, как дышат. ИГИЛ уже опроверг свою причастность. Да и не надо оно им.
А вот сами сшанцы и есть организаторы и спонсоры этого преступления. Не зря они вместе с британцами заранее предупредили своих граждан, находящихся в России, чтобы те избегали мест массового скопления людей.
А исполнители - украинские бандиты.
Больше никому это не нужно и не выгодно.
...
Сшанцы тупо расчитывают, что россияне выйдут против своего правительства. Но, как всегда, ошибаются. Это преступление вызовет только ещё бОльшую консолидацию россиян вокруг Путина. А расплачиваться будет Украина.
Пока запад не остановится.

[Исправлено: Skeptic, 23.03.2024 - 12:22]
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А
* Андрей Скиба
(Журналисты)
Регистрация:
14.08.20
Сообщений:
14
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 11:21
#6
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Добавили, спасибо
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14302
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 11:24
#7
Комментарий проходит проверку.
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36987
Стрельба в "Крокус сити холле": что известно на данный момент
Отправлено: 23.03.24 - 11:25
#8
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Так там праздник?
Журналисты федеральных каналов угорают с Путина наверно, на фоне Крокуса..





[Исправлено: 111, 23.03.2024 - 12:26]
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