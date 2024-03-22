Праздник для горожан и акима - Как отмечали и чем запомнился Наурыз в Рудном?
Отправлено: 22.03.24 - 22:09
Массовые гуляния прошли сегодня, 22 марта, на центральной площади Рудного. По бокам площади установили шесть юрт. Каждая со своей тематикой. Первым их осмотрел аким Виктор Ионенко. Программа для него, и для рудничан - оказалось разной. Читать новость
maxsaf: А чё не так? Вроде нормально всё рассказали, по фактам...
"...Студенты подготовили для гостей викторину о традициях казахского народа. Аким не дождался конца викторины и поспешил на осмотр других юрт. Викторина закончилась сразу, как аким переступил ергенек. Студенты быстро разошлись, обряд более никому не показывали..." "...В юрте, подготовленной работниками АО "ССГПО", акима встречал детский ансамбль домбристов. Дети играли кюи, пока глава города что-то обсуждал с генеральным директором ССГПО Сергеем Напольских. Беседа заняла всего три кюя. Гостей с подноса угощали баурсаками и конфетами. А после того, как Виктор Ионенко ушел, в юрте остались только сотрудники музея с экспонатами - коллекцией руды и советскими грамотами предприятию..." "...Также активно дорогого гостя из акимата встречали в юрте от отдела образования - приглашали к дастархану и подарили казахский чапан и халат с орнаментом. Подарочной одежды для других гостей автор статьи не заметил..." "...К счастью, жители Рудного, кажется, не заметили, что юрты скудели после ухода акима..."
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать