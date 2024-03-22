Отправлено: - 22:34

сайлау курманов:

однако у наших крестьян квартиры в Астане, джипы и путевки в теплые страны

Цитата:Скажем так, не совсем точно их называть крестьянами. Скорее новые баи и феодалы. В 2008 катаясь по стране, пытаясь заработать на зерне, насмотрелся на них. Не все канешно, но встречались типажи. Ньюбаи, жаловались на своих работяг "вот бухают, работать не хотят". На вопрос сколько они им платят, отвечали, "да сколько им не заплати - все пробухают", после уточнений, оказывалось, что платят новые баи копейки, человеку на них достойно не прожить, вот они и бухают от безысходности. Потому что людям никак не накопить на более менее приличную жизнь, ни на возможность уехать. При этом у этих новых баев квартиры в Астане, крузаки и у некоторых детишки в Канаде живут (надо полагать не в хостеле)...Наверно нужен аудит со стороны этих с/хозяйств, на предмет оплаты труда с/х работников. Даже не знаю, как это можно осуществить и на каких правовых условиях.