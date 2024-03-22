«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
Отправлено: 22.03.24 - 13:15
Главы пяти овощеводческих хозяйств направили письмо в отраслевой совет по вопросам агропромышленного комплекса при региональной палате предпринимателей. Речь о том, что перспектив развивать овощеводство все меньше. Читать новость
вливаниями и за 32 года вырастило только дармоедов, которые только умеют плакать и драть Мне кажется тут можно усмотреть коррупционное составляющее. Например, если у меня дела идут плохо, я продаю имущество или беру кредит,чтобы закрыть финансовую дыру, однако у наших крестьян квартиры в Астане, джипы и путевки в теплые страны. Тем более эти хозяйства приватизированы секретарями обл/райкомов,а эти как раз ближе к кормушке стояли. Я вообще не вижу основании выделять бюджетные деньги под видом субсидии для с/х. Не справляешься-пошел вон!
сайлау курманов: однако у наших крестьян квартиры в Астане, джипы и путевки в теплые страны
Скажем так, не совсем точно их называть крестьянами. Скорее новые баи и феодалы. В 2008 катаясь по стране, пытаясь заработать на зерне, насмотрелся на них. Не все канешно, но встречались типажи. Ньюбаи, жаловались на своих работяг "вот бухают, работать не хотят". На вопрос сколько они им платят, отвечали, "да сколько им не заплати - все пробухают", после уточнений, оказывалось, что платят новые баи копейки, человеку на них достойно не прожить, вот они и бухают от безысходности. Потому что людям никак не накопить на более менее приличную жизнь, ни на возможность уехать. При этом у этих новых баев квартиры в Астане, крузаки и у некоторых детишки в Канаде живут (надо полагать не в хостеле)... Наверно нужен аудит со стороны этих с/хозяйств, на предмет оплаты труда с/х работников. Даже не знаю, как это можно осуществить и на каких правовых условиях.
- Урожай в прошлом году мы получили неплохой. Но уборка была тяжелой, возникли дополнительные затраты, а значит, и себестоимость получилась высокой, - рассказал о ситуации на примере своего КХ Владимир Семейкин, -
Погода опять нас подвела!Если весной была надежда на недород..так огромный урожай окончательно подорвал нашу экономику..интересно наблюдать на дикованных людей подайте голодному у которых огромный урожай! Только почему то с юга привозят сельхоз продукцию намного дешевле чем местные сельхозпроизводители а на юге вода очень лорогая, да и логистика к тому же..
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