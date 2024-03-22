НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡  «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
 
 
Страница 2 из 2«12
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48830
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
Отправлено: 22.03.24 - 13:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главы пяти овощеводческих хозяйств направили письмо в отраслевой совет по вопросам агропромышленного комплекса при региональной палате предпринимателей. Речь о том, что перспектив развивать овощеводство все меньше.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6790
Re: «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы...
Отправлено: 22.03.24 - 19:22
#15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
вливаниями и за 32 года вырастило только дармоедов, которые только умеют плакать и драть
Мне кажется тут можно усмотреть коррупционное составляющее. Например, если у меня дела идут плохо, я продаю имущество или беру кредит,чтобы закрыть финансовую дыру, однако у наших крестьян квартиры в Астане, джипы и путевки в теплые страны. Тем более эти хозяйства приватизированы секретарями обл/райкомов,а эти как раз ближе к кормушке стояли. Я вообще не вижу основании выделять бюджетные деньги под видом субсидии для с/х. Не справляешься-пошел вон!
Профайл Посетить вебсайт
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
198
Re: «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы...
Отправлено: 22.03.24 - 22:34
#16
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
однако у наших крестьян квартиры в Астане, джипы и путевки в теплые страны


Скажем так, не совсем точно их называть крестьянами. Скорее новые баи и феодалы. В 2008 катаясь по стране, пытаясь заработать на зерне, насмотрелся на них. Не все канешно, но встречались типажи. Ньюбаи, жаловались на своих работяг "вот бухают, работать не хотят". На вопрос сколько они им платят, отвечали, "да сколько им не заплати - все пробухают", после уточнений, оказывалось, что платят новые баи копейки, человеку на них достойно не прожить, вот они и бухают от безысходности. Потому что людям никак не накопить на более менее приличную жизнь, ни на возможность уехать. При этом у этих новых баев квартиры в Астане, крузаки и у некоторых детишки в Канаде живут (надо полагать не в хостеле)...
Наверно нужен аудит со стороны этих с/хозяйств, на предмет оплаты труда с/х работников. Даже не знаю, как это можно осуществить и на каких правовых условиях.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36982
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
Отправлено: 22.03.24 - 22:59
#17
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
Лучше пару квартир отдай

В аренду, о которой я говорил?
Да всегда пожалуйста!
Профайл
Страница 2 из 2«12
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 25
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS