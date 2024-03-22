Отправлено: - 22:23

mks2703:

Откуда такая нелюбовь к власти? Понятно, что аким не "красна девица", чтобы всем нравится. Но, обычно такие мероприятия, должны освещаться индифферентно. Без пристрастий...

Цитата:А чё не так? Вроде нормально всё рассказали, по фактам...