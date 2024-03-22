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≡ Праздник для горожан и акима - Как отмечали и чем запомнился Наурыз в Рудном?
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48830
Праздник для горожан и акима - Как отмечали и чем запомнился Наурыз в Рудном?
Отправлено: 22.03.24 - 22:09
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Массовые гуляния прошли сегодня, 22 марта, на центральной площади Рудного. По бокам площади установили шесть юрт. Каждая со своей тематикой. Первым их осмотрел аким Виктор Ионенко. Программа для него, и для рудничан - оказалось разной.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
198
Re: Праздник для горожан и акима - Как отмечали и чем запомнился...
Отправлено: 22.03.24 - 22:09
#1
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Откуда такая нелюбовь к власти? Понятно, что аким не "красна девица", чтобы всем нравится. Но, обычно такие мероприятия, должны освещаться индифферентно. Без пристрастий...
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22535
Праздник для горожан и акима - Как отмечали и чем запомнился Наурыз в Рудном?
Отправлено: 22.03.24 - 22:23
#2
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Цитата:
mks2703:
Откуда такая нелюбовь к власти? Понятно, что аким не "красна девица", чтобы всем нравится. Но, обычно такие мероприятия, должны освещаться индифферентно. Без пристрастий...

А чё не так? Вроде нормально всё рассказали, по фактам...
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
198
Праздник для горожан и акима - Как отмечали и чем запомнился Наурыз в Рудном?
Отправлено: 22.03.24 - 23:00
#3
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Цитата:
maxsaf:
А чё не так? Вроде нормально всё рассказали, по фактам...


"...Студенты подготовили для гостей викторину о традициях казахского народа. Аким не дождался конца викторины и поспешил на осмотр других юрт. Викторина закончилась сразу, как аким переступил ергенек. Студенты быстро разошлись, обряд более никому не показывали..."
"...В юрте, подготовленной работниками АО "ССГПО", акима встречал детский ансамбль домбристов. Дети играли кюи, пока глава города что-то обсуждал с генеральным директором ССГПО Сергеем Напольских. Беседа заняла всего три кюя. Гостей с подноса угощали баурсаками и конфетами. А после того, как Виктор Ионенко ушел, в юрте остались только сотрудники музея с экспонатами - коллекцией руды и советскими грамотами предприятию..."
"...Также активно дорогого гостя из акимата встречали в юрте от отдела образования - приглашали к дастархану и подарили казахский чапан и халат с орнаментом. Подарочной одежды для других гостей автор статьи не заметил..."
"...К счастью, жители Рудного, кажется, не заметили, что юрты скудели после ухода акима..."

Показалось, всё норм...

[Исправлено: mks2703, 23.03.2024 - 00:01]
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22535
Праздник для горожан и акима - Как отмечали и чем запомнился Наурыз в Рудном?
Отправлено: 22.03.24 - 23:13
#4
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Цитата:
mks2703:
Показалось, всё норм...

Ну что поделать, раз кое-кто поучаствовал "для галочки". Вины журналистов в этом нет.
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