Re: «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы...

Отправлено: - 19:22

вливаниями и за 32 года вырастило только дармоедов, которые только умеют плакать и драть

Мне кажется тут можно усмотреть коррупционное составляющее. Например, если у меня дела идут плохо, я продаю имущество или беру кредит,чтобы закрыть финансовую дыру, однако у наших крестьян квартиры в Астане, джипы и путевки в теплые страны. Тем более эти хозяйства приватизированы секретарями обл/райкомов,а эти как раз ближе к кормушке стояли. Я вообще не вижу основании выделять бюджетные деньги под видом субсидии для с/х. Не справляешься-пошел вон!