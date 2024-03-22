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«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
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