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≡ Танцы, гири и серьги из металла - Как в Костанае Наурыз отмечали
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48828
Танцы, гири и серьги из металла - Как в Костанае Наурыз отмечали
Отправлено: 22.03.24 - 19:16
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В этом году поздравления горожан не ограничились центром города - Наурыз пришёл во дворы и микрорайоны. О том, как Костанай отметил главный казахстанский праздник весны, читайте в материале "НГ".
Читать новость>>
electro
* electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1261
Re: Танцы, гири и серьги из метала - Как в Костанае Наурыз...
Отправлено: 22.03.24 - 19:16
#1
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Диас
Цитата:
серьги из метала

"метал" как обозначение группы химических элементов пишется с двумя л: МЕТАЛЛ.
соответственно и прилагательное Цитата:
металические
должно писать МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
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