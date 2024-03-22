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≡ Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48828
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 14:51
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Депутата мажилиса от партии "Ауыл" Анаса Баккожаева возмутила статистика из Википедии, касающаяся похищений невест в Казахстане. Ему не понравилось, что Казахстан в этой печальной статистике находится рядом с Эфиопией.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36971
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 17:15
#15
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Цитата:
mks2703:
Инфаркт микарда вот такой рубец, на фоне многоженства вполне осязаем.

Да, потом по закону живой или молодой брат женится на твоих жёнах и кормит их всех.
Вот это попадон блин для него..
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
195
Re: Удалить из Википедии статистику похищений невест в...
Отправлено: 22.03.24 - 17:29
#16
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Цитата:
electro:
действительно, ГДЕ мы?


Где-то рядом. У обоих стран нет выхода к морю. Территория Эфиопии меньше территории Казахстана примерно в 2 раза. Население Эфиопии больше населения Казахстана в 6.666 раз. ВВП на 21 год примерно одинаков.
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10025
Re: Удалить из Википедии статистику похищений невест в...
Отправлено: 22.03.24 - 18:57
#17
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Цитата:
111:
потому у нас

-У кого ---у вас ?
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