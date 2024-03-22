Отправлено: - 17:29

electro:

действительно, ГДЕ мы?

Цитата:Где-то рядом. У обоих стран нет выхода к морю. Территория Эфиопии меньше территории Казахстана примерно в 2 раза. Население Эфиопии больше населения Казахстана в 6.666 раз. ВВП на 21 год примерно одинаков.