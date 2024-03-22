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≡  «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48828
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
Отправлено: 22.03.24 - 13:15
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Главы пяти овощеводческих хозяйств направили письмо в отраслевой совет по вопросам агропромышленного комплекса при региональной палате предпринимателей. Речь о том, что перспектив развивать овощеводство все меньше.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1261
Re: «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы...
Отправлено: 22.03.24 - 13:15
#1
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Не нужны крестьянам ни МСХ, ни "Палаты ", и т.п. просто не мешайте им
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6790
Re: «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы...
Отправлено: 22.03.24 - 14:36
#2
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Любопытно узнать, можно ли эти излишки картошки пустить на корм птицы, свиней и тех же коров.Почти наверняка часть урожая придется вывозить для утилизации, за которую еще и платить надо.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36971
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
Отправлено: 22.03.24 - 15:37
#3
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Цитата:
сайлау курманов:
Любопытно узнать, можно ли эти излишки картошки пустить на корм птицы, свиней и тех же коров

Нельзя.
Какая нибудь свинья сдохнет, тут же засудят картошечных магнатов.
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6790
Re: «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы...
Отправлено: 22.03.24 - 15:41
#4
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У меня скотинка всё едят, варенную картошку тем более, никто не сдох,даже наоборот, курица бройлерные вымахали как индюки по пять кг
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36971
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
Отправлено: 22.03.24 - 15:43
#5
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Цитата:
сайлау курманов:
меня скотинка всё едят, варенную картошку тем

Это понятно, а вдруг у кого то сдохнет?
Именно по этой причине просроченные , но хорошие продукты так же выкидывают, а не отдают допустим бомжам.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14301
Re: «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы...
Отправлено: 22.03.24 - 16:08
#6
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Нельзя стоять на месте. Нужно развиваться. Продавать картофель мытый. Фасованый по 2 кг. Чипсы делать. Тот же картофель фри в замороженом виде до сих пор завозят с Европы для наших местных маков. Ну и конечно подымите цены на топливо и тогда действительно будет проще завозить чем выращивать.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
96
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
Отправлено: 22.03.24 - 16:20
#7
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Вот вам пример того, что назарбаевское правительство своими неконтролируемыми субсидиями помогало сельхозникам бюджетными вливаниями и за 32 года вырастило только дармоедов, которые только умеют плакать и драть цены! Все знали, что с момента развала СССР, наступила другая фаза: капитализм и при нем выживает только трудолюбивые, не жадные бизнесмены! А у нас что? При этом, не умеющие конкурировать с себе подобными! Плач по всей стране! Надо в страну впустить сельхозников из других стран, например турков, азербайджанцев, узбеков, которые снизят себестоимость на картофель, пшеницу, сахарную свеклу и все конкуренция пойдет! Чтобы набить свои карманы, плачут и просят у Президента помочь деньгами! На самом деле, сельхозники не удосужились сложится и создать кластер по переработке производимых товаров! Все на какого-то глупого надеются и складывают свои обязанности! Не надо им помогать, поскольку сельхозпродукция идет со все мира в наше гос-во и намного дешевле, уже перебранная, очищенная!

[Исправлено: абике, 22.03.2024 - 17:22]

[Исправлено: абике, 22.03.2024 - 17:26]
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1261
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
Отправлено: 22.03.24 - 16:29
#8
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абике
продолжим.
Цитата:
абике:
не удосужились сложится

не удосужились что сделать, значит и сложится в этом случае будет с мягким знаком
СЛОЖИТЬСЯ.
у "сложится" и "сложиться" даже ударение разное, не говоря за смысл слова
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6037
Re: «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы...
Отправлено: 22.03.24 - 16:39
#9
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Цитата:
Vit:
Продавать картофель мытый. Фасованый по 2 к


Уже на ОРТ продают в фирменном магазине "Терра": мытую и фасованную по 2 кг.

Цитата://братились к акиму области, отправили коллективное письмо в управление сельского хозяйства с просьбой//

Никто не решит их вопросы: - акиму НЕТ дело до них- он работает на свой рейтинг, а руководитель областного с/х вообще дилетант - он и дня НЕ ПРОРАБОТАЛ в с-х и их главная работа на сегодня- сбор информации; а этот полукриминальный НП "Атамекен" - вообще НИЧЕГО не решает- это ОБЩЕСТВЕННАЯ организация существующая на взносы от предпринимателей и делающая вид что "решает" их вопросы.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20356
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
Отправлено: 22.03.24 - 16:58
#10
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И тут Россия виновата, что картошка в конце марта по 66 тенге.
Пословица «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» тут к месту как раз.
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m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
195
Re: «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы...
Отправлено: 22.03.24 - 17:37
#11
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Если хотим сохранить сельское хозяйство, то нам нужен здоровый протекционизм. Потому что с той же Россией мы не можем конкурировать по выращиванию многих сельскохозяйственных продуктов, да практически по всем позициям.
А передача земли в аренду - не лучший путь. Узбеков и на юге Казахстана хватает. Что-то я не слышал за турков. Реально, кто хочет нашей земли, так это китайцы. Но, они за 5 лет превратят наши земли в бесплодные химполигоны...
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36971
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
Отправлено: 22.03.24 - 18:20
#12
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Цитата:
mks2703:
слышал за турков. Реально, кто хочет нашей земли, так это китайцы. Но

Я бы отдал.
И многие, кто повыкупал земли на это надеялись.
Какая разница, Сакен там или Суньвынь?
Хоть китаянок бы выращивали и воровали..
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10025
Re: «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы...
Отправлено: 22.03.24 - 18:45
#13
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Цитата:
alex_60:
И тут Россия виновата, что картошка в конце марта по 66 тенге.

----В *Пятерочке * по 20 рублей у нас(100 тенге )
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Гога
§ Гога
(Пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
10025
Re: «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы...
Отправлено: 22.03.24 - 19:06
#14
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Цитата:
111:
Я бы отдал.

----Лучше пару квартир отдай . Земля же не твоя. Отдавать не свое - легко .
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