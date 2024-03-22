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Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48827
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 14:51
Депутата мажилиса от партии "Ауыл" Анаса Баккожаева возмутила статистика из Википедии, касающаяся похищений невест в Казахстане. Ему не понравилось, что Казахстан в этой печальной статистике находится рядом с Эфиопией.
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Re: Удалить из Википедии статистику похищений невест в...
Отправлено: 22.03.24 - 14:51
Цитата:
действительно, ГДЕ мы?
Где Эфиопия, а где мы?
действительно, ГДЕ мы?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15283
Re: Удалить из Википедии статистику похищений невест в...
Отправлено: 22.03.24 - 14:57
давно пора поставить эту википедию на место
пишет че ни попадя
предлагаю организовать слежку за википедией
вычислим где она живет
и напишем ей на двери "дура!"
пишет че ни попадя
предлагаю организовать слежку за википедией
вычислим где она живет
и напишем ей на двери "дура!"
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 15:02
как-будто, закрыв "Вики", вся дрянь в этой стране прекратится.
Не смеши клоун
Не смеши клоун
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6789
Re: Удалить из Википедии статистику похищений невест в...
Отправлено: 22.03.24 - 15:32
Какой стыдливый депутат. Пусть посмотрит на каком месте мы находимся по поеданию мяса, разумеется после волков. Эти едят только мясо и ничего более. Знал бы депутат, что мясо завозится из Бразилии, окорочка из Украины,Беларуси и Америки. Проживая на огромных пастбищах не можем накормить страну досыта. Вот где надо стыдиться
Re: Удалить из Википедии статистику похищений невест в...
Отправлено: 22.03.24 - 15:33
Я бы украл молоденькую невесту, если б смог содержать.
Нтчего такого нехорошего тут не вижу..
Нтчего такого нехорошего тут не вижу..
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 15:35
У нас все воровали невест, двоюродные.
Живут, плодятся, размножаются, нормально все.
Живут, плодятся, размножаются, нормально все.
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 15:41
Цитата:
Ну вон в соседней стране гоняются как умалишенные, не знаю теперь, смогли или нет ее победить..
abaika95:
давно пора поставить эту википедию на место пишет че ни попадя
давно пора поставить эту википедию на место пишет че ни попадя
Ну вон в соседней стране гоняются как умалишенные, не знаю теперь, смогли или нет ее победить..
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 96
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 15:54
Как такие депутаты-мечтатели попадают в Парламент Казахстана! Один другого хлеще! Не дай бог такие захотят стать Президентом страны! Наоборот надо жестче и наказывать за кражу человека, вплоть до расстрела! Тут все воруют, не только деньги, а даже и смертную казнь украли! Показывают свою неграмотность, особенно приняв закон о уважительном отношении к домашним животным за счет бюджетных денег, а свои не хотят вкладывать для сохранения бродячих собак! А что говорить насчет сохранить уважение к двуногим бродягам! Не надо творить преступления, правонарушения, чтобы не стыдится перед другими народами! Особенно за коррупцию, курение, пьянство среди женщин, девушек, сквернословие, и многое другое! Сейчас Интернет и любой имеющий комп и зрение видит, кто с кем спит, кто у кто ворует и никто не стыдится!
[Исправлено: абике, 22.03.2024 - 16:59]
[Исправлено: абике, 22.03.2024 - 17:00]
[Исправлено: абике, 22.03.2024 - 16:59]
[Исправлено: абике, 22.03.2024 - 17:00]
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 15:58
абике, я знаю, что у тебя на клавиатуре есть и другие знаки препинания, кроме восклицательного знака.
изучи её, там есть есть точка, например.
изучи её, там есть есть точка, например.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20356
Re: Удалить из Википедии статистику похищений невест в...
Отправлено: 22.03.24 - 16:03
уже ниже Гондураса значит.
Ниже Эфиопии.
уровень сентинельцев ....
Ниже Эфиопии.
уровень сентинельцев ....
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6037
Re: Удалить из Википедии статистику похищений невест в...
Отправлено: 22.03.24 - 16:23
Цитата:
Содержать - это одно; обслуживать её как мужчина - вот самое главное.
Цитата:
Действительно: - где мы ?
Назарбаев принял страну в 90 году - с развитым сельским хозяйством и промышленностью.
В Костанайской области в 90-х годах были 249 сёл с совхозами, где в каждом селе проживало от 1 200 до 2 5000 человек. И пусть этот депутатик от сельской партии "Ауыл" сравнить тогдашнее положение дел в с/х с сегодняшним.
И спросит самого себя: - где Эфиопия и где мы??
111:
если б смог содержать
если б смог содержать
Содержать - это одно; обслуживать её как мужчина - вот самое главное.
Цитата:
сайлау курманов:
стыдливый депутат
стыдливый депутат
Действительно: - где мы ?
Назарбаев принял страну в 90 году - с развитым сельским хозяйством и промышленностью.
В Костанайской области в 90-х годах были 249 сёл с совхозами, где в каждом селе проживало от 1 200 до 2 5000 человек. И пусть этот депутатик от сельской партии "Ауыл" сравнить тогдашнее положение дел в с/х с сегодняшним.
И спросит самого себя: - где Эфиопия и где мы??
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20356
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 16:27
Цитата:
довольно точное определение.
ACROS:
этот депутатик
этот депутатик
довольно точное определение.
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 16:36
Цитата:
Ну разумеется, молодая даст тебе сил, и на старуху хватит еще, потому у нас принято иметь не одну жену.
ACROS:
Содержать - это одно; обслуживать её как мужчина
Содержать - это одно; обслуживать её как мужчина
Ну разумеется, молодая даст тебе сил, и на старуху хватит еще, потому у нас принято иметь не одну жену.
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