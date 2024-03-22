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≡ Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48827
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 14:51
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Депутата мажилиса от партии "Ауыл" Анаса Баккожаева возмутила статистика из Википедии, касающаяся похищений невест в Казахстане. Ему не понравилось, что Казахстан в этой печальной статистике находится рядом с Эфиопией.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1260
Re: Удалить из Википедии статистику похищений невест в...
Отправлено: 22.03.24 - 14:51
#1
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Цитата:
Где Эфиопия, а где мы?

действительно, ГДЕ мы?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
15283
Re: Удалить из Википедии статистику похищений невест в...
Отправлено: 22.03.24 - 14:57
#2
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давно пора поставить эту википедию на место
пишет че ни попадя
предлагаю организовать слежку за википедией
вычислим где она живет
и напишем ей на двери "дура!"
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1260
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 15:02
#3
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как-будто, закрыв "Вики", вся дрянь в этой стране прекратится.
Не смеши клоун
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
02.07.12
Сообщений:
6789
Re: Удалить из Википедии статистику похищений невест в...
Отправлено: 22.03.24 - 15:32
#4
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Какой стыдливый депутат. Пусть посмотрит на каком месте мы находимся по поеданию мяса, разумеется после волков. Эти едят только мясо и ничего более. Знал бы депутат, что мясо завозится из Бразилии, окорочка из Украины,Беларуси и Америки. Проживая на огромных пастбищах не можем накормить страну досыта. Вот где надо стыдиться
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36963
Re: Удалить из Википедии статистику похищений невест в...
Отправлено: 22.03.24 - 15:33
#5
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Я бы украл молоденькую невесту, если б смог содержать.
Нтчего такого нехорошего тут не вижу..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36963
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 15:35
#6
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У нас все воровали невест, двоюродные.
Живут, плодятся, размножаются, нормально все.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36963
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 15:41
#7
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Цитата:
abaika95:
давно пора поставить эту википедию на место пишет че ни попадя

Ну вон в соседней стране гоняются как умалишенные, не знаю теперь, смогли или нет ее победить..
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
96
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 15:54
#8
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Как такие депутаты-мечтатели попадают в Парламент Казахстана! Один другого хлеще! Не дай бог такие захотят стать Президентом страны! Наоборот надо жестче и наказывать за кражу человека, вплоть до расстрела! Тут все воруют, не только деньги, а даже и смертную казнь украли! Показывают свою неграмотность, особенно приняв закон о уважительном отношении к домашним животным за счет бюджетных денег, а свои не хотят вкладывать для сохранения бродячих собак! А что говорить насчет сохранить уважение к двуногим бродягам! Не надо творить преступления, правонарушения, чтобы не стыдится перед другими народами! Особенно за коррупцию, курение, пьянство среди женщин, девушек, сквернословие, и многое другое! Сейчас Интернет и любой имеющий комп и зрение видит, кто с кем спит, кто у кто ворует и никто не стыдится!

[Исправлено: абике, 22.03.2024 - 16:59]

[Исправлено: абике, 22.03.2024 - 17:00]
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1260
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 15:58
#9
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абике, я знаю, что у тебя на клавиатуре есть и другие знаки препинания, кроме восклицательного знака.
изучи её, там есть есть точка, например.
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20356
Re: Удалить из Википедии статистику похищений невест в...
Отправлено: 22.03.24 - 16:03
#10
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уже ниже Гондураса значит.
Ниже Эфиопии.
уровень сентинельцев ....
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6037
Re: Удалить из Википедии статистику похищений невест в...
Отправлено: 22.03.24 - 16:23
#11
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Цитата:
111:
если б смог содержать


Содержать - это одно; обслуживать её как мужчина - вот самое главное.

Цитата:
сайлау курманов:
стыдливый депутат


Действительно: - где мы ?

Назарбаев принял страну в 90 году - с развитым сельским хозяйством и промышленностью.
В Костанайской области в 90-х годах были 249 сёл с совхозами, где в каждом селе проживало от 1 200 до 2 5000 человек. И пусть этот депутатик от сельской партии "Ауыл" сравнить тогдашнее положение дел в с/х с сегодняшним.
И спросит самого себя: - где Эфиопия и где мы??
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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20356
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 16:27
#12
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Цитата:
ACROS:
этот депутатик


довольно точное определение.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36963
Удалить из Википедии статистику похищений невест в Казахстане призвал мажилисмен
Отправлено: 22.03.24 - 16:36
#13
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Цитата:
ACROS:
Содержать - это одно; обслуживать её как мужчина

Ну разумеется, молодая даст тебе сил, и на старуху хватит еще, потому у нас принято иметь не одну жену.
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