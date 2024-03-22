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≡ Сборная Казахстана по футболу не воспользовалась историческим шансом попасть на чемпионат Европы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48827
Сборная Казахстана по футболу не воспользовалась историческим шансом попасть на чемпионат Европы
Отправлено: 22.03.24 - 16:23
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Национальная сборная Казахстана получила еще один шанс пробиться на ЕВРО-2024 через плей-офф по результатам выступления в Лиге наций, где ее соперником в полуфинале была сборная Греции.

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a
§ alex_60
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
20356
Re: Сборная Казахстана по футболу не воспользовалась...
Отправлено: 22.03.24 - 16:23
#1
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