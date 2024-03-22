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«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
N
Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 48827
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
Отправлено: 22.03.24 - 13:15
Главы пяти овощеводческих хозяйств направили письмо в отраслевой совет по вопросам агропромышленного комплекса при региональной палате предпринимателей. Речь о том, что перспектив развивать овощеводство все меньше.
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Re: «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы...
Отправлено: 22.03.24 - 13:15
Не нужны крестьянам ни МСХ, ни "Палаты ", и т.п. просто не мешайте им
Re: «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы...
Отправлено: 22.03.24 - 14:36
Любопытно узнать, можно ли эти излишки картошки пустить на корм птицы, свиней и тех же коров.Почти наверняка часть урожая придется вывозить для утилизации, за которую еще и платить надо.
1
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 36963
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
Отправлено: 22.03.24 - 15:37
Цитата:
Нельзя.
Какая нибудь свинья сдохнет, тут же засудят картошечных магнатов.
сайлау курманов:
Любопытно узнать, можно ли эти излишки картошки пустить на корм птицы, свиней и тех же коров
Любопытно узнать, можно ли эти излишки картошки пустить на корм птицы, свиней и тех же коров
Нельзя.
Какая нибудь свинья сдохнет, тут же засудят картошечных магнатов.
Re: «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы...
Отправлено: 22.03.24 - 15:41
У меня скотинка всё едят, варенную картошку тем более, никто не сдох,даже наоборот, курица бройлерные вымахали как индюки по пять кг
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 36963
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
Отправлено: 22.03.24 - 15:43
Цитата:
Это понятно, а вдруг у кого то сдохнет?
Именно по этой причине просроченные , но хорошие продукты так же выкидывают, а не отдают допустим бомжам.
сайлау курманов:
меня скотинка всё едят, варенную картошку тем
меня скотинка всё едят, варенную картошку тем
Это понятно, а вдруг у кого то сдохнет?
Именно по этой причине просроченные , но хорошие продукты так же выкидывают, а не отдают допустим бомжам.
(Полноправные пользователи)
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- 09.02.12
- Сообщений:
- 14301
Re: «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы...
Отправлено: 22.03.24 - 16:08
Нельзя стоять на месте. Нужно развиваться. Продавать картофель мытый. Фасованый по 2 кг. Чипсы делать. Тот же картофель фри в замороженом виде до сих пор завозят с Европы для наших местных маков. Ну и конечно подымите цены на топливо и тогда действительно будет проще завозить чем выращивать.
(Полноправные пользователи)
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- 15.12.23
- Сообщений:
- 96
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
Отправлено: 22.03.24 - 16:20
Вот вам пример того, что назарбаевское правительство своими неконтролируемыми субсидиями помогало сельхозникам бюджетными вливаниями и за 32 года вырастило только дармоедов, которые только умеют плакать и драть цены! Все знали, что с момента развала СССР, наступила другая фаза: капитализм и при нем выживает только трудолюбивые, не жадные бизнесмены! А у нас что? При этом, не умеющие конкурировать с себе подобными! Плач по всей стране! Надо в страну впустить сельхозников из других стран, например турков, азербайджанцев, узбеков, которые снизят себестоимость на картофель, пшеницу, сахарную свеклу и все конкуренция пойдет! Чтобы набить свои карманы, плачут и просят у Президента помочь деньгами! На самом деле, сельхозники не удосужились сложится и создать кластер по переработке производимых товаров! Все на какого-то глупого надеются и складывают свои обязанности! Не надо им помогать, поскольку сельхозпродукция идет со все мира в наше гос-во и намного дешевле, уже перебранная, очищенная!
[Исправлено: абике, 22.03.2024 - 17:22]
[Исправлено: абике, 22.03.2024 - 17:26]
[Исправлено: абике, 22.03.2024 - 17:22]
[Исправлено: абике, 22.03.2024 - 17:26]
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
Отправлено: 22.03.24 - 16:29
Комментарий проходит проверку.
A
(Полноправные пользователи)
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- Сообщений:
- 6037
Re: «Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы...
Отправлено: 22.03.24 - 16:39
Цитата:
Уже на ОРТ продают в фирменном магазине "Терра": мытую и фасованную по 2 кг.
Цитата://братились к акиму области, отправили коллективное письмо в управление сельского хозяйства с просьбой//
Никто не решит их вопросы: - акиму НЕТ дело до них- он работает на свой рейтинг, а руководитель областного с/х вообще дилетант - он и дня НЕ ПРОРАБОТАЛ в с-х и их главная работа на сегодня- сбор информации; а этот полукриминальный НП "Атамекен" - вообще НИЧЕГО не решает- это ОБЩЕСТВЕННАЯ организация существующая на взносы от предпринимателей и делающая вид что "решает" их вопросы.
Vit:
Продавать картофель мытый. Фасованый по 2 к
Продавать картофель мытый. Фасованый по 2 к
Уже на ОРТ продают в фирменном магазине "Терра": мытую и фасованную по 2 кг.
Цитата://братились к акиму области, отправили коллективное письмо в управление сельского хозяйства с просьбой//
Никто не решит их вопросы: - акиму НЕТ дело до них- он работает на свой рейтинг, а руководитель областного с/х вообще дилетант - он и дня НЕ ПРОРАБОТАЛ в с-х и их главная работа на сегодня- сбор информации; а этот полукриминальный НП "Атамекен" - вообще НИЧЕГО не решает- это ОБЩЕСТВЕННАЯ организация существующая на взносы от предпринимателей и делающая вид что "решает" их вопросы.
a
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 20356
«Россию завтра нам не отменят» - Костанайские овощеводы жалуются на то, что у местного картофеля нет рынка сбыта
Отправлено: 22.03.24 - 16:58
И тут Россия виновата, что картошка в конце марта по 66 тенге.
Пословица «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» тут к месту как раз.
Пословица «На зеркало неча пенять, коли рожа крива» тут к месту как раз.
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