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≡ «К этой проблеме мы шли годами» - Возведение коммерческого жилья в Костанае тормозится из-за дефицита электрических мощностей
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48827
«К этой проблеме мы шли годами» - Возведение коммерческого жилья в Костанае тормозится из-за дефицита электрических мощностей
Отправлено: 21.03.24 - 15:21
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Эта нехватка дает себя знать и в других отраслях экономики, но именно строители сейчас уткнулись в нее лбом, как в стену. Не могут работать - не имеют возможности поднимать новые многоэтажки. Причина - в том, что ТОО «МРЭТ» не согласует им проектно-сметную документацию.
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
1198
Re: «К этой проблеме мы шли годами» - Возведение коммерческого...
Отправлено: 21.03.24 - 15:21
#1
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Это они ещё не наткнулись на проблему нехватки мощности ТЭЦ...
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Партизан7
§ Партизан7
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
29.07.20
Сообщений:
160
Re: «К этой проблеме мы шли годами» - Возведение коммерческого...
Отправлено: 21.03.24 - 15:38
#2
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И отлично, что не хватает в самом деле электрических мощностей!!! И так настроили точечных многоэтажек в центре и по всю городу.
Получается дефицит электроэнергии, позволяет пока нашему городу Костанаю оставаться тем небольшим, провинциальным городом, который мы любим!
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Лесовик
§ Лесовик
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
89
Re: «К этой проблеме мы шли годами» - Возведение коммерческого...
Отправлено: 21.03.24 - 21:47
#3
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Об этом давно уже говорят профильные специалисты и даже вроде как президент обмолвился, типа : "Прежде чем строить , проверяйте готовность инфраструктуры..". И действительно, от "хотелок" коммерческих застройщиков "осваивать" исторический центр города и "точечной" застройки диаметр коллекторов водоснабжения и канализации не увеличится, как не увеличатся и газовые коллектора и мощность электроподстанций. Вот оно наконец и выстрелило! Благо, что не после застроек.. Недавно, во время спора по многоэтажке в районе ресторана "Тобол" юрист компании "Ирина и К" рассказывала, о том какие они благодетели и за свой счёт протянули силовой кабель с другой подстанции..А причина то вот в чём-в нехватке мощностей! Надеюсь, разум возобладает у руководства города и архитектуры и прислушаются к мнению МРЭТ. А новые районы с готовой инфраструктурой- стройтесь на здоровье, но не экспериментируйте на жителях города! И ещё, будут обсуждения и слушания по новым микрорайонам /со сносом частного сектора/ -мнение МРЭТ надеюсь пригодится!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3125
Re: «К этой проблеме мы шли годами» - Возведение коммерческого...
Отправлено: 21.03.24 - 22:28
#4
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//Помните, когда сносили кинотеатр «Костанай» и строили MART, областную прокуратуру, бизнес-центр, уже тогда мощностей не хватало. Но использовали такую возможность - трансформаторы на 10 МВт поменяли на 16 МВт и нарастили таким образом мощность//
Прошу прощение. но это не наращивание мощности, а увеличение пропускной способности ТП 10 до 16 МВт, т.е. на 60%. Я конечно понимаю, что Советы с запасом прочности всё строили. но 60% уже не мало. Если эти ТП на полную нагрузку работать будут, может встать вопрос пропускной способности электрических сетей. т.е. линий электропередач как кабельных, так и воздушных. А реальная нехватка мощностей может возникнуть только с дефицитом производства эл. эн. или её поставок откуда бы нибыло.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
14301
Re: «К этой проблеме мы шли годами» - Возведение коммерческого...
Отправлено: 22.03.24 - 16:16
#5
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Уважаемые застройщики. Хватит уродывать город Костанай своим красным кирпичем. С летайте пожалуйста хотя-бы на юга в город Туркестан, в город Алматы и посмотрите какие красивые строят новые ЖК. А вы отстали в прошлом веке.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1260
«К этой проблеме мы шли годами» - Возведение коммерческого жилья в Костанае тормозится из-за дефицита электрических мощностей
Отправлено: 22.03.24 - 16:20
#6
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фото неудачное. где обустройство-то?? Красота??!!
наши тоже начнут лепить цветной пластиковый картон.
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