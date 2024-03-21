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Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 48824
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 21.03.24 - 11:26
Более тридцати лет два президента Казахстана обещают народу счастливую жизнь. Пока не получалось. И вот власть нашла способ это сделать. Помог в этом очередной курултай. Оказывается, причина всех наших неудач - герб Казахстана.
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Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 22.03.24 - 10:08
Цитата:
Только под разными соусами.
Особенно некорректные сравнения России Петра Первого и сегодняшнего Казахстана.
А то, что казахи загаживали сперва территорию, когда кормили скот и только потому кочевали, что загаживали все вокруг себя, достойно Нобелевской премии или премии Дарвина!
abaika95:
ну каждую неделю одно и тоже
ну каждую неделю одно и тоже
Только под разными соусами.
Особенно некорректные сравнения России Петра Первого и сегодняшнего Казахстана.
А то, что казахи загаживали сперва территорию, когда кормили скот и только потому кочевали, что загаживали все вокруг себя, достойно Нобелевской премии или премии Дарвина!
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 22.03.24 - 10:16
Цитата:
Для освобождения вообще то нас русскоязычных от гнета нацистов и бандеровцев.
сайлау курманов:
всего лишь мелкий повод для вооруженного вторжения на
всего лишь мелкий повод для вооруженного вторжения на
Для освобождения вообще то нас русскоязычных от гнета нацистов и бандеровцев.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 6786
Re: Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 22.03.24 - 10:25
Насчёт бандеровцев, ну это очень натянутый аргумент. Таковых нацистов очень маленькая прослойка, в большинстве своем народ мирный и просто хотят тишины и покоя. Мне кажется в любой стране и у нас тоже найдутся шовинисты,русофобы и прочая нечисть. Но это же не повод начать войну. Любая власть на корню погасит подобный очаг, только вот именно власти Украины метались туда-сюда не зная кому угодить
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 22.03.24 - 10:28
Цитата:
У нас же вон точно ущемляют наши права, русскоязычных, неужели ты против бомбежек и стирания наших городов с лица земли?
сайлау курманов:
Но это же не повод начать войну. Л
Но это же не повод начать войну. Л
У нас же вон точно ущемляют наши права, русскоязычных, неужели ты против бомбежек и стирания наших городов с лица земли?
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 22.03.24 - 10:36
А так да, почти одно и тоже, ну пойдет для нас наверно.
И почему нет у него ссылок, на которые можно нажать и проверить?
[Исправлено: 111, 22.03.2024 - 11:38]
И почему нет у него ссылок, на которые можно нажать и проверить?
[Исправлено: 111, 22.03.2024 - 11:38]
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 22.03.24 - 10:38
Цитата:
Был же, Ильяс, вам не понравился
abaika95:
у нас другие колумнисты есть какие нибудь? ну каждую неделю одно и тоже
у нас другие колумнисты есть какие нибудь? ну каждую неделю одно и тоже
Был же, Ильяс, вам не понравился
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 22.03.24 - 10:40
Цитата:
Ща он каааааак обидится, кааааак выдаст вам список достижений длиннющий, что вам ниче не останется, как признать и зауважать
alex_60:
Почёта хотите, уважения. А за что?
Почёта хотите, уважения. А за что?
Ща он каааааак обидится, кааааак выдаст вам список достижений длиннющий, что вам ниче не останется, как признать и зауважать
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 22.03.24 - 10:49
Цитата:
Почему Был?
Что то случилось?
maxsaf:
Был же, Ильяс
Был же, Ильяс
Почему Был?
Что то случилось?
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 22.03.24 - 10:54
Цитата:
Давненько статей его не встречал
111:
Почему Был? Что то случилось?
Почему Был? Что то случилось?
Давненько статей его не встречал
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 22.03.24 - 10:58
Цитата:
Так это не значит что его нет
maxsaf:
Давненько статей его не встречал
Давненько статей его не встречал
Так это не значит что его нет
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 22.03.24 - 11:01
Цитата:
Ну где-то он может быть и есть...
111:
Так это не значит что его нет
Так это не значит что его нет
Ну где-то он может быть и есть...
Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 22.03.24 - 11:02
Цитата:
У тебя все время ассоциации какие то типа кота Шрёдингера
maxsaf:
Ну где-то он может быть и есть...
Ну где-то он может быть и есть...
У тебя все время ассоциации какие то типа кота Шрёдингера
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15282
Re: Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 22.03.24 - 11:56
Цитата:
Вот типичный показатель того что все различные таноми не считают себя тут местными
А отыгрывают типичных "лишь бы назло"
Когда пишешь что надоело не конструктивное нытье совковых дедов как всё у нас плохо при этом пишут они зачастую нагло перевирая факты (тот же не подтвержденный факт что необходимо сдавать казахский язык в магистратуре)
При этом нет никаких претензий к реальной объективной критике котрая написана профессионалами и написана она чтобы там чтобы наверху задумались
Таноми же пишут что "ага не нравится что вас против шерстки гладят?"
Кого гладит? Кто гладит? Кому не нравится? К чему это вообще?
Правильно, всем же понятно как читать ее комментарий
Казахам не нравится критика русского деда потомучто что он якобы пишет неудобную правду
Поэтому русские должны поддержать деда только потомучто его нытье не нравится казахам "против шерстки вас"
Это вытекает из наброса таноми
Спасибо.
Потом правда не возмущайтесь что возникает ответная полярность и субъективность когда вместо аргументов и фактов будут применяться такие же набросы "чё не нравится?")))
таноми52:
Более того, его надо выкинуть из колумнистов Так bgb и абайки решили: ведь он гладит против шерстки!
Более того, его надо выкинуть из колумнистов Так bgb и абайки решили: ведь он гладит против шерстки!
Вот типичный показатель того что все различные таноми не считают себя тут местными
А отыгрывают типичных "лишь бы назло"
Когда пишешь что надоело не конструктивное нытье совковых дедов как всё у нас плохо при этом пишут они зачастую нагло перевирая факты (тот же не подтвержденный факт что необходимо сдавать казахский язык в магистратуре)
При этом нет никаких претензий к реальной объективной критике котрая написана профессионалами и написана она чтобы там чтобы наверху задумались
Таноми же пишут что "ага не нравится что вас против шерстки гладят?"
Кого гладит? Кто гладит? Кому не нравится? К чему это вообще?
Правильно, всем же понятно как читать ее комментарий
Казахам не нравится критика русского деда потомучто что он якобы пишет неудобную правду
Поэтому русские должны поддержать деда только потомучто его нытье не нравится казахам "против шерстки вас"
Это вытекает из наброса таноми
Спасибо.
Потом правда не возмущайтесь что возникает ответная полярность и субъективность когда вместо аргументов и фактов будут применяться такие же набросы "чё не нравится?")))
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 15282
Re: Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 22.03.24 - 12:02
Комментарий удален модератором.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6035
Re: Николай ВОРОНИН: Наконец-то заживём!
Отправлено: 22.03.24 - 12:03
Цитата:
Такой же факт что: "...русский язык ОФИЦИАЛЬНО запрещён в школах и именно почему то со второго класса- в первом значит можно преподавать, а именно со второго НЕЛЬЗЯ...."
abaika95:
не подтвержденный факт что необходимо сдавать казахский язык в магистратуре)
не подтвержденный факт что необходимо сдавать казахский язык в магистратуре)
Такой же факт что: "...русский язык ОФИЦИАЛЬНО запрещён в школах и именно почему то со второго класса- в первом значит можно преподавать, а именно со второго НЕЛЬЗЯ...."
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