Отправлено: - 11:56

таноми52:

Более того, его надо выкинуть из колумнистов Так bgb и абайки решили: ведь он гладит против шерстки!

Цитата:Вот типичный показатель того что все различные таноми не считают себя тут местнымиА отыгрывают типичных "лишь бы назло"Когда пишешь что надоело не конструктивное нытье совковых дедов как всё у нас плохо при этом пишут они зачастую нагло перевирая факты (тот же не подтвержденный факт что необходимо сдавать казахский язык в магистратуре)При этом нет никаких претензий к реальной объективной критике котрая написана профессионалами и написана она чтобы там чтобы наверху задумалисьТаноми же пишут что "ага не нравится что вас против шерстки гладят?"Кого гладит? Кто гладит? Кому не нравится? К чему это вообще?Правильно, всем же понятно как читать ее комментарийКазахам не нравится критика русского деда потомучто что он якобы пишет неудобную правдуПоэтому русские должны поддержать деда только потомучто его нытье не нравится казахам "против шерстки вас"Это вытекает из наброса таномиСпасибо.Потом правда не возмущайтесь что возникает ответная полярность и субъективность когда вместо аргументов и фактов будут применяться такие же набросы "чё не нравится?")))