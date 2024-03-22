Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:19
Цитата:
Хм..
Я что, не скидывал фото?
Против цен выходил и я всегда против повышения цен.
А ты что сам не бомбишь свой народ, если желаешь ему смерти?
maxsaf:
А чё не вышел, не показал
А чё не вышел, не показал
Хм..
Я что, не скидывал фото?
Против цен выходил и я всегда против повышения цен.
А ты что сам не бомбишь свой народ, если желаешь ему смерти?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:19
Цитата:
Упс, пардон, я же забыл, там же местные кричали "шалкет" или что-то типа того, а ты же по-казахский не шаришь, не понимаешь, за что земляки твои топят
111:
А чё не вышел, не показал всем свои сердитки
А чё не вышел, не показал всем свои сердитки
Упс, пардон, я же забыл, там же местные кричали "шалкет" или что-то типа того, а ты же по-казахский не шаришь, не понимаешь, за что земляки твои топят
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:20
Цитата:
Да, скидывал, с балкона, подсчет вел протестующих под запись, для куратора
111:
Я что, не скидывал фото?
Я что, не скидывал фото?
Да, скидывал, с балкона, подсчет вел протестующих под запись, для куратора
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:21
Цитата:
Потому за Путина горой, и за уничтожение своей Родины как Украина.
Понятно.
Вы зетпатриоты все демагоги..
maxsaf:
Ну а я против труселей кружевных импортных.
Ну а я против труселей кружевных импортных.
Потому за Путина горой, и за уничтожение своей Родины как Украина.
Понятно.
Вы зетпатриоты все демагоги..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:22
Цитата:
Там было и когда я там был.
Но ты этого конечно типа не видел.
Молодец!
Настоящий украинец!
maxsaf:
, с балкона
, с балкона
Там было и когда я там был.
Но ты этого конечно типа не видел.
Молодец!
Настоящий украинец!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:22
Цитата:
Ну очевидно же, что не желаю смерти, раз не бомблю. Логику то включи
111:
А ты что сам не бомбишь свой народ, если желаешь ему смерти?
А ты что сам не бомбишь свой народ, если желаешь ему смерти?
Ну очевидно же, что не желаю смерти, раз не бомблю. Логику то включи
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:23
Цитата:
Не слышал.
Был в самой гуще и не слышал ничего.
Может ты сочиняешь что то?
maxsaf:
там же местные кричали "шалкет"
там же местные кричали "шалкет"
Не слышал.
Был в самой гуще и не слышал ничего.
Может ты сочиняешь что то?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:23
Цитата:
Да, помню, пиво с баурсаками подносил протестующим, точно по методичке госпожи Нуланд, с ее знаменитыми печеньками
111:
Там было и когда я там был.
Там было и когда я там был.
Да, помню, пиво с баурсаками подносил протестующим, точно по методичке госпожи Нуланд, с ее знаменитыми печеньками
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:24
Цитата:
А где тогда шал, если не кричали?
111:
Не слышал. Был в самой гуще и не слышал ничего.
Не слышал. Был в самой гуще и не слышал ничего.
А где тогда шал, если не кричали?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:25
Цитата:
Вот сказочник
111:
Был в самой гуще
Был в самой гуще
Вот сказочник
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:25
Цитата:
Ты же за войну тут выступаешь, за уничтожение, ладно, восхваляй дальше своего Путина, пусть и дальше процветает один только Луганск.
Хотя процветает ли или наоборот за все эти 10 лет, еще большой вопрос.
Так бы ты хотя бы там жил, а не сбегал..
maxsaf:
Ну очевидно же, что не желаю смерти, раз не бомблю. Логику то включи
Ну очевидно же, что не желаю смерти, раз не бомблю. Логику то включи
Ты же за войну тут выступаешь, за уничтожение, ладно, восхваляй дальше своего Путина, пусть и дальше процветает один только Луганск.
Хотя процветает ли или наоборот за все эти 10 лет, еще большой вопрос.
Так бы ты хотя бы там жил, а не сбегал..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:26
Цитата:
Так он же ушел сам.
Еще до этого.
По закону.
Ты не знал?
maxsaf:
А где тогда шал, если
А где тогда шал, если
Так он же ушел сам.
Еще до этого.
По закону.
Ты не знал?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:28
Цитата:
А чё, хороший город, зелёный, там черешня и абрикосы растут на каждом шагу, как у вас тополь
111:
пусть и дальше процветает один только Луганск.
пусть и дальше процветает один только Луганск.
А чё, хороший город, зелёный, там черешня и абрикосы растут на каждом шагу, как у вас тополь
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:29
Цитата:
Ха-ха-ха, сам ушел АКРОС щас чаем поперхнется со смеху
111:
Так он же ушел сам. Еще до этого. По закону. Ты не знал?
Так он же ушел сам. Еще до этого. По закону. Ты не знал?
Ха-ха-ха, сам ушел АКРОС щас чаем поперхнется со смеху
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:32
Цитата:
И что?
Но я же не бегаю не поддерживаю Путина и кричу сотри все наши города, убей весь наш народ, как это делаете вы украинцы, которые разбежались по миру, чтоб не возвращаться наверно, не знаю, почему вы такие хитрые и злые на тех, кто защищает свою Родину.
maxsaf:
Ха-ха-ха, сам ушел
Ха-ха-ха, сам ушел
И что?
Но я же не бегаю не поддерживаю Путина и кричу сотри все наши города, убей весь наш народ, как это делаете вы украинцы, которые разбежались по миру, чтоб не возвращаться наверно, не знаю, почему вы такие хитрые и злые на тех, кто защищает свою Родину.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 25, из них зарегистрированных: 3 и гостей: 22
|Зарегистрированные пользователи: Kairat stayer, maxsaf, 111
|Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать