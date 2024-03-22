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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36938
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:19
#3916
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Цитата:
maxsaf:
А чё не вышел, не показал

Хм..
Я что, не скидывал фото?
Против цен выходил и я всегда против повышения цен.
А ты что сам не бомбишь свой народ, если желаешь ему смерти?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:19
#3917
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Цитата:
111:
А чё не вышел, не показал всем свои сердитки

Упс, пардон, я же забыл, там же местные кричали "шалкет" или что-то типа того, а ты же по-казахский не шаришь, не понимаешь, за что земляки твои топят :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:20
#3918
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Цитата:
111:
Я что, не скидывал фото?

Да, скидывал, с балкона, подсчет вел протестующих под запись, для куратора :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36938
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:21
#3919
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Цитата:
maxsaf:
Ну а я против труселей кружевных импортных.

Потому за Путина горой, и за уничтожение своей Родины как Украина.
Понятно.
Вы зетпатриоты все демагоги..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36938
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:22
#3920
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Цитата:
maxsaf:
, с балкона

Там было и когда я там был.
Но ты этого конечно типа не видел.
Молодец!
Настоящий украинец!
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:22
#3921
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Цитата:
111:
А ты что сам не бомбишь свой народ, если желаешь ему смерти?

Ну очевидно же, что не желаю смерти, раз не бомблю. Логику то включи :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36938
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:23
#3922
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Цитата:
maxsaf:
там же местные кричали "шалкет"

Не слышал.
Был в самой гуще и не слышал ничего.
Может ты сочиняешь что то?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:23
#3923
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Цитата:
111:
Там было и когда я там был.

Да, помню, пиво с баурсаками подносил протестующим, точно по методичке госпожи Нуланд, с ее знаменитыми печеньками :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:24
#3924
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Цитата:
111:
Не слышал. Был в самой гуще и не слышал ничего.

А где тогда шал, если не кричали? :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:25
#3925
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Цитата:
111:
Был в самой гуще

Вот сказочник :lol: :lol: :lol:
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36938
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:25
#3926
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Цитата:
maxsaf:
Ну очевидно же, что не желаю смерти, раз не бомблю. Логику то включи

Ты же за войну тут выступаешь, за уничтожение, ладно, восхваляй дальше своего Путина, пусть и дальше процветает один только Луганск.
Хотя процветает ли или наоборот за все эти 10 лет, еще большой вопрос.
Так бы ты хотя бы там жил, а не сбегал..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36938
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:26
#3927
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Цитата:
maxsaf:
А где тогда шал, если

Так он же ушел сам.
Еще до этого.
По закону.
Ты не знал?
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:28
#3928
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Цитата:
111:
пусть и дальше процветает один только Луганск.

А чё, хороший город, зелёный, там черешня и абрикосы растут на каждом шагу, как у вас тополь :lol:
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22522
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:29
#3929
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Цитата:
111:
Так он же ушел сам. Еще до этого. По закону. Ты не знал?

Ха-ха-ха, сам ушел :lol: АКРОС щас чаем поперхнется со смеху :lol:
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* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
36938
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 22.03.24 - 10:32
#3930
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Цитата:
maxsaf:
Ха-ха-ха, сам ушел

И что?
Но я же не бегаю не поддерживаю Путина и кричу сотри все наши города, убей весь наш народ, как это делаете вы украинцы, которые разбежались по миру, чтоб не возвращаться наверно, не знаю, почему вы такие хитрые и злые на тех, кто защищает свою Родину.
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