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ACROS:

Супруга посчитала и вышло выгодней, только геморрой: - постоянно нужны на КАЖДЫЙ закуп ОФИЦИАЛЬНЫЕ документы, даже и на товары с ОРТ и со Складской и вести каждодневный учёт всех своих расходов и подкреплять документами.

Цитата:Геморрой-это не то слово,мало того ,что как минимум 2 бухгалтеров проффесионалов содержать ,так ещё и документы на ОРТ никто не даст.