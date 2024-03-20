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≡ Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
48823
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 20.03.24 - 19:56
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Государственный обвинитель отметил, что Денис Галкин самостоятельно принимал заявки от клиентов, прошедших верификацию. И разместил сведения на сайте об обмене валют, осуществляя незаконную предпринимательскую деятельность.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
1749
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 21.03.24 - 17:28
#15
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Цитата:
сайлау курманов:
Имея такие огроменные деньжища не мог в один час остановиться и свалить куда-нибудь

Жадность фраера сгубила!Невоздержанность, отсутствие чувства меры сыграло злую шутку с человеком
Профайл
m
§ mks2703
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.12.23
Сообщений:
192
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 21.03.24 - 19:26
#16
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Темное какое то дело. Сайт купил на "последние" средства - накопления и продажа машины. Крипта сама по себе дорогая. "Чтобы что-то продать, надо сначала что-то купить". Откуда деньги Зин... Или он на посреднических услугах столько лярдов заработал - непонятно.
За 3-4 года заработать 2.6 - 4 лярда тенге неплохо...
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6032
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 22.03.24 - 00:20
#17
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Цитата:
Добринцофф:
что товар оказывается ещё надо и покупать.



Может вам перейти на общеустановленный режим: - рабочим пенсионка и соц.отчисления как обычно, а налог платите 10% с разницы между доходами и расходами.

Супруга посчитала и вышло выгодней, только геморрой: - постоянно нужны на КАЖДЫЙ закуп ОФИЦИАЛЬНЫЕ документы, даже и на товары с ОРТ и со Складской и вести каждодневный учёт всех своих расходов и подкреплять документами.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3125
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 22.03.24 - 00:31
#18
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Цитата:
mks2703:
Крипта сама по себе дорогая.

Создаётся впечатление, там реальной криптовалютой и не пахнет. - //По версии обвинения, на незаконном обороте необеспеченных цифровых активов Галкин заработал более 4 млрд тенге. В суде сразу отметили, что подобное дело разбирается в Костанае впервые.//
Да и потом, сайты или точнее трейдингплатформы требуют большей информации, чем просто - //- Покупать и продавать криптовалюту на сайте могли физические лица, которым требовалось лишь ввести свои личные данные, //

Сам свои "фантики" продавал походу. Обычная пирамида по ходу!
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
15.05.11
Сообщений:
9801
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 22.03.24 - 00:39
#19
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Цитата:
ACROS:
Супруга посчитала и вышло выгодней, только геморрой: - постоянно нужны на КАЖДЫЙ закуп ОФИЦИАЛЬНЫЕ документы, даже и на товары с ОРТ и со Складской и вести каждодневный учёт всех своих расходов и подкреплять документами.

Геморрой-это не то слово,мало того ,что как минимум 2 бухгалтеров проффесионалов содержать ,так ещё и документы на ОРТ никто не даст.
Профайл
A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6032
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 22.03.24 - 00:49
#20
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Цитата:
Добринцофф:
не то слово,


Зато как посчитали и вышло что: - не мы должны платить, а государство должно нам.
Не всегда же ВСЕ продажи пропускаем через ККА.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
22506
Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по делу о криптовалюте в суде Костаная
Отправлено: 22.03.24 - 00:53
#21
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Цитата:
ACROS:
Не всегда же ВСЕ продажи пропускаем через ККА.

Там где надо - об этом знают, и наверняка готовятся взять за жабры. Сильно не расслабляйтесь.
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A
* ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6032
Re: Обвинение строже, ущерб меньше - Новый акт предъявили по...
Отправлено: 22.03.24 - 01:10
#22
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Цитата:
maxsaf:
не расслабляйтесь


Мы в Казахстане живём: - я как то писал, что с властью мы всегда или почти - ДОГОВАРИВАЕМСЯ.
Есть - Закон, но и в то же время есть и - ПОНЯТИЕ. Есть условные - красная и зелёная черта- выше нельзя, но и ниже тоже.

Это не те понятия из уголовного мирка- это совсем другое.
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